Колодин о легионерах «Зенита»: «Российские футболисты не слабее этих бразильцев. Месси не приехал же»

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Денис Колодин высказался о конкуренции в Мир РПЛ.

«В любом чемпионате у любой команды есть конкуренты. Главное, как они справляются с давлением. «Барселона» и «Реал» тоже не всегда бывают первыми.

Не факт, что бразильцы [из «Зенита»] сильнее. Просто надо поменять голову и понять, что российские футболисты не слабее этих бразильцев. Месси не приехал же», – сказал бывший игрок сборной России.

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10 комментариев

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Великий Посвященный
Не Месси, а Фалькао,епт! Надо знать афоризмы родного футбола, Денис.
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Назар Игорь
Советую самому Колодину поменять голову.
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ygcn5c2ty9
Ну они посильнее российских футболистов, поэтому они и делают результат)
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igls54
Смешно. Кооолодин - тушка страшная!
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Кирилл.С-Пб
На данный момент они с россиянами делают что хотят )))
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Ебздрогыч
Весна пришла, обострение у всех, фляга течет потихоньку. Дзюба, конечно, хедлайнер, но остальные буратины тоже стараются не отставать
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-1
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Natan Pilkin
Но фамилий этих русских футболистов почему-то не назвал.
+9
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Amroyan
Колодин: Месси ничем не удивил
+3
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CoMoBo3
Колодин: "Месси к нам не поедет" 😎
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Дмитрий9779
Слабее товарищ Колодин,слабее.
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