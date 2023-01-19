Акинфеев об РФС в Азии: «Гимн ЛЧ не хотелось бы ни на что менять. Будем надеяться, что как-то все нормализуется»

оценил идею о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Следили за эпопеей с переходом РФС в Азиатскую конфедерацию? Как вам такая идея?

– Такие глобальные вопросы – не прерогатива футболистов. Нельзя уверенно говорить «давайте подождем» или «давайте перейдем»... Не могу ответить на вопрос, потому что не знаю всей ситуации изнутри: примут нас обратно или нет – это немаловажный фактор.

– Было бы интересно сыграть в или гимн Лиги чемпионов лучше ни на что не менять?

– Гимн Лиги чемпионов, конечно, не хотелось бы ни на что менять. Желательно только там пропускать поменьше (смеется). Конечно, европейские чемпионаты и еврокубки – более сильные турниры. Ладно еще я – поиграл и в ЛЧ, и в ЛЕ, и даже в Кубке УЕФА. Жалко ребят, которые сейчас попали в такую ситуацию, став ее заложниками.

Будем надеяться, что как-то все нормализуется, и наши парни услышат и гимн Лиги чемпионов, и гимн Лиги Европы, – сказал вратарь .