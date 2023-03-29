Власти Франции разрешили дымовые шашки на стадионах – до 2026 года. Клубам придется писать запросы с указанием фанатов, желающих принести пиротехнику
Французским фанатам позволят приносить на стадион пиротехнические изделия.
Как передает RMC Sport, власти страны в порядке эксперимента разрешили болельщикам клубов из всех профессиональных лиг пользоваться дымовыми шашками.
Инициатива рассчитана на трехлетний период и подразумевает ряд ограничений. Так, не позднее чем за месяц до матча клуб должен будет направлять в местные органы власти запрос с перечислением посетителей, которым нужно предоставить право пронести пиротехнику, описанием изделий и планируемых мер безопасности.
Подчеркивается, что цель эксперимента – убрать с трибун незаконные и небезопасные пиротехнические изделия.
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