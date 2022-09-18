Роман Бабаев: «В ЦСКА довольны Федотовым. Команда хорошо подготовлена и физически, и тактически»

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Генеральный директор ЦСКА  высказал о работе главного тренера Владимира Федотова.

– Несмотря на осечку с «Торпедо» (0:1), чувствуете, что наконец-то попали с тренером, взяв Федотова?

– Мы очень довольны Владимиром Валентиновичем, но не совсем понимаю, к чему этот вопрос.

Впереди еще большая часть сезона, предстоит много работы. Очевидно, что команда была хорошо подготовлена и физически, и тактически.

Да, на фоне поражения от «Торпедо» немного сложно говорить о положительных моментах, но они, очевидно, есть, и это понятно абсолютно всем болельщикам, специалистам и руководству клуба, конечно, – сказал Роман Бабаев.

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