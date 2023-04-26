Интерес «Реала» к Джеймсу ослабел из-за большого количества травм. Он пропустил 26 игр «Челси» в этом сезоне

Интерес «Реала» к Рису Джеймсу ослабел из-за его многочисленных травм.

В этом сезоне защитник « » уже не сыграет – он получил травму по ходу ответного матча Лиги чемпионов против « », которая уже не позволит ему выйти на поле по ходу нынешнего сезона.

Это уже 5-я травма в этом сезоне. Он сыграл 24 матча за клуб во всех турнирах, а пропустил 26 игр.

Как пишет As, «Реал» интересовался Рисом, но из-за постоянных травм интерес руководства «Мадрида» к игроку снизился. Это может стать одной из причин отказа клуба от попыток подписать игрока.

Полная статистика 23-летнего правого защитника доступна здесь.

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