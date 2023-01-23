«Стад де Франс» готов принять «ПСЖ»: «Мы уже тридцать лет предлагаем им играть у нас»

«Стад де Франс» готов принимать матчи «ПСЖ».

У клуба возникли разногласия с властями Парижа из-за отказа продавать стадион «Парк де Пренс». В качестве одного из вариантов решения проблемы «ПСЖ» рассматривает возможность смены стадиона.

«Мы уже тридцать лет предлагаем «ПСЖ» играть на «Стад де Франс». Но руководство и болельщики до сих пор всегда отвечали нам, что не заинтересованы», – заявил Пьер Коппи, президент компании VINCI Concessions, управляющей «Стад де Франс», в колонке газеты Journal du Dimanche.

Коппи отметил, что «Стад де Франс» «всегда готов принять» парижский клуб.

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