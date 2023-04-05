«Реал» обыграл «Барселону» c разницей в 4 мяча впервые с 1995 года. В гостях – с 1963-го

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Кубок Испании Камп Ноу Футбол

«Реал» одержал крупнейшую победу над «Барселоной» в XXI веке

Команда Карло Анчелотти разгромила каталонцев в полуфинале Кубка Испании со счетом 4:0.

В последний раз мадридцы выигрывали у каталонцев с разницей как минимум в 4 мяча 7 января 1995 года – тогда было 5:0.

В гостях «Реал» в последний раз побеждал с такой разницей 27 января 1963-го – 5:1.

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171 комментарий

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Sanchello
Ответ Kyancey
Ну и по старой-доброй традиции: Barca_mania вчера, 12:15 реал сегодня будет унижен 4-0. мой прогноз. Чувак, как же ты ты был прав, но есть НЮАНС АХАХАХАХАХАХАХ😂😂😂
😁😁👍👍👍👍🔥🔥🔥🔥
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Али Османов
Ответ Goofts
Глоры Мадрида рассказывали, что кубок Испании это ничто, ещё пару недель назад
Оскара им
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M93
Ответ Maliw Ali
Совершенно верно , редко . Не забывая серию в 22+ года , когда Реал впервые за столько лет смог обыграть Барсу на Камп Ноу , было это в 2002-2004 годах , когда смогли остановить серию эту .
Ты бы еще что-то вспомнил из прошлого века. Коммент в духе комментов после 3 побед подряд, когда голову потеряли, забыв что недавно 3 года не могли Реал обыграть. Где в 6 матчах была ничья и 5 поражений подряд.
И вот потом такие еще судят других и говорят что-то про адекватность ...
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Achilles 21
помню те 5-0 саморано три положил и луэс энрике вроде забивал,а за год до это барса их 5-0 разнесла там тогда другой южноамериканец солировал, ромарио тоже три положил
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Maliw Ali
Ответ M93
Редко? Так подожди, т.е. когда твои коллеги по секте постоянно пишут про тренировочное поле Сантьяго Бернабеу - это для вас нормально. Когда Реал побеждает Барселону на Камп Ноу 7 раз за 10 лет. У Барселоны у себя дома всего 4 победы за эти же 10 лет.
Совершенно верно , редко . Не забывая серию в 22+ года , когда Реал впервые за столько лет смог обыграть Барсу на Камп Ноу , было это в 2002-2004 годах , когда смогли остановить серию эту .
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Kostya
Ответ Фёдор Кузнецов
Вини? Это на котором фолит Гави и не отдаёт мяч?или тот которому в каждой его попытке атаки прилетает по лицу, а свистят 1 из 3 раз? Или тот которого толкают в спину? Или тот который сделал 1+1 и заработал пенальти?
Да и кучерявый, если его и сдерживал(включая прошлые игры), то только с помощью фола, а местами грубыми и наглыми фолами, после которых даже не свистели в пользу Вини
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distress of ignorance
Ответ Artem Piatkov
Этой победой Анчелотти компенсировал 2 последних поражения: 1) В Ла Лиге итак всё понятно, больше сил теперь бросят на ЛЧ 2) В Кубке поражение в первом матче теперь забыто И да, это эпичная ответка за те 0:4 на Бернабеу, только тогда это ни на что не повлияло, а тут вышли в финал 👍
А Суперкубок?
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Goofts
Ответ Али Османов
Так вам нужен кубок?))
Глоры Мадрида рассказывали, что кубок Испании это ничто, ещё пару недель назад
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distress of ignorance
Ответ Эльдар Сулейманов
Читаю комментарии и не вижу фанатов Барселоны, вы где аууу есть хоть один мужчина который напишет, поздравляю фанатов Реала с победой. Мдааа кому это я говорю. Удачи Барселоне не плохо играют молодежь созреет пару усилений и все будет в ожуре.
Тут таких достаточно много, нормально посмотри
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красная_карточка
ля....Реал опять что ли Лч возьмёт?
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distress of ignorance
