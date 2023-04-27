Фердинанд считает, что «Сити» может выиграть требл: «Но противостояние с «Реалом» будет важным, независимо от формы «Мадрида». Мы видели их успехи в ЛЧ»

Теги Рио Фердинанд Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Футбол

Рио Фердинанд считает, что у «Манчестер Сити» есть шансы на требл.

«Я думаю, вы были бы глупы, если бы сказали «нет [они не смогут выиграть требл]». Они могут победить во всех предстоящих матчах и доказали это тем количеством очков, которое набрали за последние пару сезонов.

Но важное противостояние будет с «Реалом». Независимо от того, в какой форме мадридцы выйдут на эту игру, мы видели их успехи в Лиге чемпионов. У них есть игроки мирового класса на всех позициях и опыт, достаточный, чтобы соответствовать этому «Манчестер Сити».

Это важный матч, затем будет дерби в финале Кубка Англии. Никогда не знаешь, что там произойдет, но они будут фаворитами. Смогут ли они [выиграть требл]? Да, они могут», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире BT Sport.

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44 комментария

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Papa Paolo
Если Реал выйдет в финал, можно сразу им ушастого отдавать. Они не умеют финалы проигрывать.
+27
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+21
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Юрий Кечко
С Реалом ничего нельзя загадывать
Сити сильнее , как впрочем и в том году , но Реал это Реал , с их аурой в лч
Но хотелось бы прохода Сити , тупо для разнообразия , и закинусь местный душевнобольных хейтеров Пепа
+25
-4
+21
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Андрей Хенто
С таким монструозным Сити безусловно сложно, но в отдельно взятом матче все может произойти. Будем надеяться, что Мадрид сможет показать свою лучшую игру в сезоне, только при этом условии можно будет пройти эту машину.
+20
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+14
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Papa Paolo
Ответ Дмитрий
Чем больше финалов выигрываешь, тем больше вероятность проиграть следующий)
Реал в ЛЧ кладет на вероятность жирный б о л т))

Как-то три раза подряд положил 😅
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Верховный Лорд
Ответ Екн Лор
Самый сложный выбор сейчас у фанатов катарского проекта: Победит Сити, и тогда их кумир рискует без ЗМ остаться. Победит Реал, и он опять подтвердит свой статус первого испанского
Реал всегда был и есть первым испанским… Барселоне надо еще 10 ЧИ и 10 ЛЧ выиграть чтоб им стать (при этом Реалу также надо перестать выигрывать), про Атлетико и остальных я вообще молчу
+7
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Том Мунтян
Ответ Юрий Кечко
С Реалом ничего нельзя загадывать Сити сильнее , как впрочем и в том году , но Реал это Реал , с их аурой в лч Но хотелось бы прохода Сити , тупо для разнообразия , и закинусь местный душевнобольных хейтеров Пепа
А ты его душевнобольной фан, в чём разница?
+7
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Екн Лор
Ответ Экспертное мнение
Если победит Реал, то снова докажет, что клуб в одно рыло тащил Криша и тот был просто пассажиром. При любом раскладе кринжефанам ловить нечего, а 7 или 8 ЗМ какая разница.
В одно рыло тащили Хави с Иньестой европозорника) у Рона как минимум есть затащенная ЛЧ с МЮ
+18
-15
+3
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Екн Лор
Самый сложный выбор сейчас у фанатов катарского проекта:
Победит Сити, и тогда их кумир рискует без ЗМ остаться. Победит Реал, и он опять подтвердит свой статус первого испанского
+13
-10
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aseke
Все в тайне уповают на Реал, чтобы он наконец остановил Сити)
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Potomok Budulaya
славная будет заруба.
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Рашпель793
Сейчас вообще в мире наверное только Реал и способен МС остановить. В ЛЧ. И учитывая опыт прошлого, эта остановка вполне может произойти.
Но если нет и МС будет в финале, то там хз что должно произойти, чтобы МС не выиграли Милан или Интер.
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asker15041993
Будет очень жаркий матч, надеюсь Реал одолеет!!, )))) Ждём красивую игру, без травм!
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Том Мунтян
Ответ Юрий Кечко
С Реалом ничего нельзя загадывать Сити сильнее , как впрочем и в том году , но Реал это Реал , с их аурой в лч Но хотелось бы прохода Сити , тупо для разнообразия , и закинусь местный душевнобольных хейтеров Пепа
Ага, сильнее, по этой причине Сити пропустил в свои ворота 6 мячей. Сильнее тот, кто проходит в следующий раунд по итогам двух матчей, всё остальное - это твои влажные фантазии.
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RealJon
Ответ aseke
Все в тайне уповают на Реал, чтобы он наконец остановил Сити)
хмм, мне кажется наоборот. все хочет финала имени Кройфа как тут часто говорят ))) треблы епта. все новости и комментарии про это
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HI MARS
Шансы 70% против 30% в пользу Сити
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ts_vlad
Ответ Дмитрий
Чем больше финалов выигрываешь, тем больше вероятность проиграть следующий)
Нет, не больше (не беря в расчет уровень соперника)
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Papa Paolo
Ответ ХавиГави_Паратрупер
И дело совсем не в том, что нынешние Милан/Интер, при всём уважении, на совершенно другом уровне, нежели Сити/Реал, ага🤓
Зато мы так умеем 👇🏾

