Власти Франции разрешили дымовые шашки на стадионах – до 2026 года. Клубам придется писать запросы с указанием фанатов, желающих принести пиротехнику

Французским фанатам позволят приносить на стадион пиротехнические изделия.

Как передает RMC Sport, власти страны в порядке эксперимента разрешили болельщикам клубов из всех профессиональных лиг пользоваться дымовыми шашками.

Инициатива рассчитана на трехлетний период и подразумевает ряд ограничений. Так, не позднее чем за месяц до матча клуб должен будет направлять в местные органы власти запрос с перечислением посетителей, которым нужно предоставить право пронести пиротехнику, описанием изделий и планируемых мер безопасности.

Подчеркивается, что цель эксперимента – убрать с трибун незаконные и небезопасные пиротехнические изделия.