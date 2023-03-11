«ПСЖ» намерен купить «Стад де Франс». Власти Франции продают стадион за 600 млн евро

«ПСЖ» начал работу над приобретением «Стад де Франс».

Агентство Франс Пресс передает, что правительство объявило тендер, чтобы найти покупателя, готового заплатить около 600 млн евро.

Клуб еще не подавал заявку (крайний срок – 27 апреля), но собирается это сделать. Предложения будут рассмотрены в следующем году, передача стадиона новому владельцу состоится в 2025-м, когда закончится действие нынешнего договора об аренде.

«Стад де Франс» был открыт в 1998 году и вмещает 81 338 зрителей.

Ранее «ПСЖ» пытался приобрести «Парк де Пренс» за 40 млн евро.

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