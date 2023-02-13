Гинер по просьбе Дюкова высказывался за переход в Азию, хотя у него противоположная позиция («СЭ»)
Евгений Гинер высказался за переход в Азию по просьбе президента РФС.
Как утверждает «Спорт-Экспресс», президент ЦСКА и вице-президент РФС по просьбе Александра Дюкова публично поддерживал возможный переход РФС в Азию, хотя в кулуарах придерживался противоположной позиции.
Ранее сообщалось, что Гинер выступил за создание рабочей группы по Азии на исполкоме РФС.
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