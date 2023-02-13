Гинер по просьбе Дюкова высказывался за переход в Азию, хотя у него противоположная позиция («СЭ»)

Теги ЦСКА Евгений Гинер премьер-лига Россия РФС Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков Спорт-Экспресс Футбол

Евгений Гинер высказался за переход в Азию по просьбе президента РФС.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», президент ЦСКА и вице-президент РФС по просьбе Александра Дюкова публично поддерживал возможный переход РФС в Азию, хотя в кулуарах придерживался противоположной позиции.

Ранее сообщалось, что Гинер выступил за создание рабочей группы по Азии на исполкоме РФС.

Члены АФК поддерживают переход РФС – в том числе «не самые дружественные». Большинство готово проводить и товарищеские матчи («СЭ»)

Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать

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49 комментариев

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a2wai
Нашлось что-то, что Гинер так и не смог купить.
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Omega-3
В СЭ опять случилась дефекация на вентилятор...
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Verhovn
Ответ Антон Фалафель
От некогда могущественного мафиози, Жека превратился в щенка
Посмотри что на западе. Только личных наших граждан средств заморозили почти на 40 миллиардов. Эти средства ждут суда, но что-то мне подсказывает, что это капец. А когда-то над ВВП иронизировали, дураки.
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Берни Парент
https://www.youtube.com/watch?v=Vd5pFFCGd_8
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Антон Фалафель
От некогда могущественного мафиози, Жека превратился в щенка
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Verhovn
Ответ AERN
Сербов отстраняли, АПЛ отстраняли... потом их вернули обратно так и с нашими клубами и сборной будет.
Не факт. Сейчас воообще что-то предсказать очень сложно.
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Иван Кравченко
Эх, а когда-то один гражданин орал "Это Гинер все купил"
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Вадим flanec
СЭ набросил, спортс подхватил и пошла вода горячая.
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Recreated
Ответ AERN
Сербов отстраняли, АПЛ отстраняли... потом их вернули обратно так и с нашими клубами и сборной будет.
Только есть один нюанс. Сербы и англичане знали, когда их возьмут обратно, а мы нет.
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Recreated
Значит дюков такая же пешка!
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AminO2
— Рабинович, у вас есть свое мнение по этому вопросу?
— Да, но я с ним категорически не согласен.
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CaSpeR-13
Ответ f0mk4
И ведь вот так на всех уровнях во всех сферах. Мнение есть, но если попросят - засунут куда подальше
ты бы тоже засунул свое мнение подальше если бы попросли?
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AERN
Сербов отстраняли, АПЛ отстраняли... потом их вернули обратно так и с нашими клубами и сборной будет.
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Men77
Леннорыч, ты за переход в Азию или против? Но учти, ответ "против"- не принимается 😉
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Valentin Kompaneytsev
Это неличное чтобы исполнять просьбу начальника.
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Spaten
Восток дело тонкое, Петруха!
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TheSportNik
Забавно конечно, но стелят соломку зачем то.
В Европе в 2025 году возможно уже суперлига будет.
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Verhovn
Ответ Дмитрий9779
СЭ нет веры.
Иногда правду печатают) Просто это лажа, даже если такой разговор состоялся... Ну кому мы там нужны? Япония и Корея Южная - две ведущие экономические державы под пятой и почему сразу - нет. Не... Нам как-то нужно строить диалог с Европой... Не знаю как, но так или иначе этот разговор состоится...
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La Gushka
В азию перейдут - Европа закроется НАВСЕГДА.
+3
-1
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murzzzzzilka
Ответ Биодудь
Послать куда подальше например. Неужели до сих пор непонятно, что все это подлизывание власти при любом удобном случае и привело страну туда, где она сейчас.
Лучше подлизывать американской власти? Правильно мысль поняла?
+1
-6
-5
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Atsuktuvas
- Какое ваше мнение?
- Мне его еще не сообщили.
+11
-1
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шлеп нога
Подмахнул!
+2
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HellLight
а как говорили - женя харьковский и тд и тп, а как что обычный властный прихлебатель.
+3
-1
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Дмитрий9779
СЭ нет веры.
+7
-3
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Светлана Агейкина
Ответ Биодудь
Послать куда подальше например. Неужели до сих пор непонятно, что все это подлизывание власти при любом удобном случае и привело страну туда, где она сейчас.
Ну ты точно, не бизнесмен. У Трампа, Маска поучись.
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