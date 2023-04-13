Анри назвал Винисиуса лучшим левым вингером мира: «Его освистывали фанаты, критиковали, хотели выставить из команды, но этот парень вновь выделяется»

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Тьерри Анри назвал Винисиуса лучшим левым вингером мира прямо сейчас.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Челси» со счетом 2:0. Винисиус сделал голевую передачу на Марко Асенсио. В последних 20 матчах в Лиге чемпионов бразилец забил 10 голов и отдал 10 голевых передач.

Джейми Каррагер во время послематчевой программы на CBS Sports спросил у Анри, считает ли он Винисиуса лучшим левым вингером мира, и француз согласился.

«На данный момент это так. В «Арсенале» есть ребята, отлично выступающие в Премьер-лиге. Например, Мартинелли.

Вот что я хочу сказать о Винисиусе: он прокидывает мяч, чтобы обойти Риса Джеймса. Он понимает, что проиграет эту борьбу, и думает: «Хорошо, сейчас я потеряю мяч, но потом поднажму еще раз». Он думает, прежде чем что-то сделать, вот что я хочу сказать. Он заставляет тебя падать, спотыкаться, снова продвигает мяч. Потом останавливает тебя и снова продвигает мяч. Вот в чем разница. Он действует с умом. Когда я вижу Винисиуса с мячом, я понимаю, что что-то произойдет.

В последние два года Винисиус играет стабильно. Знаете, почему я предпочитаю его всем остальным? Посмотрите, с чего он начинал. От нежеланного парня в раздевалке до игрока, которого обсуждают каждый раз, когда он играет. Его освистывали фанаты, его критиковали перед началом сезона, хотели выставить из команды, но этот парень вновь выделяется. Сейчас, похоже, он тащит свою команду, хотя Бензема бы с этим поспорил, но они оба великолепны», – сказал Анри в эфире CBS Sports.

 

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10 комментариев

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Tristan...
Ответ Инженер Управляющий
Угадайте чьи глоры сейчас налетят с опровержением слов Анри?))
Надо быть полным Криштиботом, чтоб спорить с очевидным...
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Tristan...
Согласен с Анри. Винисиус самый опасный игрок Реала. Большая часть опасности в атаке исходит от него.
Вообще, Винисиус, Модрич и Бензема прошли путь от изгоев до любимцев Реала.
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<~Inter~>
Ответ RealJon
И в спортсе и в голове Анри данные из 3х летный давности... Говорят как будто это происходило в начале этого сезона Он и есть один из лучших игроков с прошлого сезона, просто меньше расспиарили его. Игру у игроков Реала, все вопринимает как должное. Точ в точ как в случае Крооса
Мне кажется Винисиус второй год подряд весну играет на порядок лучше
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Raul14
уже некоторые хейтеры тоже признают что Вини-Карим самый лучший дует на данный момент))

А с Анри не поспоришь))
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Дмитрий Гудков
Прогресс у него хороший
Но по проведению не очень нравится
Удивлен как ему вначале матча вчера судья не наградил за стимуляцию
Вини взмыл как будто его подбросили
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RealJon
И в спортсе и в голове Анри данные из 3х летный давности... Говорят как будто это происходило в начале этого сезона

Он и есть один из лучших игроков с прошлого сезона, просто меньше расспиарили его.

Игру у игроков Реала, все вопринимает как должное. Точ в точ как в случае Крооса
+4
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Tommy_2_0_7
Ответ Инженер Управляющий
Угадайте чьи глоры сейчас налетят с опровержением слов Анри?))
Не знаю о каких глорах речь, сам уже 25 лет болею за Реал, но Анри был великим игроком. Я внизу уже откомментировал.
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Tommy_2_0_7
Я думаю если уж великий Анри говорит такое о Вини, то какие-то комментарии тут уже излишни. Ибо он сам в свое время отчасти применял такой стиль игры. Убежал на широком шаге по флангу и носом (щечкой) ткнул в дальний угол. Тьму тьмущую таких голов назабивал.
+5
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sargerasxd
Ответ AbadayaStayne
Комментарий удален пользователем
кто?
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AbadayaStayne
Комментарий удален пользователем
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Инженер Управляющий
Угадайте чьи глоры сейчас налетят с опровержением слов Анри?))
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