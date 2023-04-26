Артемий Лебедев о стадионе ЦСКА: «Навигация – полный ######, абсолютно ######. Нужен вход №11, подхожу, а это «1.1». Кому пришла в голову такая ########## идея, у вас цифры кончаются?»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия болельщики ВЭБ Арена стадионы Артемий Лебедев Fan ID Футбол

Артемий Лебедев считает навигацию на стадионе ЦСКА крайне неудобной.

«Настал день, когда нужно было идти на футбол. Прихожу туда. Стадион «ВЭБ Арена». Никогда там не был. Достаточно такой свежий, интересный. Находится прям посреди жилых кварталов. Неплохо вписался. Такая европейская тема, я бы сказал. И там такая атмосфера – немножко как станция метро. Такой огромный пандус идет наверх, по которому можно асфальтоукладчиками парад устраивать.

Подхожу к стюарду. Говорю: «Вот у меня такая-то ложа. Куда идти?» Он говорит: «А вам наверх, на пандус». Поднимаюсь наверх, прикладываю к турникету свой билет, а мне говорят: «Вам, товарищ, не сюда». Там стюарды говорят: «Вам нужно спуститься вниз, обогнуть и, короче, ######### [топать] еще долго». Если бы мне приятели, которые до меня успели попасть на трибуну, не прислали инструкцию, наверное, я бы попадал в нужное место примерно полчаса…

Навигация – полный ###### [капец], абсолютно ###### [разнос]. Я не знаю, кто ее создавал, но явно человек, который никогда в жизни не пользовался навигацией по назначению. Они, наверное, сидели, на плане смотрели, расставляли там буквочки, но не думали о том, что бывает пользовательский сценарий, и о том, что можно было бы сразу на билете написать, куда идти, и сразу дать мне схему стадиона, чтобы я заходил с нужного сектора. 

Короче, я спустился вниз, пошел. А там начинается полный ###### [капец], потому что мне нужен был вход №11. Идешь-идешь-идешь – смотришь, написано «11». Подходишь к нему, а это, оказывается, «1.1». Кому пришла в голову такая ########## [дурацкая] идея – глубочайшая загадка. ###### [зачем] вам вход «1.1»?! У вас, что, цифры кончаются? Сделайте пятьсот цифр – хватит до конца жизни на всех. Главное, чтобы они не путались! Так же, как с автомобильными номерами в Европе. Там никогда нету буквы «O». Потому что это ноль. Соответственно, чтобы не путать букву с нулем, ее никогда не будет в автомобильном номере, просто на всякий случай.

Пятнадцать минут у меня все это заняло – чтобы я понял, догадался, обошел с нужной стороны. Потом заходишь внутрь, и там выясняется самое прикольное. Ты не просто должен показать билет, который у тебя есть в «Госуслугах Fan ID». А ты еще должен показать билет на сам матч, который у тебя есть. И ты, значит, должен вспомнить, где он лежит – что его прислали тебе в почту, кто прислал, откуда и когда, найти этот билет. Там есть другой штрих-код – его надо засунуть в автомат. Автомат считает, скажет: «Все хорошо», – рассказал дизайнер и блогер на своем YouTube-канале.

Артемий Лебедев оформил Fan ID: «Я, #####, полчаса водил телефоном по паспорту – #####, не работает. То ли чип сломанный, то ли еще какая-то #####. Второй загран сработал за секунду»

