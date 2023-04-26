Интерес «Реала» к Джеймсу ослабел из-за большого количества травм. Он пропустил 26 игр «Челси» в этом сезоне

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига травмы возможные трансферы Рис Джеймс Футбол

Интерес «Реала» к Рису Джеймсу ослабел из-за его многочисленных травм.

В этом сезоне защитник «Челси» уже не сыграет – он получил травму по ходу ответного матча Лиги чемпионов против «Реала», которая уже не позволит ему выйти на поле по ходу нынешнего сезона.

Это уже 5-я травма Джеймса в этом сезоне. Он сыграл 24 матча за клуб во всех турнирах, а пропустил 26 игр.

Как пишет As, «Реал» интересовался Рисом, но из-за постоянных травм интерес руководства «Мадрида» к игроку снизился. Это может стать одной из причин отказа клуба от попыток подписать игрока.

Полная статистика 23-летнего правого защитника доступна здесь.

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18 комментариев

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Николай Корягин
На месте Реала я б с Челси вообще больше никогда дел не имел
+26
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xDe xDe
Да Джеймс так и так в Реале бы не оказался. Челси его не продаст, плюс да, больно склонен к травмам.
+13
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+11
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Amin26
Ответ Николай Корягин
На месте Реала я б с Челси вообще больше никогда дел не имел
Вспомни откуда к вам перешел Куртуа, считай он возместил ущерб за Азара
+9
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Дядя ТУРА
Хакими и Тео Эрнандес идеальные фланги для реала. ещё и воспитанники
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ML26
Ответ Дядя ТУРА
Хакими и Тео Эрнандес идеальные фланги для реала. ещё и воспитанники
Тет воспитанник Атлетико)
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jonnysilverhand01
Когда в форме, он один из лучших в мире
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здравия желаю
Ответ Николай Корягин
На месте Реала я б с Челси вообще больше никогда дел не имел
Куртуа забыл?
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deadjoker
Ну если наконец ляжет на операцию, то может и перестанет ломаться. Как раз до конца сезона время есть и к началу следующего восстановится.
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Мадрид наказывает!
Второго Днозара нам не надо
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Андрей Хенто
Правильное решение, да и сам Джеймс бы не перешел, все-таки он не только воспитанник, но и большой поклонник своего клуба, а в таких делах, вопрос денег для принципиальных парней второстепенен. Тем более вряд ли Мадрид сейчас в состоянии предложить больше, чем Тодд Боули.
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ Николай Корягин
На месте Реала я б с Челси вообще больше никогда дел не имел
Из-за азара?
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Висита Эльмурзаев
Ответ Николай Корягин
На месте Реала я б с Челси вообще больше никогда дел не имел
согласен, зря покупали Куртуа, эту дырку
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Jaxongir Shodiev
Ответ Николай Корягин
На месте Реала я б с Челси вообще больше никогда дел не имел
Почему? Куртуа всё отбил, даже деньги за бургера
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snegoviq
Ответ deadjoker
Ну если наконец ляжет на операцию, то может и перестанет ломаться. Как раз до конца сезона время есть и к началу следующего восстановится.
да, там еще Мало Гюсто придет на его позицию, будет время освоиться и получить практику
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