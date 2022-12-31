«Барса» во 2-й раз в сезоне не выиграла матч, в котором пробила по воротам больше 20 раз

Теги Барселона Эспаньол Хави Ла Лига Райо Вальекано Футбол

«Барселона» забила один гол «Эспаньолу», пробив по воротам 21 раз.

Матч 15-го тура Ла Лиги завершился ничьей со счетом 1:1. Игроки «блауграны» нанесли 21 удар по воротам соперника, 6 из них – в створ. «Эспаньол» пробил по воротам 4 раза, в створ – 1. 

«Барса» во второй раз в этом сезоне не смогла выиграть матч, в котором пробила по воротам больше 20 раз. Ранее это случилось в игре против «Райо Вальекано» 13 августа (0:0). Тогда команда Хави также нанесла 21 удар.

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16 комментариев

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Iuasamotu
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Хави - осёл, надоел уже. Барса тоже надоела, сплошной источник разочарований. Нафик такие друзья по жизни?
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Сухой остаток
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Забивать ведь Лаос мешал... При таком преимуществе, даже с привезенной пенкой, надо побеждать!
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Natan Pilkin
Натурально, это надо было умудриться буквально за пять минут на пустом месте превратить скучнейший матч в пылающий костёр Таких судей за нос да в музей
Он ведь то же самое и с Нидерландами устроил на ЧМ, раздул бойню и не пресёк её же, бегая и посвистывая где-то в километре от потасовок. Это далеко не первый случай в его "карьере", конечно, просто свежайший пример. Чел просто любит не судейство/футбол в себе, а себя...просто себя.
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Барселона Каталония
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Будь я тренером по пытался бы первом тайме всё решить использовать все ресурсы и на втором тайме посмотреть по обороне цз,пз что не хватает.
Блин такой матч...
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белошип
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Гениальные навесы и прострелы Хавы в этот раз не прошли и отскочить не получилось)
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Pedri
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У меня одну вопрос там пенальти был!!!
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Natan Pilkin
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Ответ Данияр Жумабекович
Лаос лютый идиот, честно говоря. Слежу за его судейством давно. Хочет всегда быть в главной роли на поле
Натурально, это надо было умудриться буквально за пять минут на пустом месте превратить скучнейший матч в пылающий костёр

Таких судей за нос да в музей
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Anushervon Yakubov
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sayemlo
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В чем разница между Барсой и Реалом? Барса празднует 1-ое место в декабре, Реал - в июне.
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Данияр Жумабекович
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Лаос лютый идиот, честно говоря. Слежу за его судейством давно. Хочет всегда быть в главной роли на поле
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Гамарджоба Генацвале
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Хави опять скажет, что команда была лучше большую часть матча, но не повезло. Классика.
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rigobersong
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Лаос сделал свое дело:) По сути мадриду вчера подарили 2 очка, у Барселоны сегодня украли, ничего нового:)
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psixyec
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Дайте ещё 10кк сопернику, и быть может тогда гениальный Чапи сможет победить! Вискас Барка!
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sayemlo
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На Реал ещё гнали вчера 🤣 сами даже с мертвой Эспаньолом не могут сыграть нормально. А как там голден бои? 🤣 кулесы уверяли, что они гении. Показали свою гениальность?
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Vitalik Barbacari
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Лаос стоял на воротах? или почему виноват арбитр что Барса не реализовала моменты?
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Alejandro_27
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Что вотокат у Энрике, что у Хави
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