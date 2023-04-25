Хави считает, что «Барсе» будет сложно играть с «Райо» на коротком поле: «Надеюсь, что газон соответствует требованиям. Меня смешит, когда меня называют садовником, я не прекращу»

Хави высказался о размерах поля на стадионе «Райо Вальекано».

26 апреля « » сыграет с мадридской командой на выезде в рамках 31-го тура .

«Это будет очень интенсивная игра. Это самый сильный соперник в этой категории. Они агрессивны, а дистанции короче, потому что поле меньше. Это будет сложно. На этом поле сложно играть.

Я надеюсь, что газон соответствует нормативным требованиям, и игра в десять вечера пойдет нам на пользу. Меня смешит, когда меня называют садовником, я не прекращу», – сказал главный тренер «Барселоны».

Размеры поля на стадионе «Кампо де Вальекас» – 100 на 67 метров, а на «Камп Ноу» – 105 на 68.

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