Интерес «Реала» к Джеймсу ослабел из-за большого количества травм. Он пропустил 26 игр «Челси» в этом сезоне
Интерес «Реала» к Рису Джеймсу ослабел из-за его многочисленных травм.
В этом сезоне защитник «Челси» уже не сыграет – он получил травму по ходу ответного матча Лиги чемпионов против «Реала», которая уже не позволит ему выйти на поле по ходу нынешнего сезона.
Это уже 5-я травма Джеймса в этом сезоне. Он сыграл 24 матча за клуб во всех турнирах, а пропустил 26 игр.
Как пишет As, «Реал» интересовался Рисом, но из-за постоянных травм интерес руководства «Мадрида» к игроку снизился. Это может стать одной из причин отказа клуба от попыток подписать игрока.
Полная статистика 23-летнего правого защитника доступна здесь.
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