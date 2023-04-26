Семин о «Зените»: «Результат дают бразильцы. Убери их – и будет одинаковая с другими команда»

Теги Зенит Юрий Семин премьер-лига Россия Динамо Москва Дуглас Сантос Малком Клаудиньо Вендел Футбол

Юрий Семин считает, что без бразильцев «Зенит» не будет сильнее остальных команд в РПЛ.

– В предыдущем, 23-м туре «Ростову» на своем поле удалось сдержать атаку «Зенита». Тот матч завершился нулевой ничьей. Почему в этой игре у «Динамо» не получилось сделать то же самое?

– «Зенит» в нашем чемпионате стоит особняком. Более квалифицированные игроки. Играющие более правильно в тактическом плане. Уделяют внимание как обороне, так и атакующим действиям. В «Зените» между линиями нет таких больших пространств, как у «Спартака» и «Краснодара».

«Ростов», кстати, этим и отличается – в тактическом плане он тоже превосходит многие команды премьер-лиги. Поэтому закономерно занимает второе место. Много молодых доморощенных игроков, четко выполняющих установки главного тренера. Воспитаны в своей системе. 

– А вообще у «Динамо» в этом матче были какие-то шансы хотя бы на ничью? Или это был заведомо неравный, проигранный матч?

– Почему заведомо? Я думаю, что ни одна команда не приезжает на матч, чтобы заведомо его проигрывать. «Зенит» оказывается сильнее, потому что он лучше подготовлен. Более качественные игроки.

Результат всегда дают бразильцы, которые у «Зенита» есть. Убери бразильцев – и будет одинаковая с другими команда, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

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68 комментариев

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theDoctor
Эволюция московской риторики за пять сезонов Семака:
1. Вся игра через Дзюбу, убери Дзюбу и..
2. Примитивный футбол, один навесы Ракицкого на Дзюбу и Азмуна, пусть попробуют низом поиграть
3. У Зенита просто Барриос, который лучший в лиге, убери Барриоса и...
4-5. Всё решают бразильцы, убери бразильцев и...
+60
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Дмитрий9779
Убери у каждой команды 5-6 лидеров и картина тоже изменится.
+57
-12
+45
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Юрий Кечко
Ответ Дмитрий9779
Убери у каждой команды 5-6 лидеров и картина тоже изменится.
У Спартака вон пока одного Промеса даже не было...

Результат мы видели
+40
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+38
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Виталик Украинский
Какой-то вирусняк "Убери бразильцев-убери Газпром" косит всех в Первопристольной.
+32
-8
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Илья Савчук
Заберите у цска и спартака легионеров и они будут на уровне торпедо. К чему постоянно эти рассказы про бразильцев?
+20
-5
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Zenith forever
Полная ерунда. В составе Зенита - 10 легионеров, у Динамо - 9, у ЦСКА и Спартака по 8-м. Огромная разница? А насчет качества иностранцев - это вопрос не к Зениту.
+13
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Marienburg
Напоминаю мэтру, что к первым чемпионствам из почти уже пяти подряд Зенит пришёл без бразильцев и особых проблем. Чтобы рассуждать как команда будет смотреться на фоне остальных, когда уедут латиносы, стоит дождаться этого времени и уже тогда делать выводы
+8
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Railway/
Бросьте, Юр Палыч. Да, возможно, чемпионства Зенита уже поднадоели. Тем не менее, он задает некую планку. Значит надо лучше работать, на трансферном рынке, на тренировках, в академиях и т д, иметь более мощную мотивацию, чтобы превзойти его. Так что эти разговоры в пользу бедных, скорее.
+7
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+7
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Юрий Кечко
Ответ Zenith forever
Полная ерунда. В составе Зенита - 10 легионеров, у Динамо - 9, у ЦСКА и Спартака по 8-м. Огромная разница? А насчет качества иностранцев - это вопрос не к Зениту.
У Краснодара вроде больше 10 даже в заявке
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Da prozecutor
Убери этих, результат дадут другие. Что вы как маленький, ЮП.
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Дмитрий9779
Ответ kemal_spartak
Одно дело, когда среди лидеров и русские и воспитанники. А не как у вас, 4 россиян, которые портят игру, весь костяк на бразильцах!
У каждой команды свой курс,был бы курс на наших играли бы наши.Пару лет назад никто об этом не думал,но как только у некоторых леги сбежали то сразу о россиянах заговорили.
У Реала один испанец в последнем матче играл например.
У Зенита 3-4 воспитанника в основе играет постоянно,это даже в кбклубе редкость.
Я хочу смотреть футбол,кто хочет мотреть игру россиян-первая лига и ниже,наслаждайтесь.
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Кокич
Забери у Абрамовича его деньги – будет такой же как и все.
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юра георгиевский
Причём здесь «убери тех или не тех» из Зенита ...... ???!!! В Зените уже почти двадцать лет играет больше половины команды легионеров и что ? , каждый год становились чемпионами ..... ???!!! Ну, нет же !!!!! Тут, самое главное выстроить правильную игру команды и обязательно защиту, а иначе с любым составом футболистов не выиграешь. Сёмин глупости говорит. Может он чуток выпил .... ?!
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Hong Kil
Ну наверное, если на поле выходить всемером, тогда другие команды смогут подтянуться.
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Alex_msk
Ответ 10Dance
А Форлан ? Сначала подумай потом говори !©
Без Форлана вообще передив
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Сергей Фетисов
Кто другим не даёт купить бразильцев?Покупают за те же деньги легионеров,только толку.Николсон в Спартаке,Тавареш,Дуарте,да и другие в других клубах.Зависть говорит .Не могут хороших легионеров купить. Да и своих вырастить.
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Виталик Украинский
Ответ валя_стакан
Дай 60 млн евро купят. Только не в кредит как ВТБ выписывает, а даром как газпром
"даром" это Динамо сейчас никому не надо...
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форест
Убери у Сёмина стакан,и будет заурядным тренером уровня команд второй восьмёрки.
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владимир семенов
Вон промес не играл у Спартака и что,а с Краснодаром сразу результат дал,так что убери любого лидера команды и всё
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Юрий Кечко
Ответ валя_стакан
Дай 60 млн евро купят. Только не в кредит как ВТБ выписывает, а даром как газпром
Тил, Крал, Педроша, Шамар это где то 50 миллионов
Сильно усилились ?
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Сергей Молодых
Ага, убери из спартака промеса, николсана и так далее и будут такими же. Ага.
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Николай Сибурдзадзе
Зачем их куда-то убирать?
Клуб выработал эффективную и стабильную стратегию развития, а рассуждают об этом как о случайности, будто эти бразильцы случайно в один момент там оказались и их так же внезапно можно оттуда зачем-то "убрать".
Это точно не проблема Зенита, что у других клубов беда с менеджментом и трансферной стратегией
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Вечно в бане
Ответ kemal_spartak
Одно дело, когда среди лидеров и русские и воспитанники. А не как у вас, 4 россиян, которые портят игру, весь костяк на бразильцах!
У вас-то русский костяк игру не портит. Проверено Акроном.
Нет бразильцев - Зенит середняк. Нет Промеса - Спартак команда уровня пердива.
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Кокич
Ответ юра георгиевский
Ну, да. Логика уровня Кличко. Когда человеку много лет, значит он старый.
Чем старше человек, тем больше ему лет.
©
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Alex_msk
Убери у Семина Ману и везение, где был бы Локо при нем?
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