Бабаев за смену формата в Мир РПЛ: «Абсолютно правильная инициатива. Надо понять, почему теряем телеаудиторию»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Роман Бабаев календарь Спорт-Экспресс Футбол

Роман Бабаев поддерживает идею об изменении формата Мир РПЛ.

«Тезисно это обсудили. На мой взгляд, абсолютно правильная инициатива. Надо, по крайней мере, провести аудит того, что имеем сейчас, понять, почему падает рейтинг, почему теряем аудиторию. Это не о посещаемости речь, а о телевизионных трансляциях. По посещаемости ответ очевиден. Возможно, подумать, как скорректировать.

Никто не говорит о революционных шагах, полной смене формата. Будет это плей-офф или три круга. Просто идет обмен мнениями, анализ с точки зрения спортивной и экономической составляющей. После этого, когда рабочая группа подготовит аналитику, можно будет говорить», – сказал генеральный директор ЦСКА.

Гинер выступил за смену формата Мир РПЛ: «Пока мы без Европы, а зарплаты не снижаются. Чемпионат точно нужно реформировать»

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35 комментариев

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SerZ
Может кто-то им скажет?...
+45
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ULTRA
Действительно...почему же теряем?! что-то разве произошло?
+30
-2
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Rotick
Очень интересно конечно
+9
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Novak
Какие-то рабочие группы собирают, чтобы понять, почему аудиторию теряют. Почитайте комментарии на Спортсе)
+8
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Cearvm
С сезона 13/14 команды РПЛ потеряли половину трансферной стоимости, за последний сезон - сразу -300 млн, упустили вперед Португалию, Нидерланды, Турцию и Бельгию, а они создают аналитические рабочие группы и пытаются изменить формат лиги...
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1футбол1
Ответ Amalfitano
Я не против улучшайзинга, но помнится мне, что именно Гинер стал локомотивом перехода на систему осень-весна. И тогда он тоже рассказывал как у нас всё будет хорошо. По факту стало только хуже.
По факту от перехода нечего не поменялось. Летом один фиг паузы были. Точно также как и сейчас. Посмотрите когда начинались и заканчивались какие были паузы.
+6
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giallo-verde
Они реально не понимают почему теряют аудиторию или прикидываются?
+7
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Andrey Yaroslavtsev
Как в том анекдоте:
- Я им и унитаз приносил и жопу показывал, а туалетной бумаги так и нет...
+5
0
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Amalfitano
Я не против улучшайзинга, но помнится мне, что именно Гинер стал локомотивом перехода на систему осень-весна. И тогда он тоже рассказывал как у нас всё будет хорошо. По факту стало только хуже.
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ezheloko
Ну есть одно предположение
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Amalfitano
Ответ .ru
так себе аргумент... возможно при новой системе посещаемость на стадионах немного и вырастет... а вот телеаудитория точно не увеличится
Телеаудитория будет падать везде. Вырастает новое поколение которым до лампочки эта странная игра которая идёт так долго. Можно пол ТикТока посмотреть за 2 часа. А клубы топ чемпионатов выезжают уже не на голом спорте. Они продают рекламу во время трансляции, а не сам футбол. Ну и за счёт аудитории юго-восточной Азии и рекламодателей из США. Не просто так Чеферин заговорил о матчах ЛЧ в США.
+3
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Я всех их сделал
Ответ Shadow1882
Хуже, потому что в июне больше никто не получит тепловой удар, как Пётр Быстров?
Так тепловой удар может случиться и в июле, и в августе, тут скорее играет роль время начала игры, играть в 14:00 это одно, а в 19:00 это другое, тут как раз формат чемпионата не причём
+2
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Shadow1882
Ответ Amalfitano
Я не против улучшайзинга, но помнится мне, что именно Гинер стал локомотивом перехода на систему осень-весна. И тогда он тоже рассказывал как у нас всё будет хорошо. По факту стало только хуже.
Хуже, потому что в июне больше никто не получит тепловой удар, как Пётр Быстров?
+2
0
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Юрий Кечко
Ответ Olajuvon
У пациента рак, а они пытаются его банками лечить…
Причём банками пива)))
+2
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Olajuvon
У пациента рак, а они пытаются его банками лечить…
+1
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Катя СПб
Ответ ULTRA
Действительно...почему же теряем?! что-то разве произошло?
В самом деле.
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лоцман
Вы уже реформировали. Хватит, реформаторы хреновы.
+2
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Filipp Gorski
Изгадили кубок теперь можно и чемпионат обгадить
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Михаил Тихомиров
Роман Юрьевич, давайте вы лучше посодействуете поиску и покупке нападающего, хорошо?)
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sprmn
Ну я бы такие изменения внес:
победа в кубке дает сохраннее/ выход в РПЛ
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Мукунку хороший
Может надо: игроков других,тренеров,судей,комментаторов.. Если что,для примера,посмотрите АПЛ… любой матч
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-1
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Aleksandr Danilov
Это как бы турфирмы делали аудит, почему туры в Европу сократились
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Hong Kil
Никакого плей-офф, один раз случайно Зенит может победить даже цСКАМ. А уж под это дело подвезут судей специальных, которых приглашают к себе для разговора.
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.ru
Ответ Amalfitano
Телеаудитория будет падать везде. Вырастает новое поколение которым до лампочки эта странная игра которая идёт так долго. Можно пол ТикТока посмотреть за 2 часа. А клубы топ чемпионатов выезжают уже не на голом спорте. Они продают рекламу во время трансляции, а не сам футбол. Ну и за счёт аудитории юго-восточной Азии и рекламодателей из США. Не просто так Чеферин заговорил о матчах ЛЧ в США.
дело даже не в этом... болелы одной из четырёх этих команд будут смотреть по телевизору только матчи своих
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Новый тренер ФК Спартак
и ничего не поменяют)) если уж качество футбола нудивое хотябы формат сделайте соревнования интересный
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