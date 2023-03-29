«Реал» может попробовать купить Хавертца, если «Челси» будет вынужден продавать игроков (As)

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Кай Хавертц Рис Джеймс Футбол

Кай Хавертц может продолжить карьеру в «Реале».

Как утверждает As, в случае, если у «Челси» возникнет необходимость продавать футболистов, чтобы соответствовать требованиям финансового фэйр-плей, мадридцы могут воспользоваться ситуацией и попробовать подписать не только защитника Риса Джеймса, но и Хавертца.

«Реал» уже пытался купить полузащитника, когда тот выступал за «Байер».

В текущем сезоне Хавертц провел 26 матчей в АПЛ и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Дмитрий Сеньгов
Нет спасибо ещё одного будущего инвалида нам не надо
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Эльдар Гаджиев
на той позиции, которой тренер его ставит , тяжело ярко проявлять себя каждый матч, голы он забивает. но все же его позиция это игра под нападающим, где он может как прекрасно ассистировать так и сам решать эпизоды , игрок без потолка, Реалу придется очень постараться , чтобы подписать его .
+1
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Андрей Хенто
Абсолютно не игрок для Мадрида, не вижу его в составе команда от слова совсем.
+2
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xDe xDe
Не будет никаких Джеймсов, давайте уж будем трезво на ситуацию смотреть. Что же касается Хавертца - сомнительное это дело. С одной стороны, хорошая кандидатура на замену Бензема. Т.е. использовать немца точно так же, как его пользует Челси. С другой - в последних матчах синих, которые смотрел (лч), Кай проявлял себя ну очень так себе. Плюс его вовсю фаны лондонцев критикуют. Уж вряд ли совсем не по делу.
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