Экс-тренер «Зенита» Сканавино о ставке клуба на бразильцев: «Выживают только сильнейшие – таковы современные реалии»

Экс-тренер « » по физподготовке Андреа Сканавино высказался о селекции клуба.

— Многие критикуют «Зенит» за то, что даже в таких условиях [изоляции] делается ставка на иностранцев, и за то, что состав стал слишком бразильским.

— У меня есть опыт двух итальянских топ-клубов [«Ювентус» и «Интер»]. Так вот там всегда стояла только одна задача — побеждать. А для укрепления команды подбирали футболистов по принципу кто сильнее и функциональнее, а не по национальному признаку.

То же самое делает и «Зенит». Это серьезный коллектив, а не благотворительная организация, поэтому там выживают только сильнейшие на данный конкретный момент. Остальные ждут своего часа, бьются за место в основе или уходят — навсегда или в аренду. Таковы современные реалии, нравится это кому-то или нет.

— Когда вы пришли в «Зенит», клуб делал ставку на аргентинцев, но она не сработала. Зато бразильская диаспора выигрывает в России все. Почему так получилось?

— Я бы не стал сравнивать эти ситуации, ведь Манчини проработал в Петербурге всего один сезон, а Семак — уже пятый. Та команда, что была при Роберто, оказалась сыроватой и просуществовала слишком мало, нынешняя же выстраивалась несколько лет уже под Сергея.

При этом считаю, что такие люди, как Паредес, Ригони, даже Краневиттер все равно внесли свою лепту в успехи и развитие клуба, пусть каждый по-своему. Паредес — классный полузащитник, по праву совсем недавно стал чемпионом мира.

Ригони забил шесть победных голов. А Краневиттер настолько профессионален и мотивирован на тренировках, что всегда держал этим серьезный уровень конкуренции внутри коллектива, что очень важно для прогресса всех ребят, – сказал Сканавино.

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