Ответ Али Османов
Свидетели этих побед конечно же мамонты и динозавры)
Ты в каком регионе живешь, что у тебя мамонты и динозавры по улицам ходят?
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Michael_the_creator
Показали детишкам мастер класс
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Rustam Petrov
Обидчевый модератор, болельщик Барселоны, удалил мой заплюсованный коммент про каталонских актрис)))) Спокойной ночи тебе и хорошего настроения!
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umnik3
Ответ Иван Пименов
Да, радость же в Мадриде редкая. Всего-то кучка ЛЧ за последние 10 лет. Кстати, сколько там ЛЧ у второго каталонского?
а сколько побед с крупным Барсы за последние 10 лет и сколько у Реала?
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Дмитрий Калашников
Ответ Artem Piatkov
Этой победой Анчелотти компенсировал 2 последних поражения: 1) В Ла Лиге итак всё понятно, больше сил теперь бросят на ЛЧ 2) В Кубке поражение в первом матче теперь забыто И да, это эпичная ответка за те 0:4 на Бернабеу, только тогда это ни на что не повлияло, а тут вышли в финал 👍
В Ла Лиге всё же обидно
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Игорь Климов
Теперь точно верю, что Лео Месси вернётся в Барселону.
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Иван Пименов
Ответ umnik3
Проиграли по делу. Надо же и Реалу порадоваться. Как ни перерыв на сборную, так Барса залетает.
Да, радость же в Мадриде редкая. Всего-то кучка ЛЧ за последние 10 лет. Кстати, сколько там ЛЧ у второго каталонского?
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mr kovalsky
Ответ Александр Белоусов
А что было бы если бы играли те которые травмированные , одного Дембеля хватило бы
7-0
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larissa
Ответ Ramin Mamedov
болельщики Реала, когда видят что Барса выиграла намного больше кубков Испании чем Реал ’эти кубки никому не нужны и не интересны нам’ болельщики Реала после победы в ответном матче полуфинала кубка - ’это была важнейшая игра, определяющая всю успешность сезона’
Барсики, когда видят, СКОЛЬКО Ушастиков у Мадрида, говорят, что ЛЧ - никому не нужный турнир, а самый главный приз - очччень большой кубок Бампера.
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инна витенберг
Команда легионеров в этот раз победила
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M93
Ответ Maliw Ali
Столько неадекватны повылазило , ужас , некоторые даже умудрились писать про тренировочную базу , в новости где указано, что Реал очень редко побеждал Барсу на выезде крупно , да и вообще редко побеждает ... Адекватных болельщиков Реала с победой , заслуженно разнесли .
Редко? Так подожди, т.е. когда твои коллеги по секте постоянно пишут про тренировочное поле Сантьяго Бернабеу - это для вас нормально. Когда Реал побеждает Барселону на Камп Ноу 7 раз за 10 лет. У Барселоны у себя дома всего 4 победы за эти же 10 лет.
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-2
-2
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Sgi
Ответ Kyancey
Ну и по старой-доброй традиции: Barca_mania вчера, 12:15 реал сегодня будет унижен 4-0. мой прогноз. Чувак, как же ты ты был прав, но есть НЮАНС АХАХАХАХАХАХАХ😂😂😂
Он еще рассказывал , что Генич комментатор хороший и человек приятный ))
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Ramin Mamedov
болельщики Реала, когда видят что Барса выиграла намного больше кубков Испании чем Реал ’эти кубки никому не нужны и не интересны нам’
болельщики Реала после победы в ответном матче полуфинала кубка - ’это была важнейшая игра, определяющая всю успешность сезона’
+1
-3
-2
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3fz64j5nvq
«Барса доминировала , мы заслуживала большего . Судейские ошибки оказали решающую роль»
Хави
+1
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Take Take
Знаете мне всё это напоминает рекламу от «Пари матч». Играет они ругаетесь вы! Фаны Реала и Барсы! 😁
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