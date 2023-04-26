Артемий Лебедев о стадионе ЦСКА: «Навигация – полный ######, абсолютно ######. Нужен вход №11, подхожу, а это «1.1». Кому пришла в голову такая ########## идея, у вас цифры кончаются?»
Артемий Лебедев считает навигацию на стадионе ЦСКА крайне неудобной.
«Настал день, когда нужно было идти на футбол. Прихожу туда. Стадион «ВЭБ Арена». Никогда там не был. Достаточно такой свежий, интересный. Находится прям посреди жилых кварталов. Неплохо вписался. Такая европейская тема, я бы сказал. И там такая атмосфера – немножко как станция метро. Такой огромный пандус идет наверх, по которому можно асфальтоукладчиками парад устраивать.
Подхожу к стюарду. Говорю: «Вот у меня такая-то ложа. Куда идти?» Он говорит: «А вам наверх, на пандус». Поднимаюсь наверх, прикладываю к турникету свой билет, а мне говорят: «Вам, товарищ, не сюда». Там стюарды говорят: «Вам нужно спуститься вниз, обогнуть и, короче, ######### [топать] еще долго». Если бы мне приятели, которые до меня успели попасть на трибуну, не прислали инструкцию, наверное, я бы попадал в нужное место примерно полчаса…
Навигация – полный ###### [капец], абсолютно ###### [разнос]. Я не знаю, кто ее создавал, но явно человек, который никогда в жизни не пользовался навигацией по назначению. Они, наверное, сидели, на плане смотрели, расставляли там буквочки, но не думали о том, что бывает пользовательский сценарий, и о том, что можно было бы сразу на билете написать, куда идти, и сразу дать мне схему стадиона, чтобы я заходил с нужного сектора.
Короче, я спустился вниз, пошел. А там начинается полный ###### [капец], потому что мне нужен был вход №11. Идешь-идешь-идешь – смотришь, написано «11». Подходишь к нему, а это, оказывается, «1.1». Кому пришла в голову такая ########## [дурацкая] идея – глубочайшая загадка. ###### [зачем] вам вход «1.1»?! У вас, что, цифры кончаются? Сделайте пятьсот цифр – хватит до конца жизни на всех. Главное, чтобы они не путались! Так же, как с автомобильными номерами в Европе. Там никогда нету буквы «O». Потому что это ноль. Соответственно, чтобы не путать букву с нулем, ее никогда не будет в автомобильном номере, просто на всякий случай.
Пятнадцать минут у меня все это заняло – чтобы я понял, догадался, обошел с нужной стороны. Потом заходишь внутрь, и там выясняется самое прикольное. Ты не просто должен показать билет, который у тебя есть в «Госуслугах Fan ID». А ты еще должен показать билет на сам матч, который у тебя есть. И ты, значит, должен вспомнить, где он лежит – что его прислали тебе в почту, кто прислал, откуда и когда, найти этот билет. Там есть другой штрих-код – его надо засунуть в автомат. Автомат считает, скажет: «Все хорошо», – рассказал дизайнер и блогер на своем YouTube-канале.
Артемий Лебедев оформил Fan ID: «Я, #####, полчаса водил телефоном по паспорту – #####, не работает. То ли чип сломанный, то ли еще какая-то #####. Второй загран сработал за секунду»
И еще оч колхозно организован проход, всего 2 пункта и даже при полутора землекопах в эру фан-айди умудряются создавать огромные очереди, что болелы даж на матч опаздывают
на Открытие Арене, чтобы от парковки попасть на соседнюю трибуну С, надо по кругу обойти весь стадион, хотя трибуна вот прямо рядом… но не положено, прямого прохода нет))))
ЗЫ. ##### #####.