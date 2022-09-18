Основным акционером ЦСКА стала компания «Тринфико»: «Это достаточно долгий процесс выхода из-под санкций»

Генеральный директор сообщил, что компания «Тринфико» стала основным акционером клуба.

– История с переходом к новым акционерам закрыта или еще нет?

– Закрыта.

– То есть теперь компания «Тринфико» является основным акционером ЦСКА?

– Да.

– Что это поменяло?

– Это достаточно долгий процесс выхода из-под санкций.

Как мы видим, даже клубы, которые не находятся под санкциями, как, например, «Динамо» в истории с «Челси», сталкиваются с проблемами. Ситуация очень непростая, но будем надеяться, что она может улучшиться.

– Как-то изменится ваша роль? Роли Евгения Гинера и ?

– Клуб работает в прежнем режиме, все нормально.

– А совет директоров?

– Пока этот вопрос окончательно не решен. Как только решим, сообщим дополнительно.

– Но до конца года он будет сформирован?

– До конца года будут решения, о которых мы сообщим, – сказал .

Инвестиционная компания «Тринфико» была основана в 1993 году. Она занимается реализацией проектов по управлению недвижимым имуществом и земельными активами по всей России.

В феврале Евросоюз и США ввели санкции против владеющей ЦСКА ВЭБ.РФ – госкоркопорации принадлежит мажоритарный пакет акций (77,63%).

В июне появилась информация, что ВЭБ.РФ выйдет из состава акционеров ЦСКА. Это должно позволить клубу уйти от санкций, которые ввели Евросоюз и США, и вести селекционную работу на трансферном рынке.