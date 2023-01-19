Акинфеев об РФС в Азии: «Гимн ЛЧ не хотелось бы ни на что менять. Будем надеяться, что как-то все нормализуется»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА УЕФА РФС Азиатская футбольная конфедерация Спорт-Экспресс Футбол

Игорь Акинфеев оценил идею о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Следили за эпопеей с переходом РФС в Азиатскую конфедерацию? Как вам такая идея?

– Такие глобальные вопросы – не прерогатива футболистов. Нельзя уверенно говорить «давайте подождем» или «давайте перейдем»... Не могу ответить на вопрос, потому что не знаю всей ситуации изнутри: примут нас обратно или нет – это немаловажный фактор.

– Было бы интересно сыграть в Азии или гимн Лиги чемпионов лучше ни на что не менять?

– Гимн Лиги чемпионов, конечно, не хотелось бы ни на что менять. Желательно только там пропускать поменьше (смеется). Конечно, европейские чемпионаты и еврокубки – более сильные турниры. Ладно еще я – поиграл и в ЛЧ, и в ЛЕ, и даже в Кубке УЕФА. Жалко ребят, которые сейчас попали в такую ситуацию, став ее заложниками.

Будем надеяться, что как-то все нормализуется, и наши парни услышат и гимн Лиги чемпионов, и гимн Лиги Европы, – сказал вратарь ЦСКА.

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9 комментариев

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Катя СПб
Ответ Ранальду с пивком
Игорь ,футболисты популярные люди , если бы вы все хотя бы большая часть игроков в РПЛ выступила с обращением остановить воблу , это могло бы принести какой-то эффект , а так ты ожидая что все нормализуется скорее всего в своей карьере ты уже не услышишь гимн ЛЧ. Футболисты и тренера молчат , хотя все прекрасно понимают , поэтому ФИФП и УЕФА ничего не могут сделать, молчишь=поддерживаешь , не молчали бы , может с вами что нибудь и придумали бы , европейское сообщество заметило б что футболисты не причём …игры в Белграде б например проводили или в Турции, или в Казахстане (ещё бы и соседу помогли с популяризацией футбола)
Против этого и придуман закон о дискретизации. Вон, на ЧМ была угроза ЖК за повязки, и то отказались. А в законе покруче ЖК наказание.
Поздно пить Боржоми.
0
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0
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pvh-82
Все как то нормализуется.... Не как то а только после полного выполнения всех задач спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. После этого начнутся скорее всего диалоги с Западом.
+1
-3
-2
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Ранальду с пивком
Игорь ,футболисты популярные люди , если бы вы все хотя бы большая часть игроков в РПЛ выступила с обращением остановить воблу , это могло бы принести какой-то эффект , а так ты ожидая что все нормализуется скорее всего в своей карьере ты уже не услышишь гимн ЛЧ. Футболисты и тренера молчат , хотя все прекрасно понимают , поэтому ФИФП и УЕФА ничего не могут сделать, молчишь=поддерживаешь , не молчали бы , может с вами что нибудь и придумали бы , европейское сообщество заметило б что футболисты не причём …игры в Белграде б например проводили или в Турции, или в Казахстане (ещё бы и соседу помогли с популяризацией футбола)
+8
-1
+7
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Катя СПб
Ответ rigobersong
Да реально клоунада с Азией, с кем там играть, с Чемпионатами пустыни?:) Не могут же вечный бан нам давать, да хоть до ЧМ 2030 не пустят, лучше подождать, чем разворачиваться в сторону Азии и не вернуться никогда:)
Тоже так считаю. Добровольно идти на понижение - это ненормально. Это против логики.
+3
0
+3
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Бухгалтер2021
какое лч я забыл когда цска с группы выходило
+1
-1
0
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Рука Ноги
Как нормализуется? Либералы перекуются или Леопарды-2 зарешают?
0
-4
-4
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Алексей Петров
Игорек, тебе даже на сантехников плевать, не то что на ребят!!
+6
-3
+3
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Заборостроитель
КБ капитан Азия против
0
-3
-3
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rigobersong
Да реально клоунада с Азией, с кем там играть, с Чемпионатами пустыни?:) Не могут же вечный бан нам давать, да хоть до ЧМ 2030 не пустят, лучше подождать, чем разворачиваться в сторону Азии и не вернуться никогда:)
+11
-1
+10
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