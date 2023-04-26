Семин о «Зените»: «Результат дают бразильцы. Убери их – и будет одинаковая с другими команда»
Юрий Семин считает, что без бразильцев «Зенит» не будет сильнее остальных команд в РПЛ.
– В предыдущем, 23-м туре «Ростову» на своем поле удалось сдержать атаку «Зенита». Тот матч завершился нулевой ничьей. Почему в этой игре у «Динамо» не получилось сделать то же самое?
– «Зенит» в нашем чемпионате стоит особняком. Более квалифицированные игроки. Играющие более правильно в тактическом плане. Уделяют внимание как обороне, так и атакующим действиям. В «Зените» между линиями нет таких больших пространств, как у «Спартака» и «Краснодара».
«Ростов», кстати, этим и отличается – в тактическом плане он тоже превосходит многие команды премьер-лиги. Поэтому закономерно занимает второе место. Много молодых доморощенных игроков, четко выполняющих установки главного тренера. Воспитаны в своей системе.
– А вообще у «Динамо» в этом матче были какие-то шансы хотя бы на ничью? Или это был заведомо неравный, проигранный матч?
– Почему заведомо? Я думаю, что ни одна команда не приезжает на матч, чтобы заведомо его проигрывать. «Зенит» оказывается сильнее, потому что он лучше подготовлен. Более качественные игроки.
Результат всегда дают бразильцы, которые у «Зенита» есть. Убери бразильцев – и будет одинаковая с другими команда, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
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1. Вся игра через Дзюбу, убери Дзюбу и..
2. Примитивный футбол, один навесы Ракицкого на Дзюбу и Азмуна, пусть попробуют низом поиграть
3. У Зенита просто Барриос, который лучший в лиге, убери Барриоса и...
4-5. Всё решают бразильцы, убери бразильцев и...
Результат мы видели
У Реала один испанец в последнем матче играл например.
У Зенита 3-4 воспитанника в основе играет постоянно,это даже в кбклубе редкость.
Я хочу смотреть футбол,кто хочет мотреть игру россиян-первая лига и ниже,наслаждайтесь.
Сильно усилились ?
Клуб выработал эффективную и стабильную стратегию развития, а рассуждают об этом как о случайности, будто эти бразильцы случайно в один момент там оказались и их так же внезапно можно оттуда зачем-то "убрать".
Это точно не проблема Зенита, что у других клубов беда с менеджментом и трансферной стратегией
Нет бразильцев - Зенит середняк. Нет Промеса - Спартак команда уровня пердива.
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