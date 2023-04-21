5 клубов из Италии вышли в полуфиналы еврокубков, по 2 – из Англии и Испании, 1 – из Германии

В полуфиналах еврокубках больше всего представителей Италии.

5 итальянских клубов сыграют в еврокубках. « » и « » – в Лиге чемпионов, « » и « » – в Лиге Европы, « » – в Лиге конференций.

У Испании два представителя: «Реал» – в Лиге чемпионов, а также «Севилья» – в Лиге Европы.

У Англии тоже два – «Манчестер Сити» (Лига чемпионов) и «Вест Хэм» (Лига конференций).

В еврокубках также есть по одному представителю Германии («Байер» в Лиге Европы), Швейцарии и Нидерландов («Базель» и АЗ в Лиге конференций).

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