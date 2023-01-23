«Стад де Франс» готов принять «ПСЖ»: «Мы уже тридцать лет предлагаем им играть у нас»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Парк де Пренс стад де Франс стадионы Футбол

«Стад де Франс» готов принимать матчи «ПСЖ».

У клуба возникли разногласия с властями Парижа из-за отказа продавать стадион «Парк де Пренс». В качестве одного из вариантов решения проблемы «ПСЖ» рассматривает возможность смены стадиона.

«Мы уже тридцать лет предлагаем «ПСЖ» играть на «Стад де Франс». Но руководство и болельщики до сих пор всегда отвечали нам, что не заинтересованы», – заявил Пьер Коппи, президент компании VINCI Concessions, управляющей «Стад де Франс», в колонке газеты Journal du Dimanche.

Коппи отметил, что «Стад де Франс» «всегда готов принять» парижский клуб.

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15 комментариев

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Balt
30 лет точно не могли. Буквально 25 лет назад стадион отстроен был.
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Igoal
При таких деньгах ПСЖ давно мог бы свой собственный стадик замутить, да и появился бы повод вновь утереть нос обоим Олипикам.
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Tigranodovar
Ответ Damir Zz
Это даже не Париж, а пригород
Париж маленький город. Из центра до Парк де Пренс 11 км, до Сен Дени (пригорода) 8 км. Для сравнения, до Лужников, Торпедо и Динамо 7 км, а до стадиона ЦСКА 11 км, стадионы Локомотив и Спартака еще дальше, около 15 км.
+1
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Tigranodovar
Ответ rasso
в Сен-Дени добираться далековато
Сен-Дени на 3 км ближе к центру
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rasso
в Сен-Дени добираться далековато
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Damir Zz
Ответ Борух73
Это вообще другой район города, другое направление. Болельщикам, к-е годами ходили на прежнюю арену будет мягко сказать неудобно.
Это даже не Париж, а пригород
+3
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+3
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Борух73
Это вообще другой район города, другое направление. Болельщикам, к-е годами ходили на прежнюю арену будет мягко сказать неудобно.
+6
0
+6
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граф Якунин
Место расположения конечно у него не то чтобы великолепное.
+1
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Семён Жуйло
Предлагаем играть... Я так понимаю, шейхи хотят собственный стадион. Готова эта VINCI Concessions продать стадион?
+2
0
+2
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Kobra Kobra
От одного только названия «Стад де Франс» навеяло такой ностальгией …. Эх ..98 год ..юность
+6
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anastasia Krugova
нужно переходить )) пока за команду играют такие звезды ..заполняемость трибун гарантировано , будет больше доход от матчдей)! понятно что лучше иметь свой стадион ..Но есть что есть
+11
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Vinnipukh Vinni
Ответ Amsterdam
Ничоси, я думал это один и тот же стадион. Интересно будет если шейхи свалят на другой стадик из принципа
Стад де Франс построили специально под ЧМ-98, там все эти годы в футбол только сборная играет. Это как Лужники у нас. Из-за этого стадион генерирует убытки и приход ПСЖ был бы для них выгоден.
+28
0
+28
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The Prickly
За 5 лет до ввода в эксплуатацию начали предлагать.
+2
-1
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Михо
Жаль если уедут с Парк де Пренс, красивый стадион в хорошем буржуазном районе Парижа) довелось там побывать еще во времена Златана
+5
-4
+1
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Amsterdam
Ничоси, я думал это один и тот же стадион. Интересно будет если шейхи свалят на другой стадик из принципа
+7
-5
+2
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