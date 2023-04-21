5 клубов из Италии вышли в полуфиналы еврокубков, по 2 – из Англии и Испании, 1 – из Германии

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В полуфиналах еврокубках больше всего представителей Италии.

5 итальянских клубов сыграют в еврокубках. «Милан» и «Интер» – в Лиге чемпионов, «Ювентус» и «Рома» – в Лиге Европы, «Фиорентина» – в Лиге конференций.

У Испании два представителя: «Реал» – в Лиге чемпионов, а также «Севилья» – в Лиге Европы.

У Англии тоже два – «Манчестер Сити» (Лига чемпионов) и «Вест Хэм» (Лига конференций).

В еврокубках также есть по одному представителю Германии («Байер» в Лиге Европы), Швейцарии и Нидерландов («Базель» и АЗ в Лиге конференций).

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43 комментария

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Andrey Andreev
Эх, Италии бы стадионы получше, и Сериал был бы стабильно 2-ой лигой в мире после АПЛ, потенциал у них очень высокий
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Alex Rhea
и нуль из французской лиги фермеров(((
даже шестую команду Швейцарии пройти не смогли(((
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Валера Савченко
Вот что конкуренция животворящая делает!
+13
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Екн Лор
Ребят, а где французские клубы? Не может такого быть, чтобы все клубы из лучшей лиги вселенной, где играет лучший игрок вселенной, с позором вылетели
+15
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Игорь Новиков
Серия А вернулась!
+13
-6
+7
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Джек Токтошакунов
Ответ Игорь Новиков
Серия А вернулась!
Надеюсь надолго
+8
-1
+7
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Михо
Ответ Andrey Andreev
Эх, Италии бы стадионы получше, и Сериал был бы стабильно 2-ой лигой в мире после АПЛ, потенциал у них очень высокий
В 90 и нулевые так и было) только были номер 1, все лучшие там играли, Шева, Зубастик, Креспо, Кьеза, Батистута, Верон, перечислять долго можно) и финал Милан Юве воспринимался как должное
+6
-1
+5
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Эркинбек Апаканов
Реал опять по традиции тащит Ла Лигу .
+5
-1
+4
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Aleksandr Danilov
Ответ Andrey Andreev
Эх, Италии бы стадионы получше, и Сериал был бы стабильно 2-ой лигой в мире после АПЛ, потенциал у них очень высокий
2ой после Ла Лиги
+15
-13
+2
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B_Boris
Ответ Эркинбек Апаканов
Он и в Барсе позором вылетал)
Барса и так вылетела и из ЛЧ, и из ЛЕ 🤷🏻
+4
-2
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vova123456
Ответ Екн Лор
Эффект пешехода!
А Серия А прибавила сильно в последние годы, до того что 5 команд в полкфинале.
Эффект фрукта!
+5
-3
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Kulich
Ответ Fulyan
Как только итальянские клубы чуточку серьезнее начали относиться к Лиге Европе, то результаты стали намного лучше! Ещё бы грандам подтянуться, и это будет второй лигой мира, потенциал и имена команд точно уже выше чем в Испании.
Количественно по именам команд уж точно громче, чем в Испании
+5
-3
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Tydeus
Ответ Михо
В 90 и нулевые так и было) только были номер 1, все лучшие там играли, Шева, Зубастик, Креспо, Кьеза, Батистута, Верон, перечислять долго можно) и финал Милан Юве воспринимался как должное
Ну как бы в 90-е, когда играли сначала по 1 команде от страны в лч, а потом по две - за десятилетие в финале играли Сампдория и по три раза Милан и Ювентус (7 из 10), а в кубке уефа, где было по 3 команды от страны, в девяностые постоянно были итальянские финалы или просто итальянское присутствие.
+2
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Bata
Ответ Алекс Самойлов
уверен что это просто всплеск. в следующем сезоне все вернётся на свои места
С чем связана такая уверенность, можно узнать?
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Parce
Ответ rigobersong
роналду ушел из Серии А, и она стала сильнейшей лигой мира, совпадение?:)
Уже откровенную фигню несешь, хотя на эмоциях фанатов аль насра это сыграет)
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Теннисный абсолют
6 клубов может представлять Италию в Кубке ЛЧ и еще 3 в Кубке ЛЕ на следующий год при определенных раскладах)
Прикол был бы, пол-лиги - в еврокубках))
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dmitry_demidov
Господа, а я правильно понимаю, что если например Юве занимает в сериале 3 место, Милан 4, при этом Юве выигрывает ЛЕ, а Милан ЛЧ - то у Италии в следующем году будет 6 клубов в ЛЧ?
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Bob Ganiev
Ответ Andrey Andreev
Эх, Италии бы стадионы получше, и Сериал был бы стабильно 2-ой лигой в мире после АПЛ, потенциал у них очень высокий
а МЮ знает что он на третьем месте лучшей лиги мира?
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charly_54
Ответ Andrey Andreev
Эх, Италии бы стадионы получше, и Сериал был бы стабильно 2-ой лигой в мире после АПЛ, потенциал у них очень высокий
Ни одного топ клуба в Италии нет на данный момент
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Борис БОРИСОВИЧ
Интересно, что первым из Серии А вылетевшей из еврокубков стал Наполи)
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ubAA
Я уже 100 раз говорил, Серия А самая сильная лига, там какой-нибудь Сасуолло запросто обыграет Арсенал или Баварию 😁 Ла Лига вторая, АПЛ 3 , французы и немцы это вообще дно
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Kulich
Ответ Bata
С чем связана такая уверенность, можно узнать?
Чуйка видать у камрада
+1
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Fulyan
Как только итальянские клубы чуточку серьезнее начали относиться к Лиге Европе, то результаты стали намного лучше! Ещё бы грандам подтянуться, и это будет второй лигой мира, потенциал и имена команд точно уже выше чем в Испании.
+4
-3
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Pazzo7
Ответ ubAA
Итальянцев тащат в основном легионеры, кто сейчас там божит, Хвича, Осимен, Мартинес , Леао, Миньян и тд, нет ни одного яркого итальянца…
Тонали, Бареллу и Бастони смело в этот же ряд можно добавлять как минимум)
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Ded Delvin
Ответ Bata
С чем связана такая уверенность, можно узнать?
С ЛЕ вопросов нет, а вот в ЛЧ будь другая сетка вполне могло бы быть, что итальянцы только в ЛЕ и остались.
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