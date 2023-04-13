Анри назвал Винисиуса лучшим левым вингером мира: «Его освистывали фанаты, критиковали, хотели выставить из команды, но этот парень вновь выделяется»

Тьерри Анри назвал Винисиуса лучшим левым вингером мира прямо сейчас.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Челси» со счетом 2:0. Винисиус сделал голевую передачу на Марко Асенсио. В последних 20 матчах в Лиге чемпионов бразилец забил 10 голов и отдал 10 голевых передач.

Джейми Каррагер во время послематчевой программы на CBS Sports спросил у Анри, считает ли он Винисиуса лучшим левым вингером мира, и француз согласился.

«На данный момент это так. В «Арсенале» есть ребята, отлично выступающие в Премьер-лиге. Например, Мартинелли.

Вот что я хочу сказать о Винисиусе: он прокидывает мяч, чтобы обойти Риса Джеймса. Он понимает, что проиграет эту борьбу, и думает: «Хорошо, сейчас я потеряю мяч, но потом поднажму еще раз». Он думает, прежде чем что-то сделать, вот что я хочу сказать. Он заставляет тебя падать, спотыкаться, снова продвигает мяч. Потом останавливает тебя и снова продвигает мяч. Вот в чем разница. Он действует с умом. Когда я вижу Винисиуса с мячом, я понимаю, что что-то произойдет.

В последние два года Винисиус играет стабильно. Знаете, почему я предпочитаю его всем остальным? Посмотрите, с чего он начинал. От нежеланного парня в раздевалке до игрока, которого обсуждают каждый раз, когда он играет. Его освистывали фанаты, его критиковали перед началом сезона, хотели выставить из команды, но этот парень вновь выделяется. Сейчас, похоже, он тащит свою команду, хотя Бензема бы с этим поспорил, но они оба великолепны», – сказал Анри в эфире CBS Sports.