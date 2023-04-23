Тотти о «Реал» – «Ман Сити» в ЛЧ: «Это финал в полуфинале, увидим 50 игроков мирового класса. Надеюсь, «Мадрид» пройдет»
Франческо Тотти высказался о противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити».
Команды встретятся в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится 9 мая, ответный – 17-го.
«Это финал в полуфинале. Две отличные команды и два великих клуба. Мы увидим 50 игроков мирового класса.
Случиться может все, что угодно. Я болею за мадридский «Реал» и надеюсь, что они выйдут в финал», – сказал бывший нападающий «Ромы».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Но вообще рекомендую ознакомиться с «уведомлениями в приложениях» - крутая штука)
что же я пропускаю?)
У Франческо правильные симпатии.