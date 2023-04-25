Хави считает, что «Барсе» будет сложно играть с «Райо» на коротком поле: «Надеюсь, что газон соответствует требованиям. Меня смешит, когда меня называют садовником, я не прекращу»
Хави высказался о размерах поля на стадионе «Райо Вальекано».
26 апреля «Барселона» сыграет с мадридской командой на выезде в рамках 31-го тура Ла Лиги.
«Это будет очень интенсивная игра. Это самый сильный соперник в этой категории. Они агрессивны, а дистанции короче, потому что поле меньше. Это будет сложно. На этом поле сложно играть.
Я надеюсь, что газон соответствует нормативным требованиям, и игра в десять вечера пойдет нам на пользу. Меня смешит, когда меня называют садовником, я не прекращу», – сказал главный тренер «Барселоны».
Размеры поля на стадионе «Кампо де Вальекас» – 100 на 67 метров, а на «Камп Ноу» – 105 на 68.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
----
оу, леша, тебе не кажется что это двойные стандарты? ты сейчас кому-то говоришь так, а мне потом выговариваешь за мои комменты. так может не интересно - не читай? так сказать свой совет себе посоветуй?