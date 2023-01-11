Гончаренко о Фернандесе: «Марио – супертоп. Что-то невероятное в плане профессионализма и понимания игры»

Теги ЦСКА Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Марио Фернандес Чемпионат.com Футбол

Виктор Гончаренко поделился мнением о Марио Фернандесе.

Гончаренко и Фернандес вместе работали в ЦСКА.

«Марио Фернандес – один из лучших игроков, с кем довелось работать. Фернандес – супертоп. Что-то невероятное в плане профессионализма и понимания игры.

Команда же видит, как он тренируется – готов положить голову на отсечение ради победы. Марио ничего не говорит, но все делает», – считает главный тренер «Урала».

Сейчас 32-летний защитник выступает в аренде за бразильский клуб «Интернасьонал», в котором он будет находиться до конца сезона-2022/23.

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2 комментария

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инок
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Марио Фернандес один из лучших легионеров ЦСКА
и хорошо играл за сборную России. Очень ответственный
и мастеровитый игрок. Надеюсь, что вернется в родную армейскую команду
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interested
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Проснулся! Об этом уже давно говорено.
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