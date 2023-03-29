Власти Франции разрешили дымовые шашки на стадионах – до 2026 года. Клубам придется писать запросы с указанием фанатов, желающих принести пиротехнику

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Французским фанатам позволят приносить на стадион пиротехнические изделия.

Как передает RMC Sport, власти страны в порядке эксперимента разрешили болельщикам клубов из всех профессиональных лиг пользоваться дымовыми шашками.

Инициатива рассчитана на трехлетний период и подразумевает ряд ограничений. Так, не позднее чем за месяц до матча клуб должен будет направлять в местные органы власти запрос с перечислением посетителей, которым нужно предоставить право пронести пиротехнику, описанием изделий и планируемых мер безопасности.

Подчеркивается, что цель эксперимента – убрать с трибун незаконные и небезопасные пиротехнические изделия.

16 комментариев

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Kyancey
Правильно! Красивая пиротехника - это тоже часть футбольного шоу!
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Dexter Dallas
Ответ гилберт
Фаейр шоу на футболе это красота! Логично было бы разрешить такое в последнем туре, когда гозон не жалко, подтянуть пожарных и тд. Как то видал даже такое на хоккее, ляпота!
Отчасти за файер шоу и полюбил футбол в детстве. Понравилось атмосфера. Так мне 11 лет было тогда. А тут рассказывают, что бедные мамочки с детками на пару с Кузьмичами задыхаются и плачут. Ну ну.
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вовочка6762
Надо понимать это вместо пенсий ?
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predMBAPPE
А можно сигнальные ракеты? Чтобы в игроков ПСЖ стрелять когда играть перестанут😁💪🏻
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ledenec
Очень много кадров красивых с файерами и шашками, но отпечаталось в памяти один момент с ТВ. Помните Сатурн по Рен-тв показывали? так был матч, вроде Сатурн - Анжи, так после гола Сатурна в кадре мальчишка лет 12 с файером , причем не шалопай с околофанатки, а норм одетый, совсем маленький, как-будто батя дал подержать) 20 лет прошло, а кадр перед глазами
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Rundatgame
Ответ Moffo
Вы, что хотите как во Франции?!? И без фанайди?!?
Как-то нелепо ерничать по этому поводу, с учётом количества беспорядков у них на трибунах в последнее время.
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sidelnikovpp@gmail.com
БРАВО!!!!
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Don_Krebs
Минспорта РФ поперхнулось.
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гилберт
Ответ Пирс Морган
Интересный эксперимент, власти послушали фанатов и поняли, что пиротехника тоже часть футбольного шоу
Фаейр шоу на футболе это красота! Логично было бы разрешить такое в последнем туре, когда гозон не жалко, подтянуть пожарных и тд. Как то видал даже такое на хоккее, ляпота!
+4
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Moffo
Ответ Alex1104
Нет. Глаза режет, не видно ничего. Причем здесь футбол?
Это про доверие людей людям. Про адекватную среду. Без автоматчиков по периметру стадиона.
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Ростов-на-Дону
Пироттехника-радуга будет кукарекать над всеми стадионами франции!
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Alex1104
Ответ Moffo
Вы, что хотите как во Франции?!? И без фанайди?!?
Нет. Глаза режет, не видно ничего. Причем здесь футбол?
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Alex1104
Все равно будут проносить.
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Пирс Морган
Интересный эксперимент, власти послушали фанатов и поняли, что пиротехника тоже часть футбольного шоу
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Moffo
Вы, что хотите как во Франции?!? И без фанайди?!?
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evil
и судью называть натуралом разрешили
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