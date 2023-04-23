Франческо Тотти высказался о противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити».

Команды встретятся в полуфинале чемпионов. Первый матч состоится 9 мая, ответный – 17-го.

«Это финал в полуфинале. Две отличные команды и два великих клуба. Мы увидим 50 игроков мирового класса.

Случиться может все, что угодно. Я болею за мадридский « » и надеюсь, что они выйдут в финал», – сказал бывший нападающий «Ромы».

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