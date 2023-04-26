Семин о «Зените»: «Результат дают бразильцы. Убери их – и будет одинаковая с другими команда»

Юрий Семин считает, что без бразильцев «Зенит» не будет сильнее остальных команд в РПЛ.

– В предыдущем, 23-м туре «Ростову» на своем поле удалось сдержать атаку «Зенита». Тот матч завершился нулевой ничьей. Почему в этой игре у «Динамо» не получилось сделать то же самое?

– «Зенит» в нашем чемпионате стоит особняком. Более квалифицированные игроки. Играющие более правильно в тактическом плане. Уделяют внимание как обороне, так и атакующим действиям. В « » между линиями нет таких больших пространств, как у «Спартака» и «Краснодара».

«Ростов», кстати, этим и отличается – в тактическом плане он тоже превосходит многие команды премьер-лиги. Поэтому закономерно занимает второе место. Много молодых доморощенных игроков, четко выполняющих установки главного тренера. Воспитаны в своей системе.

– А вообще у « » в этом матче были какие-то шансы хотя бы на ничью? Или это был заведомо неравный, проигранный матч?

– Почему заведомо? Я думаю, что ни одна команда не приезжает на матч, чтобы заведомо его проигрывать. «Зенит» оказывается сильнее, потому что он лучше подготовлен. Более качественные игроки.

Результат всегда дают бразильцы, которые у «Зенита» есть. Убери бразильцев – и будет одинаковая с другими команда, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

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