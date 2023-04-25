Хави считает, что «Барсе» будет сложно играть с «Райо» на коротком поле: «Надеюсь, что газон соответствует требованиям. Меня смешит, когда меня называют садовником, я не прекращу»

Теги Барселона Хави Ла Лига Райо Вальекано Кампо де Вальекас Футбол

Хави высказался о размерах поля на стадионе «Райо Вальекано».

26 апреля «Барселона» сыграет с мадридской командой на выезде в рамках 31-го тура Ла Лиги.

«Это будет очень интенсивная игра. Это самый сильный соперник в этой категории. Они агрессивны, а дистанции короче, потому что поле меньше. Это будет сложно. На этом поле сложно играть.

Я надеюсь, что газон соответствует нормативным требованиям, и игра в десять вечера пойдет нам на пользу. Меня смешит, когда меня называют садовником, я не прекращу», – сказал главный тренер «Барселоны». 

Размеры поля на стадионе «Кампо де Вальекас» – 100 на 67 метров, а на «Камп Ноу» – 105 на 68.

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38 комментариев

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igls54
Еще и температурный режим не соответствует
+21
-4
+17
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Moscwow
Пусть с собой траву берет, если его не устраивает та, что предлагает соперник
+23
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SCHOKKKK
Просто клоун, а не тренер 🤣🤣
+7
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Arthurino
Ответ DolJun
чави конечно находка для фк мем, генерирует рофлы у его руля со скоростью лапорты и его рычагов) уж надеюсь он не остановится, смешно читать его оправдания, будто его соперники играют на каком-то другом поле или другим мячом)
Опережу парней из 5Б и напишу за них, пока не прибежали бомбить. «А ты видел, что в Челси творится?», «Боули ваще позор. Абрамович лучше1!!!», «А игроки помещаются в раздевалку гыгы?»
+5
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Moscwow
Пусть с собой траву берет, если его не устраивает та, что предлагает соперник
Звучит как предложение перейти работать в Эредивизи🌚
+3
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DolJun
Ответ rigobersong
Ты слишком предсказуем:)
а ты до сих пор живешь с уверенностью в том, что мир вертится вокруг тебя?)
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DolJun
Ответ rigobersong
Зачем ты оправдываешься:)
это не ответ)
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Сикарио
Этот недоагроном опять смешит весь мир))
+17
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белошип
Жду ЛЧ следующего сезона,там хавя после очередных порок будет так-же во всем винить газон,луну,вулкан,дождь,нло)
+3
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deadjoker
То короткое, то сухое, то свет не тот. Идете на первом месте и молодцы. Чего ныть то.
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гилберт
Спойлер, убийца Хави.
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DolJun
Ответ ljolik888
Человек просто доставляет информацию для Болельщиков Барселоны . Как он это делает не ваши проблемы . Не интересно не читай . Мне лично это полезно .
не интересно не читай
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оу, леша, тебе не кажется что это двойные стандарты? ты сейчас кому-то говоришь так, а мне потом выговариваешь за мои комменты. так может не интересно - не читай? так сказать свой совет себе посоветуй?
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Данияр Жумабекович
Ответ MESSIya
Жоаким Пьера: Витор Роке все еще нападающий, которого все хотят в «Барсе», включая Хави. На сегодняшний день клуб еще не ведет переговоры с Парананесе из-за неопределенности с ФФП. «Барса » знает, что другие клубы также заинтересованы, но у них все еще есть зеленый свет Роке и его семьи. В то же время, если у Барселоны не будет возможности подписать Роке, будут рассмотрены другие альтернативы. В этом случае Обамеянг может выйти на сцену, поскольку он является лучшим выбором, а игрок сходит с ума от мысли о своем возвращении в «Барселону». Хави, в частности, дал зеленый свет на привлечение Роке. Он внимательно наблюдал за его играми за последние несколько месяцев, и ему понравилось то, что он увидел
зачем я это все прочитал?
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