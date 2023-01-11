Гончаренко о Фернандесе: «Марио – супертоп. Что-то невероятное в плане профессионализма и понимания игры»

поделился мнением о Марио Фернандесе.

Гончаренко и Фернандес вместе работали в ЦСКА.

«Марио Фернандес – один из лучших игроков, с кем довелось работать. Фернандес – супертоп. Что-то невероятное в плане профессионализма и понимания игры.

Команда же видит, как он тренируется – готов положить голову на отсечение ради победы. Марио ничего не говорит, но все делает», – считает главный тренер « ».

Сейчас 32-летний защитник выступает в аренде за бразильский клуб «Интернасьонал», в котором он будет находиться до конца сезона-2022/23.

ЦСКА о Фернандесе: «Марио сказал, что у него мысли вернуться к нам после годичной аренды»

Широков о переходе Марио Фернандеса в «Интернасьонал» после приостановки контракта с ЦСКА: «Все в любви клянутся, пока бабки получают. Значит, ему больше не нужны»