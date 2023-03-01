Колодин о легионерах «Зенита»: «Российские футболисты не слабее этих бразильцев. Месси не приехал же»

высказался о конкуренции в Мир .

«В любом чемпионате у любой команды есть конкуренты. Главное, как они справляются с давлением. «Барселона» и «Реал» тоже не всегда бывают первыми.

Не факт, что бразильцы [из « »] сильнее. Просто надо поменять голову и понять, что российские футболисты не слабее этих бразильцев. Месси не приехал же», – сказал бывший игрок сборной России.

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