«Реал» обыграл «Барселону» c разницей в 4 мяча впервые с 1995 года. В гостях – с 1963-го

«Реал» одержал крупнейшую победу над «Барселоной» в XXI веке

Команда Карло Анчелотти разгромила каталонцев в полуфинале Кубка Испании со счетом 4:0.

В последний раз мадридцы выигрывали у каталонцев с разницей как минимум в 4 мяча 7 января 1995 года – тогда было 5:0.

В гостях « » в последний раз побеждал с такой разницей 27 января 1963-го – 5:1.