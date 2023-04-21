5 клубов из Италии вышли в полуфиналы еврокубков, по 2 – из Англии и Испании, 1 – из Германии
В полуфиналах еврокубках больше всего представителей Италии.
5 итальянских клубов сыграют в еврокубках. «Милан» и «Интер» – в Лиге чемпионов, «Ювентус» и «Рома» – в Лиге Европы, «Фиорентина» – в Лиге конференций.
У Испании два представителя: «Реал» – в Лиге чемпионов, а также «Севилья» – в Лиге Европы.
У Англии тоже два – «Манчестер Сити» (Лига чемпионов) и «Вест Хэм» (Лига конференций).
В еврокубках также есть по одному представителю Германии («Байер» в Лиге Европы), Швейцарии и Нидерландов («Базель» и АЗ в Лиге конференций).
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даже шестую команду Швейцарии пройти не смогли(((
Эффект фрукта!
Прикол был бы, пол-лиги - в еврокубках))