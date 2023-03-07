«Слуцкий комментирует испанский футбол. Как можно до такого дойти? Это все равно что меня позовут на программу «Форум гинекологии». Мостовой о Леониде

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Ла Лига телевидение Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой критически отозвался о Леониде Слуцком из-за комментирования игр Ла Лиги.

«Сейчас Слуцкий еще и испанский футбол комментирует. Как можно до такого дойти?

Столько людей играли в Испании, Англии, Германии, но их не зовут, а зовут Слуцкого. Это нонсенс.

Это все равно что меня сейчас позовут на программу «Форум гинекологии», травматологии или стоматологии.

Скажу, что книжек начитался, но я же все равно не смогу так, как люди, которые много лет отдали этой работе», – заявил бывший футболист «Спартака» и сборной России.

Мостовой о Слуцком: «В нашем футболе он никто, даже мяч не видел никогда, пожонглировать не сможет. Книжек начитались, а потом разбираются, смешно смотреть. Зато Мостового все критикуют»

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55 комментариев

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Alex Alex
ахахахаха, если он не ушел в мощнейший троллинг, то его лечить уже нужно
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андрэ
журналюшки уже на самом дне
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EnzO
А комментаторская лицензия у Слуцкого имеется?
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Xm.md
По факту. Бегемот тот еще шут
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Вадим Самсонов
Жалко Царя, это на сколько надо с головой не дружить чтобы пытаться на один уровень с Губерниевым встать
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Aleks Abkhalimov
Ответ Очки Дани Алвеса
Лол, то есть у него не стрельнула мысль о том, что Гутцайт тоже не играл в ЛаЛиге? Хотя, стоп, для это же нужен мозг и логические связи
Так логические связи разрушаются алкоголем
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Aleks Abkhalimov
Ответ DrunkGonzo
медицина тут бессильна
Алкогольные припадки у Сашка
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Aleks Abkhalimov
Вот и Сашка гинеколог
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MN4GR
Всё, теперь и комментировать нельзя. Не то, что тренировать.
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Михаил Мочалов
Какой же он астрономически туп0й 🤦🤦🤦
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Алексей Зимин
Викторович, оплати ты ему уже лицензию!)))
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Уолтер Собчак
Ответ Ебздрогыч
Мне кажется его пора лечить
Ужас в том, что тупость не лечится врачами.
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0tshelnik
Ненавижу эти шаблоны, а-ля "не играл - не понимаешь в футболе". Сейчас столько специалистов понимающих в нём больше, чем этот никому не нужный профи.
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1футбол1
Бедный Царь. Тренером не приглашают . Даже Испанский футбол не позвали коментировать.
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Andrew Petrov
на заметку Малышевой!!Мост созрел и ждет санитаров...
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Лучезарный
До Моста не может дойти, что из Леонида и гинеколог получится лучше, чем из него комментатор испанского чемпионата
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каток Третьяка
недавно смотрел фильма "остров проклятых"... может Саня создал свою реальность, в которой ему проще жить и оправдывать своё безделие? а?
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kos.vohrt
Ответ валя_стакан
Кто ему все звонит каждый день по 6-7 раз с вопросами этими??
Да он сам им названивает с утра до ночи, делать же нечего. Не тренировать же.
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rcbkz6mrtd
Сколько людей играли в Испании -Я
А позвали Слуцкого - смешать с грязью
Очень по мужски
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CSKA_AC Milan
- Да не горит у меня не горит!
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kos.vohrt
Справедливости ради, на «Форуме гинекологии» он мог бы прийтись ко двору.
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N-6 AlexanderX
«Форум гинекологии». Мостовой о Леониде Слуцком.
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Александр Зубков
Не царское это дело- в гинекологических форумах ковыряться.
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deimon7.7
Испанский царь) Ла лигу комментировать не дают, тренировать не дают, бумажку не дают🤣
А царь то ненастоящий! (с)
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paster_bibo
Так Слуцкого же позвали комментировать Лалигу, а не играть в ней....
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