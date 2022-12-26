ЦСКА о Фернандесе: «Марио сказал, что у него мысли вернуться к нам после годичной аренды»

рассказал о ситуации с .

Защитник ЦСКА выступает за « » на правах аренды. В мае Фернандес приостановил контракт с армейцами.

«Марио ассоциирует себя с ЦСКА. У него родился ребенок, когда он отпрашивался, он сказал: «Дайте мне время побыть с семьей». Когда я ему звонил, то он еще не принял решение.

Потом они вышли с официальным предложением, сказали, что просят еще год ему побыть в Бразилии, посмотреть, как взрослеет сын, как он делает первые шаги. Он еще добавил: «Я давал Евгению Ленноровичу Гинеру обещание, что без вашего решения не сделаю ни шага. Все свои шаги я согласую с ЦСКА. Как вы захотите, так и будет».

Как мне сказал агент, если бы мы не разрешили, то Марио попросту закончил бы карьеру. Фернандес дал слово, которое для него намного важнее подписанных документов. Он сказал, что у него мысли вернуться в ЦСКА после годичной аренды. И вот этот год, что он сейчас заберет, он готов его вернуть клубу и потом, если будет желание от ЦСКА, подписать новый контракт на два года и закончить карьеру у нас», — сказал главный специалист ЦСКА по международным отношениям в эфире ютуб-канала армейцев.