Хави – игрокам перед стартом сезона Ла Лиги: «Каждая игра – это гребаная война. С таким составом от трофея никуда не денешься»

Теги Барселона Хави Ла Лига Райо Вальекано Футбол

Стало известно, как Хави мотивировал игроков «Барселоны» перед началом сезона в Ла Лиге.

 «С этим составом выиграть Ла Лигу – раз плюнуть. В этом году титул неизбежен. От него никуда не денешься, ребята. В этом году мы должны затащить.

Каждая игра – это гребаная война. Вы, ребята, должны лезть из кожи вон. За товарищей по команде, которые не играют, за нашу эмблему, потому что быть в «Барсе» – это привилегия, и ты должен умереть на поле. С такой командой мы должны выигрывать титулы, и особенно Ла Лигу, вы готовы быть одной семьей? Я хочу отомстить. У нас будет хорошее начало», – сказал Хави игрокам перед матчем 1-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» (0:0).

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32 комментария

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adamxx
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Ответ Moscwow
Им бы тренера нанять
Кумана? Или кого ты имеешь ввиду?
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StillInTheGame
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Ответ ruslan_khaibulov
Господи какие примитивные лозунги у всех, за эти примитивные лозунги и цитаты Стэтхема они получают миллионы рублей нашими деньгами в день?
то ли дело два раза написать "примитивные лозунги" в трёх строчках))
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белошип
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Ответ Black Square
Какая сильная речь, аж до мурашек по коже ! Хави настоящий топ тренер, очень повезло что он в Барсе ! ЛЧ не за горами !
😆🤡
Этот пастух-трепач даже азиатскую ЛЧ и ЛЕ не осилил)
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Мадрид наказывает!
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Хаве смешной, я скучал по его пацанским цитаткам))
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Рагим Гиримов
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Денешся
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Kubinec_
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состав норм, а вот с тренером проблемы
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С бодуна
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Ответ Moscwow
Им бы тренера нанять
Авторитетное мнение васи пупкина !
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Биодудь
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Ответ ruslan_khaibulov
Господи какие примитивные лозунги у всех, за эти примитивные лозунги и цитаты Стэтхема они получают миллионы рублей нашими деньгами в день?
Ну так это далеко не единственное, чем они занимаются.
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DenizKios
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Иньеста был лучшим в барсе.
Пуйоль тоже конечно хорош
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DenizKios
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Ответ А. Мостовой
сказал мастер паса на два метра
Если это сказал царь, то годится)))
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mr kovalsky
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Ответ DJIGURDEZ
"С таким составом от трофея никуда не денешься" но мы постараемся
С таким составом от трофея никуда не денешься, но мы даже из группы лч не выйдем (c)
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TravenS
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Ответ ruslan_khaibulov
Господи какие примитивные лозунги у всех, за эти примитивные лозунги и цитаты Стэтхема они получают миллионы рублей нашими деньгами в день?
Предложи лучше, я уверен, ты большой мастер мотивировать словом)
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Mr.Bean
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Новый полевой командир нашёлся
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леонардий
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Карпин игрокам перед стартом квалификации кубка Азии: каждая игра это гребаная война.Вы ребята,должны лезть из кожи вон.За товарищей по команде ,которые не играют ,за нашу эмблему потому что быть в сборной России это привилегия,и ты должен умереть на поле сказал Карпин взглянув на Ильзата Ахметова,с такой командой мы должны выигрывать титулы,особенно кубок Азии,вы готовы быть одной семьей?, я хочу отомстить Мостовому.У нас будет хорошее начало сказал Карпин перед матчем первого тура квалификации против сборной Лаоса
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Naidz NAU
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Походу он даже в школе не учился - так всё убого
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Гегенпрессинг Рангника
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Хави выглядит как школяр посмотревший фильмы со Стетхэмом. Пыжится, старается, пафос так и прет, но ты не стэтхэм, а чапи и это выглядит смешно
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Black Square
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Какая сильная речь, аж до мурашек по коже ! Хави настоящий топ тренер, очень повезло что он в Барсе ! ЛЧ не за горами !
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DolJun
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Ответ rigobersong
Посмотрел на таблицу АПЛ и увидел чилси?:)
новость прочитай))
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Стэн Смит
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Джейсон Хави всё не успокоится.
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Мари Хуан
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Даже Стетхем бы хуже не сказал😂
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Inside 88 LW
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...но я как тренер постараюсь доказать обратное, добавил Хави.
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Moscwow
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Ответ Jaxongir Shodiev
Им бы спичрайтера нанять
Им бы тренера нанять
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DJIGURDEZ
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"С таким составом от трофея никуда не денешься" но мы постараемся
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Jaxongir Shodiev
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Им бы спичрайтера нанять
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rigobersong
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Ответ DolJun
уаххахахах
Посмотрел на таблицу АПЛ и увидел чилси?:)
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