Андрей Канчельскис: «Мостовой более востребован, чем Слуцкий. Леонид, ты сначала в футбол поиграй на уровне Александра, потом говори что-то»
Андрей Канчельскис считает, что Александр Мостовой более востребован, чем Леонид Слуцкий.
«Я хорошо отношусь к Сане Мостовому, с уважением. Дружим, дружили и будем дружить. Он часто высказывает свое мнение, имеет право. Мне что, перестать с ним общаться из-за этого?
Слуцкий может считать кого угодно фриком. Делаю вывод, что Мостовой более востребован, чем Леонид – с ним никто не хочет общаться. Может, он сам не хочет общаться, конечно. Леониду, видимо, никто не звонит, поэтому его мнение мало кого интересует.
Слуцкий, ты сначала в футбол поиграй на уровне Мостового – потом говори что-то, это первое. Второе – Слуцкий немного неправильно себя ведет. Да ты вообще в футбол не играл и не знаешь, что это такое, нет у тебя понимания, и еще что-то зачем-то высказываешь. Поиграй на уровне Мостового, потом и критикуй его, а сейчас не имеешь права.
Пусть не говорит так много, потому что некоторые его высказывания неправильные. Когда нефутбольный человек говорит о футболе – это максимально нелогично. Что и делает Слуцкий. Надо понимать, что, как и кому говорить. Вот кто-то знает Леонида в Англии или Испании? Нет! А Мостового в этих странах знают! Вот и все, вывод понятен», – сказал бывший футболист сборной России.
Слуцкий о Мостовом: «Обидно, когда большие игроки превращаются во фриков, посмешище. Ты был лучшим, а сегодня – говорящая глупости голова»
Мостовой о Слуцком: «Пускай будет аккуратнее в выражениях. Внешностью он подходит под определение фрика, а работой доказал, что он посмешище»
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Нефутбольный человек Слуцкий выиграл несколько титулов в России, вывел сборную на Евро-16, потренировал в Англии и Голландии. Возможно и мячом может пожонглировать
Два алкоголика с лавки)
Моуриньо скажи чтоб он тоже в футбол поиграл🤦🏼🤦🏼
Чемпионат России 2013, 2014, 2016
Кубок России 2011, 2013
1/4 финала ЛЧ 2010 (последний для рос клубов на данный момент)
Тренировал в Чемпионшипе и Эредивизе
Ну и в любом случае, как тренер Слуцкий даже может не смотреть на бездаря Мостового, удел которого тренировать бюджетные недоклубы
Слуцкий, ты сначала в футбол поиграй на уровне Мостового – потом говори что-то, это первое. Второе – Слуцкий немного неправильно себя ведет. Да ты вообще в футбол не играл и не знаешь, что это такое, нет у тебя понимания, и еще что-то зачем-то высказываешь. Поиграй на уровне Мостового, потом и критикуй его, а сейчас не имеешь права.
Хочется спросить у Канчельскиса, как ему в тренерской карьере помогли полученные в бытность игроком знания? Причем в том числе от Фергюсона полученные?