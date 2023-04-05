«Реал» обыграл «Барселону» c разницей в 4 мяча впервые с 1995 года. В гостях – с 1963-го
«Реал» одержал крупнейшую победу над «Барселоной» в XXI веке
Команда Карло Анчелотти разгромила каталонцев в полуфинале Кубка Испании со счетом 4:0.
В последний раз мадридцы выигрывали у каталонцев с разницей как минимум в 4 мяча 7 января 1995 года – тогда было 5:0.
В гостях «Реал» в последний раз побеждал с такой разницей 27 января 1963-го – 5:1.
И вот потом такие еще судят других и говорят что-то про адекватность ...
болельщики Реала после победы в ответном матче полуфинала кубка - ’это была важнейшая игра, определяющая всю успешность сезона’
Хави