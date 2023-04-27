Андрей Канчельскис: «Мостовой более востребован, чем Слуцкий. Леонид, ты сначала в футбол поиграй на уровне Александра, потом говори что-то»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Александр Мостовой Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис считает, что Александр Мостовой более востребован, чем Леонид Слуцкий.

«Я хорошо отношусь к Сане Мостовому, с уважением. Дружим, дружили и будем дружить. Он часто высказывает свое мнение, имеет право. Мне что, перестать с ним общаться из-за этого?

Слуцкий может считать кого угодно фриком. Делаю вывод, что Мостовой более востребован, чем Леонид – с ним никто не хочет общаться. Может, он сам не хочет общаться, конечно. Леониду, видимо, никто не звонит, поэтому его мнение мало кого интересует.

Слуцкий, ты сначала в футбол поиграй на уровне Мостового – потом говори что-то, это первое. Второе – Слуцкий немного неправильно себя ведет. Да ты вообще в футбол не играл и не знаешь, что это такое, нет у тебя понимания, и еще что-то зачем-то высказываешь. Поиграй на уровне Мостового, потом и критикуй его, а сейчас не имеешь права.

Пусть не говорит так много, потому что некоторые его высказывания неправильные. Когда нефутбольный человек говорит о футболе – это максимально нелогично. Что и делает Слуцкий. Надо понимать, что, как и кому говорить. Вот кто-то знает Леонида в Англии или Испании? Нет! А Мостового в этих странах знают! Вот и все, вывод понятен», – сказал бывший футболист сборной России.

Слуцкий о Мостовом: «Обидно, когда большие игроки превращаются во фриков, посмешище. Ты был лучшим, а сегодня – говорящая глупости голова»

Мостовой о Слуцком: «Пускай будет аккуратнее в выражениях. Внешностью он подходит под определение фрика, а работой доказал, что он посмешище»

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45 комментариев

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Mihail0910
Что Мостовой, что Кончелькис - два маразматика
+56
-4
+52
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Ты сначала другу лицензию тренера купи, чтобы он востребованным стал. Слуцкий не играл в футбол, а в России выиграл все.
+24
-3
+21
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ygcn5c2ty9
Им бы дуэтом ФК «Живое Пиво» тренировать
+20
-2
+18
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Сергей Логинов
Где Канчельскис бухает? Я тоже туда хочу
+13
0
+13
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Ovi174
За то у Слуцкого есть волшебная бумажка - тренерская лицензия! На этом можно заканчивать спор о востребованности.
+10
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fellx
Получается Мостовой как тренер лучше чем Моуриньо
+8
0
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Aleksey Yashin
Мостовой с Канчельскисом вчера вместе выпивали что ли?
Нефутбольный человек Слуцкий выиграл несколько титулов в России, вывел сборную на Евро-16, потренировал в Англии и Голландии. Возможно и мячом может пожонглировать
+7
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+6
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Wizard Harry
Ооо, этот тоже поплыл.
Два алкоголика с лавки)

Моуриньо скажи чтоб он тоже в футбол поиграл🤦🏼🤦🏼
+6
0
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onsigne
Ответ Сергей Логинов
Где Канчельскис бухает? Я тоже туда хочу
Паб 13 Rules на преображенке, ну и пива он накупает мое почтение.
+4
0
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vzi
Ответ fellx
Получается Мостовой как тренер лучше чем Моуриньо
Конечно! Он даже играл в Бенфике, а Моур нет. )
+3
0
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vzi
Нефутбольный человек:

Чемпионат России 2013, 2014, 2016
Кубок России 2011, 2013
1/4 финала ЛЧ 2010 (последний для рос клубов на данный момент)

Тренировал в Чемпионшипе и Эредивизе
+2
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Mihail0910
Что Мостовой, что Кончелькис - два маразматика
кОнчельскис это в яблочко!))
+3
-1
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RedDevil1909
что-то Муориньо и Нагельсманну таких советов Канчельскис не дает)
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Максим Пантелеев
Да и Слуцкий, судя по его типа юмористическим шоу -тоже не далеко ушел. От деградача никто не застрахован.
Слуцкий умный мужик. Мосту и Канчельскису до него как до Луны пешком. Неужели не видно? Не знаю, что там ведёт Слуцкий, но смотрел недавно его вью с Карпиным . Так Мост и половины слов не знает и не свяжет , как Слуцкий.
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Дима Берин
Учитывая, что Слуцкий не играл в футбол, а Мостовой играл, каждый может на основании общеизвестного мнения о уровне интеллекта проф спортсменов, составить свое мнение о уровне экспертиз в целом этих двух футбольных деятелей.
Ну и в любом случае, как тренер Слуцкий даже может не смотреть на бездаря Мостового, удел которого тренировать бюджетные недоклубы
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MonkeyMeister
Ответ vzi
Нефутбольный человек: Чемпионат России 2013, 2014, 2016 Кубок России 2011, 2013 1/4 финала ЛЧ 2010 (последний для рос клубов на данный момент) Тренировал в Чемпионшипе и Эредивизе
1/4 - последний и единственный)
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viktorpavlov70
Уровень мышления на уровне детского сада. Слуцкий может элементарно ответить и Мостовому, и Канчельскису, вы сначала потренируйте кого-нибудь на уровне Слуцкого – потом говорите что-то.
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persk
Немного не понял, чем первое и второе у этого олигофрена отличаются:
Слуцкий, ты сначала в футбол поиграй на уровне Мостового – потом говори что-то, это первое. Второе – Слуцкий немного неправильно себя ведет. Да ты вообще в футбол не играл и не знаешь, что это такое, нет у тебя понимания, и еще что-то зачем-то высказываешь. Поиграй на уровне Мостового, потом и критикуй его, а сейчас не имеешь права.
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Shuller18
Дааа, Слуцкий, многократный чемпион России, оказывается нефутбольный человек.
Хочется спросить у Канчельскиса, как ему в тренерской карьере помогли полученные в бытность игроком знания? Причем в том числе от Фергюсона полученные?
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dimamak10
Похоже Андрей не понимает как устроена журналистика в России. Вам с царем звонят потому что вы несете всякую чушь, вас цитируют от вас сайты набирают просмотры комменты. Ну а что Слуцкий? Будет адекватный ответ, ничего не скажет про жуликов и проходимцев
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Мост и Канчельскис себя сами закопали. лузеры.
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Chuha-Motibg
А есть вариант что Слуцкий лучше Мостового как тренер?
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Svobodu Mne
Ну играли вы на высоком уровне, дальше что? Тренера беспонтовые
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Эндрю81
Самое смешное, что в данном случае все трое выступают на поле слова условного Васи Уткина, где он один круче их всех вместе взятых.
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Кино Музыка
Отличное начало для разговора.
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