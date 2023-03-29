«Реал» может попробовать купить Хавертца, если «Челси» будет вынужден продавать игроков (As)

может продолжить карьеру в «Реале».

Как утверждает As, в случае, если у « » возникнет необходимость продавать футболистов, чтобы соответствовать требованиям финансового фэйр-плей, мадридцы могут воспользоваться ситуацией и попробовать подписать не только защитника , но и Хавертца.

« » уже пытался купить полузащитника, когда тот выступал за «Байер».

В текущем сезоне Хавертц провел 26 матчей в и забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.