Гинер по просьбе Дюкова высказывался за переход в Азию, хотя у него противоположная позиция («СЭ»)

высказался за переход в Азию по просьбе президента РФС.

Как утверждает « », президент и вице-президент РФС по просьбе публично поддерживал возможный переход РФС в Азию, хотя в кулуарах придерживался противоположной позиции.

Ранее сообщалось, что Гинер выступил за создание рабочей группы по на исполкоме РФС.

Члены АФК поддерживают переход РФС – в том числе «не самые дружественные». Большинство готово проводить и товарищеские матчи («СЭ»)

Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать

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