https://www.instagram.com/reel/CrOW1u7AnJE/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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Papa Paolo
Ответ ХавиГави_Паратрупер
И дело совсем не в том, что нынешние Милан/Интер, при всём уважении, на совершенно другом уровне, нежели Сити/Реал, ага🤓
Твоя правда.
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Artem Piatkov
После Лидса (7 числа) они будут никакие

Шанс Реала
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Андрей Хенто
Ответ Artem Piatkov
После Лидса (7 числа) они будут никакие Шанс Реала
Вы так говорите, как будто Мадрид после Кубка Испании 6-го числа будет физически в полном порядке. А если еще и проиграют в финале, то эмоционально Мадрид будет в очень плохом состоянии.
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Экспертное мнение
Ответ Фанат спорта01
в 2006 они брали ЛЧ без Месси. В сборной они без Месси доминировали 4года. Может и Лч выиграли бы больше если бы у них не было Месси,в сборной же выигрывали всё подряд 4года может и Лч выиграли бы 4-5лет подряд.
Суарес брал требл с Барсой.
Реал с Роналду ни одного требла.

Суарес во всем сильнее Криша. А Месси прошу не упоминать тут, чемпион мира всё-таки, ничего общего с Кришем.
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Фанат спорта01
Ответ Экспертное мнение
Кстати, обрати внимание, что Хави и Иньеста не брали ЛЧ без Месси, точно также как и Месси без них. Но вот Реал берет ЛЧ спокойно и без Роналду, будто и не было такого игрока в клубе, чисто пассажир)) вот и вся суть раздутой значимости Рончика. Что касается МЮ, то без Криша они оформляли требл, с ним - ни одного.
в 2006 они брали ЛЧ без Месси.
В сборной они без Месси доминировали 4года.
Может и Лч выиграли бы больше если бы у них не было Месси,в сборной же выигрывали всё подряд 4года может и Лч выиграли бы 4-5лет подряд.
+3
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Екн Лор
Ответ Экспертное мнение
Кстати, обрати внимание, что Хави и Иньеста не брали ЛЧ без Месси, точно также как и Месси без них. Но вот Реал берет ЛЧ спокойно и без Роналду, будто и не было такого игрока в клубе, чисто пассажир)) вот и вся суть раздутой значимости Рончика. Что касается МЮ, то без Криша они оформляли требл, с ним - ни одного.
Не брали ЛЧ без Месси? ЛЧ 2006 вышло из чата)
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skywalker96
реал раскатает этот мешок.
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