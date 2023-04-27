Фердинанд считает, что «Сити» может выиграть требл: «Но противостояние с «Реалом» будет важным, независимо от формы «Мадрида». Мы видели их успехи в ЛЧ»

Рио Фердинанд считает, что у «Манчестер Сити» есть шансы на требл.

«Я думаю, вы были бы глупы, если бы сказали «нет [они не смогут выиграть требл]». Они могут победить во всех предстоящих матчах и доказали это тем количеством очков, которое набрали за последние пару сезонов.

Но важное противостояние будет с « ». Независимо от того, в какой форме мадридцы выйдут на эту игру, мы видели их успехи в чемпионов. У них есть игроки мирового класса на всех позициях и опыт, достаточный, чтобы соответствовать этому « ».

Это важный матч, затем будет дерби в финале Кубка Англии. Никогда не знаешь, что там произойдет, но они будут фаворитами. Смогут ли они [выиграть требл]? Да, они могут», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол