Роман Бабаев: «В ЦСКА довольны Федотовым. Команда хорошо подготовлена и физически, и тактически»

Генеральный директор высказал о работе главного тренера .

– Несмотря на осечку с «Торпедо» (0:1), чувствуете, что наконец-то попали с тренером, взяв Федотова?

– Мы очень довольны Владимиром Валентиновичем, но не совсем понимаю, к чему этот вопрос.

Впереди еще большая часть сезона, предстоит много работы. Очевидно, что команда была хорошо подготовлена и физически, и тактически.

Да, на фоне поражения от «Торпедо» немного сложно говорить о положительных моментах, но они, очевидно, есть, и это понятно абсолютно всем болельщикам, специалистам и руководству клуба, конечно, – сказал .