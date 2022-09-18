Основным акционером ЦСКА стала компания «Тринфико»: «Это достаточно долгий процесс выхода из-под санкций»

Генеральный директор ЦСКА сообщил, что компания «Тринфико» стала основным акционером клуба.
– История с переходом к новым акционерам закрыта или еще нет?
– Закрыта.
– То есть теперь компания «Тринфико» является основным акционером ЦСКА?
– Да.
– Что это поменяло?
– Это достаточно долгий процесс выхода из-под санкций.
Как мы видим, даже клубы, которые не находятся под санкциями, как, например, «Динамо» в истории с «Челси», сталкиваются с проблемами. Ситуация очень непростая, но будем надеяться, что она может улучшиться.
– Как-то изменится ваша роль? Роли Евгения Гинера и Максима Орешкина?
– Клуб работает в прежнем режиме, все нормально.
– А совет директоров?
– Пока этот вопрос окончательно не решен. Как только решим, сообщим дополнительно.
– Но до конца года он будет сформирован?
– До конца года будут решения, о которых мы сообщим, – сказал Роман Бабаев.
Инвестиционная компания «Тринфико» была основана в 1993 году. Она занимается реализацией проектов по управлению недвижимым имуществом и земельными активами по всей России.
В феврале Евросоюз и США ввели санкции против владеющей ЦСКА ВЭБ.РФ – госкоркопорации принадлежит мажоритарный пакет акций (77,63%).
В июне появилась информация, что ВЭБ.РФ выйдет из состава акционеров ЦСКА. Это должно позволить клубу уйти от санкций, которые ввели Евросоюз и США, и вести селекционную работу на трансферном рынке.