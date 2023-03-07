«Слуцкий комментирует испанский футбол. Как можно до такого дойти? Это все равно что меня позовут на программу «Форум гинекологии». Мостовой о Леониде

критически отозвался о из-за комментирования игр Ла Лиги.

«Сейчас Слуцкий еще и испанский футбол комментирует. Как можно до такого дойти?

Столько людей играли в Испании, Англии, Германии, но их не зовут, а зовут Слуцкого. Это нонсенс.

Это все равно что меня сейчас позовут на программу «Форум гинекологии», травматологии или стоматологии.

Скажу, что книжек начитался, но я же все равно не смогу так, как люди, которые много лет отдали этой работе», – заявил бывший футболист «Спартака» и сборной России.

Мостовой о Слуцком: «В нашем футболе он никто, даже мяч не видел никогда, пожонглировать не сможет. Книжек начитались, а потом разбираются, смешно смотреть. Зато Мостового все критикуют»