«Барса» во 2-й раз в сезоне не выиграла матч, в котором пробила по воротам больше 20 раз
«Барселона» забила один гол «Эспаньолу», пробив по воротам 21 раз.
Матч 15-го тура Ла Лиги завершился ничьей со счетом 1:1. Игроки «блауграны» нанесли 21 удар по воротам соперника, 6 из них – в створ. «Эспаньол» пробил по воротам 4 раза, в створ – 1.
«Барса» во второй раз в этом сезоне не смогла выиграть матч, в котором пробила по воротам больше 20 раз. Ранее это случилось в игре против «Райо Вальекано» 13 августа (0:0). Тогда команда Хави также нанесла 21 удар.
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Блин такой матч...
Таких судей за нос да в музей