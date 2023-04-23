Тотти о «Реал» – «Ман Сити» в ЛЧ: «Это финал в полуфинале, увидим 50 игроков мирового класса. Надеюсь, «Мадрид» пройдет»

Теги Франческо Тотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Франческо Тотти высказался о противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити».

Команды встретятся в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится 9 мая, ответный – 17-го. 

«Это финал в полуфинале. Две отличные команды и два великих клуба. Мы увидим 50 игроков мирового класса.

Случиться может все, что угодно. Я болею за мадридский «Реал» и надеюсь, что они выйдут в финал», – сказал бывший нападающий «Ромы».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
В свое время Тотти и сам хотел перейти в Мадрид, но все-таки остался. Да многие скажут, что он просто выбил лучшие условия для продления контракта, но Франческо всегда симпатизировал Мадриду. Недавно кстати, посетил базу Мадрида, где встретился со своим любимым игроком - Луку Модричем, который также всегда восхищался Франческо.
+55
-10
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
белошип
Легендарный итальянец притопит в этой паре за великий клуб,респект Тотти)
+28
-14
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tm5pvbngvj
Ответ Андрей Хенто
Надеюсь Риго, ты есть в твиттере. Можешь почитать канал Madrid Extra, причем сегодня там опубликовано много фраз из интервью Франческо Тотти про Мадрид.
Мужик, что ты пьешь для спокойствия? Валерьянку, шалфей? Как ты можешь с «этим» общаться так спокойно?
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Ответ rigobersong
Любимым игроком Тотти в реале был Фобер:) Откуда инфа на счет Модрича, сам придумал?:)
Достоверная информация, ты же Риго любишь искать факты, интересуешься футболом, думаю такому профессионалу, как ты не составит труда найти эту информацию.
+21
-8
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Главное чтобы Пеп ничего не менял. Сити сейчас отлично идет.
+20
-9
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moscwow
Ответ Yauheni Svartsevich
Эх, Ческо, Ческо....Жаль, что не перешёл тогда в Реал....Говорят, Перес даже оставлял пустой графу "Сумма контракта", предлагая Тотти туда вписать любую цифру. Но в любом случае, будет крутое противостояние и приятно, что легенда итальянского футбола за Мадрид))
Хорошо, что не перешел. Хотя бы ради момента, когда с ним прощался стадион в Риме, эти кадры что-то с чем-то
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Ответ rigobersong
Опять же достоверная с твоих слов?:) Скинь ссылку на новость, где Тотти об этом говорит:))
Надеюсь Риго, ты есть в твиттере. Можешь почитать канал Madrid Extra, причем сегодня там опубликовано много фраз из интервью Франческо Тотти про Мадрид.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Ответ tm5pvbngvj
Мужик, что ты пьешь для спокойствия? Валерьянку, шалфей? Как ты можешь с «этим» общаться так спокойно?
Риго на самом деле очень много знает о футболе, он интересный собеседник на самом деле. Единственный минус, что он зачастую ведет себя как тролль. Для чего он себя так позиционирует, для меня большая загадка. Без этого он бы мог сделать себе большую карьеру на спорсте, писать статьи, возможно кто-нибудь его бы и заметил, слон у него хороший. Но тратит свой потенциал впустую. Пью чай, а на ночь чай с мятой и Вам советую)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Рабонов
Ответ ConorNite
Реал - великий клуб, но Сити язык не повернется так назвать. Но мне кажется в этот раз горожане окажутся сильнее Мадрида
так тебя и никто не просит говорить что сити великий клуб))
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
heymon95
Ответ deadjoker
Главное чтобы Пеп ничего не менял. Сити сейчас отлично идет.
Пеп в Лиге Чемпионов никогда ничего не придумывает😏
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yauheni Svartsevich
Эх, Ческо, Ческо....Жаль, что не перешёл тогда в Реал....Говорят, Перес даже оставлял пустой графу "Сумма контракта", предлагая Тотти туда вписать любую цифру. Но в любом случае, будет крутое противостояние и приятно, что легенда итальянского футбола за Мадрид))
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Silent Mode
Ответ ConorNite
Реал - великий клуб, но Сити язык не повернется так назвать. Но мне кажется в этот раз горожане окажутся сильнее Мадрида
За последние лет 6-7 сити достаточно сделал, чтобы называться около великим клубом
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZA.RMA
Ответ Barca_mania
прогнозирую крупные победы Сити дома и в гостях
Там Барселона играет, а ты комментируешь новости про Мадрид, снова)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZA.RMA
Ответ Barca_mania
Я рад, что ты следишь за Барселоной:) Все таки великий клуб, наверное в тайне симпатизируешь;)
С чего такое мнение..может я симпатизирую Симеоне? :)

Но вообще рекомендую ознакомиться с «уведомлениями в приложениях» - крутая штука)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ислам Базгиев
Надеюсь два старых друга встретятся в матче за Суперкубок. Удачи Реалу и Роме
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Harut Hovsepyan
Ответ Андрей Хенто
Надеюсь Риго, ты есть в твиттере. Можешь почитать канал Madrid Extra, причем сегодня там опубликовано много фраз из интервью Франческо Тотти про Мадрид.
Думаю, куда бы он не зашел, ему лента автоматически предлагает новости о Реале. Все он знает, все читает, и каждый раз настойчиво (но тщетно) пытается делать вид, что ему безразлично это все 😂
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yri Yrov
правильный поц никогда не будет топить за сити
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZA.RMA
Ответ Barca_mania
У меня на айфоне видимо нет такого. я просто подписан на кучу тегов. Ты тоже подпишись, а то многое пропускаешь.
ну приехали:)
что же я пропускаю?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Morpeh Kaspiya
А Великий Тотти знает за кого притопить...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksat Hasanow
Новость про Реал, а Риго тут как тут
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<~Inter~>
С любовью Пепа к заменам даже 30 игроков не факт, что увидим
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Английский_пациент
В Мадриде конечно много классных игроков , но все таки не 50 ..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
Реал Милан будет супер финал,классика ЛЧ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пако
Спасибо Тотти за добрые пожелания "Реалу"!
У Франческо правильные симпатии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Верховный Лорд
Ответ Barca_mania
прогнозирую крупные победы Сити дома и в гостях
Как известно всем и каждому - с прогнозами у тебя серьезная беда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий