«Реал» может попробовать купить Хавертца, если «Челси» будет вынужден продавать игроков (As)
Кай Хавертц может продолжить карьеру в «Реале».
Как утверждает As, в случае, если у «Челси» возникнет необходимость продавать футболистов, чтобы соответствовать требованиям финансового фэйр-плей, мадридцы могут воспользоваться ситуацией и попробовать подписать не только защитника Риса Джеймса, но и Хавертца.
«Реал» уже пытался купить полузащитника, когда тот выступал за «Байер».
В текущем сезоне Хавертц провел 26 матчей в АПЛ и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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