«Барса» во 2-й раз в сезоне не выиграла матч, в котором пробила по воротам больше 20 раз

« » забила один гол « », пробив по воротам 21 раз.

Матч 15-го тура завершился ничьей со счетом 1:1. Игроки «блауграны» нанесли 21 удар по воротам соперника, 6 из них – в створ. «Эспаньол» пробил по воротам 4 раза, в створ – 1.

«Барса» во второй раз в этом сезоне не смогла выиграть матч, в котором пробила по воротам больше 20 раз. Ранее это случилось в игре против « » 13 августа (0:0). Тогда команда также нанесла 21 удар.

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