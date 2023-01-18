«ПСЖ» хотел расширить «Парк де Пренс» до 70 тысяч мест, но это невозможно. Предел – 55 тысяч зрителей

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«ПСЖ» хотел расширить «Парк де Пренс» до 70 тысяч мест.

Однако, как сообщает Le Parisien, запрошенные клубом архитектурные исследования показали, что расширить стадион даже до 60 тысяч мест невозможно.

Уменьшить высоту поля нельзя, поскольку под стадионом располагается Парижская кольцевая дорога. Расширение стадиона за счет каркаса невозможно, так как «Парк де Пренс» внесен в список исторических достопримечательностей, а власти Парижа выступают против продажи стадиона клубу. Единственным доступным способом увеличения вместимости является изменение наклона трибун, но в этом случае вместимость стадиона увеличится только до 55 тысяч человек.

По данным издания, «ПСЖ» рассматривает вариант увеличения количества ВИП-лож с целью увеличить доход от продажи билетов. Кроме того, в будущем не исключено строительства нового стадиона.

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