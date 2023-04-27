Андрей Канчельскис: «Мостовой более востребован, чем Слуцкий. Леонид, ты сначала в футбол поиграй на уровне Александра, потом говори что-то»

Андрей Канчельскис считает, что Александр Мостовой более востребован, чем Леонид Слуцкий.

«Я хорошо отношусь к Сане Мостовому, с уважением. Дружим, дружили и будем дружить. Он часто высказывает свое мнение, имеет право. Мне что, перестать с ним общаться из-за этого?

Слуцкий может считать кого угодно фриком. Делаю вывод, что Мостовой более востребован, чем Леонид – с ним никто не хочет общаться. Может, он сам не хочет общаться, конечно. Леониду, видимо, никто не звонит, поэтому его мнение мало кого интересует.

Слуцкий, ты сначала в футбол поиграй на уровне Мостового – потом говори что-то, это первое. Второе – Слуцкий немного неправильно себя ведет. Да ты вообще в футбол не играл и не знаешь, что это такое, нет у тебя понимания, и еще что-то зачем-то высказываешь. Поиграй на уровне Мостового, потом и критикуй его, а сейчас не имеешь права.

Пусть не говорит так много, потому что некоторые его высказывания неправильные. Когда нефутбольный человек говорит о футболе – это максимально нелогично. Что и делает Слуцкий. Надо понимать, что, как и кому говорить. Вот кто-то знает в Англии или Испании? Нет! А Мостового в этих странах знают! Вот и все, вывод понятен», – сказал бывший футболист сборной России.

Слуцкий о Мостовом: «Обидно, когда большие игроки превращаются во фриков, посмешище. Ты был лучшим, а сегодня – говорящая глупости голова»

Мостовой о Слуцком: «Пускай будет аккуратнее в выражениях. Внешностью он подходит под определение фрика, а работой доказал, что он посмешище»

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