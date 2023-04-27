Фердинанд считает, что «Сити» может выиграть требл: «Но противостояние с «Реалом» будет важным, независимо от формы «Мадрида». Мы видели их успехи в ЛЧ»
Рио Фердинанд считает, что у «Манчестер Сити» есть шансы на требл.
«Я думаю, вы были бы глупы, если бы сказали «нет [они не смогут выиграть требл]». Они могут победить во всех предстоящих матчах и доказали это тем количеством очков, которое набрали за последние пару сезонов.
Но важное противостояние будет с «Реалом». Независимо от того, в какой форме мадридцы выйдут на эту игру, мы видели их успехи в Лиге чемпионов. У них есть игроки мирового класса на всех позициях и опыт, достаточный, чтобы соответствовать этому «Манчестер Сити».
Это важный матч, затем будет дерби в финале Кубка Англии. Никогда не знаешь, что там произойдет, но они будут фаворитами. Смогут ли они [выиграть требл]? Да, они могут», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Сити сильнее , как впрочем и в том году , но Реал это Реал , с их аурой в лч
Но хотелось бы прохода Сити , тупо для разнообразия , и закинусь местный душевнобольных хейтеров Пепа
Как-то три раза подряд положил 😅
Победит Сити, и тогда их кумир рискует без ЗМ остаться. Победит Реал, и он опять подтвердит свой статус первого испанского
Но если нет и МС будет в финале, то там хз что должно произойти, чтобы МС не выиграли Милан или Интер.
https://www.instagram.com/reel/CrOW1u7AnJE/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Шанс Реала
Реал с Роналду ни одного требла.
Суарес во всем сильнее Криша. А Месси прошу не упоминать тут, чемпион мира всё-таки, ничего общего с Кришем.
В сборной они без Месси доминировали 4года.
Может и Лч выиграли бы больше если бы у них не было Месси,в сборной же выигрывали всё подряд 4года может и Лч выиграли бы 4-5лет подряд.