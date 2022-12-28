Хави – игрокам перед стартом сезона Ла Лиги: «Каждая игра – это гребаная война. С таким составом от трофея никуда не денешься»

Стало известно, как Хави мотивировал игроков «Барселоны» перед началом сезона в .

«С этим составом выиграть Ла Лигу – раз плюнуть. В этом году титул неизбежен. От него никуда не денешься, ребята. В этом году мы должны затащить.

Каждая игра – это гребаная война. Вы, ребята, должны лезть из кожи вон. За товарищей по команде, которые не играют, за нашу эмблему, потому что быть в «Барсе» – это привилегия, и ты должен умереть на поле. С такой командой мы должны выигрывать титулы, и особенно Ла Лигу, вы готовы быть одной семьей? Я хочу отомстить. У нас будет хорошее начало», – сказал игрокам перед матчем 1-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» (0:0).

28 декабря Amazon Prime выпустил документальный сериал «Барселона: Новая эра», состоящий из пяти 30-минутных серий и рассказывающий о пути клуба после поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов в августе 2020 года со счетом 8:2.

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