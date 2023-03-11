«ПСЖ» намерен купить «Стад де Франс». Власти Франции продают стадион за 600 млн евро

Теги ПСЖ лига 1 Франция бизнес Парк де Пренс стад де Франс Футбол

«ПСЖ» начал работу над приобретением «Стад де Франс».

Агентство Франс Пресс передает, что правительство объявило тендер, чтобы найти покупателя, готового заплатить около 600 млн евро.

Клуб еще не подавал заявку (крайний срок – 27 апреля), но собирается это сделать. Предложения будут рассмотрены в следующем году, передача стадиона новому владельцу состоится в 2025-м, когда закончится действие нынешнего договора об аренде.

«Стад де Франс» был открыт в 1998 году и вмещает 81 338 зрителей.

Ранее «ПСЖ» пытался приобрести «Парк де Пренс» за 40 млн евро.

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14 комментариев

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Team_Coach
Помимо ПСЖ еще кто-то принимает матчи там? Если нет, то смысл покупать стадион, который неформально и так принадлежит тебе? Не думаю, что в Париже появится второй денежный мешок.
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Yavich
Ответ Иван Иванов
Думаешь там будет собираться 80 тыщ, хотя бы раз в месяц?
Я смотрю с точки зрения престижа, а как там набираться будет — увидим
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Игорь Климов
Кроме ПСЖ этот стадион больше никто не купит, а для ПСЖ эта покупка будет отличная сделка в плане медийности.
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Чёрный тюльпан
Ответ Тюменец
А ФК Париж там не выкупают ничего? Вроде тож не бедствуют
С чего бы это? Там только миноритарная часть у других ребят с Персидского п-ова.
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Чёрный тюльпан
У ПСЖ болельщиков столько нет, чтобы стадион заполнить, даже на матч с грандом. Тут разве что матч с Айнтрахтом поможет, но только в том случае, если команда в ЛЧ попадёт, а их болельщикам позволят билетов столько скупить.
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добрый грек
Так вот что нужно сделать чтобы выиграть ЛЧ
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Yuri Ten
В недалёком будущем-ПСЖ выкупает Францию
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Иван Иванов
Ответ Yavich
Это круто на самом деле. Стал де Франс главный стадион страны, на нём и должен играть ПСЖ
Думаешь там будет собираться 80 тыщ, хотя бы раз в месяц?
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predMBAPPE
Стадо Франции звучит конечно помощнее чем парк Пренса)
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Тюменец
А ФК Париж там не выкупают ничего? Вроде тож не бедствуют
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Yavich
Это круто на самом деле. Стал де Франс главный стадион страны, на нём и должен играть ПСЖ
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Роман
Ответ Zlatan Ibra
Пусть Мбаппе выкупит себе на свою зп
На зарплату громко сказано, он и на сдачу купить сможет.
+1
-4
-3
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Zlatan Ibra
Пусть Мбаппе выкупит себе на свою зп
+16
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che kaif
Купят стадион . Фарм в апл и можно спокойно брать лч)) в течении 2-3 лет
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-4
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