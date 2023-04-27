«ПСЖ» подаст заявку на покупку «Стад де Франс». Это запасной вариант клуба на случай неудачи с домашним «Парк де Пренс»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Парк де Пренс стад де Франс стадионы деньги Футбол

«ПСЖ» подаст заявку на покупку «Стад де Франс».

Ранее сообщалось о намерении «ПСЖ» выкупить домашнюю арену «Парк де Пренс» с целью реконструкции, однако власти Парижа выступили против продажи стадиона. В качестве альтернативы «ПСЖ» рассматривал покупку «Стад де Франс», который власти Франции готовы продать за 600 млн евро.

По сообщениям RMC Sport и L’Equipe, «ПСЖ» подаст официальную заявку на приобретение «Стад де Франс».

Второй этап тендера на покупку «Стад де Франс» планируется начать в июне. Окончательное решение будет принято осенью. Кандидаты на покупку стадиона должны будут огласить точную сумму предложения, однако боссы «ПСЖ» еще не приняли окончательного решения о планируемых вложениях.

Отмечается, что покупка «Стад де Франс» является для клуба запасным вариантом – приоритетным планом по-прежнему остается покупка «Парк де Пренс».

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4 комментария

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Papa Paolo
«Мне Стад де Франс, два фишневых табака и свежий комикс Черепашек ниндзя»
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Юрий Кечко
В итоге купят себе про запас этот стадион контейнер из Катара)))
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