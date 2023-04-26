Бабаев за смену формата в Мир РПЛ: «Абсолютно правильная инициатива. Надо понять, почему теряем телеаудиторию»

Роман Бабаев поддерживает идею об изменении формата Мир РПЛ.

«Тезисно это обсудили. На мой взгляд, абсолютно правильная инициатива. Надо, по крайней мере, провести аудит того, что имеем сейчас, понять, почему падает рейтинг, почему теряем аудиторию. Это не о посещаемости речь, а о телевизионных трансляциях. По посещаемости ответ очевиден. Возможно, подумать, как скорректировать.

Никто не говорит о революционных шагах, полной смене формата. Будет это плей-офф или три круга. Просто идет обмен мнениями, анализ с точки зрения спортивной и экономической составляющей. После этого, когда рабочая группа подготовит аналитику, можно будет говорить», – сказал генеральный директор .

Гинер выступил за смену формата Мир РПЛ: «Пока мы без Европы, а зарплаты не снижаются. Чемпионат точно нужно реформировать»

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