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71 комментарий

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BAI
Перевежо на язык Тёмы - "Дайте мне 12 000 000 рублей и мы придумаем вам дизайн"
+144
-15
+129
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RE$PECT
Ответ Клирик
Это говорит человек, который всю навигацию в московском метро с ног на голову поставил и без бутылки не разберёшься.
как по мне навигация в Москве самая удобная, минус только иногда сложные переходы на мцк
+58
-9
+49
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King_X
Стадион ЦСКА реально плох, по крайней мере так показалось за те 4-5 посещения
И еще оч колхозно организован проход, всего 2 пункта и даже при полутора землекопах в эру фан-айди умудряются создавать огромные очереди, что болелы даж на матч опаздывают
+50
-7
+43
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Рома Политов
Не совсем понял темы с цифрами и трибунами. На ВЭБ арене трибуны поименованы буквами C, S, K, A. И к каждой из них можно подойти, поднявшись перед этим по тому самому пандусу. Сектора пронумерованы трехначными цифрами. На билете всегда написано условно: трибуна К, сектор 218. О каких секторах 11 или 1.1 он говорит вообще не ясно, секторов начинающихся с единицы на стадионе нет, так же как и секторов с точками в названии
+30
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jonnysilverhand01
Артемий, ты кому здесь ### сказки рассказываешь, какой на ### вход N 11, ты же в VIP ложе сидел
+33
-7
+26
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Schiaff1no
Ответ BAI
Перевежо на язык Тёмы - "Дайте мне 12 000 000 рублей и мы придумаем вам дизайн"
Мало нулей, за 12 лямов если только нейросетью сгенерировать. Хотя даже так явно удобнее будет
+29
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+26
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lovkac
Прорекламировал фануйди и обосрал конский стадион, выпуск прошел не зря
+33
-8
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БляхаджинсКарпина
Ответ BAI
Перевежо на язык Тёмы - "Дайте мне 12 000 000 рублей и мы придумаем вам дизайн"
за 12 млн он только дизайн цифр придумает
+17
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Оригинальный Ник
Ответ Клирик
Это говорит человек, который всю навигацию в московском метро с ног на голову поставил и без бутылки не разберёшься.
Нормальная навигация в метро, только отсталый потеряется
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Рома Политов
Ответ Клирик
Это говорит человек, который всю навигацию в московском метро с ног на голову поставил и без бутылки не разберёшься.
Да ладно, в Москвском метро очень удобная навигация. Мне особенно нравится, что выходы имеют номера и они обозначены. Очень удобно объяснять маршрут или договариваться о встрече.
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Tresk2
Артемий полный #####
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Mancar Camoran 2.0
Наша любимая рубрика: сканворды от спортса.
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Товарищ Бразаускас
Сразу видно интеллигентного ##### (человека), #### (ох!) ходит на ######, ####, ### (молодец!)
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Антон Фалафель
Зачем постить тут этого фрика на подсосе у Собяни? Он к спорту вообще никакого отношения не имеет. Делает дичь за бюджетный оверпрайс
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MagicWithoutBorders
с навигацией на наших стадионах полный абзац.
на Открытие Арене, чтобы от парковки попасть на соседнюю трибуну С, надо по кругу обойти весь стадион, хотя трибуна вот прямо рядом… но не положено, прямого прохода нет))))
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Zatvornick
Ответ King_X
Стадион ЦСКА реально плох, по крайней мере так показалось за те 4-5 посещения И еще оч колхозно организован проход, всего 2 пункта и даже при полутора землекопах в эру фан-айди умудряются создавать огромные очереди, что болелы даж на матч опаздывают
Артемий по проходам специлист как раз.
+7
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frat3
Стадион ЦСКА - крутейшая арена. Живу рядом и постоянно посещаю матчи. Ни разу не ощутил дискомфорта . Достаточно простая навигация. Ну точно гид по стадиону не нужен. Ну а временные или разовые непонятки есть всегда и везде. Особенно с введением Карты болельщика. Понятно что на боксерский ринг попасть проще. Тут же на большую арену нужно чуть мозг включить.
+5
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Бартоломью
Я напомню у этого персонажа через слово матерящегося, мама писательница и литературный критик и внучка советского писателя Алексея Толстого...
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Mancar Camoran 2.0
Ответ Николай Белкин
Наши любимые и оригинальные шутки про сканворды на спортс
Рад, что даставил Вам удовольствие.
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grevestor
Татьяныч, может ты просто тупой?

ЗЫ. ##### #####.
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Ян Константинопольский
Все понятно. Заплатили бабосов за рекламу с фирменным матерком, типо "ребята, я в доску свой, ай да на айди". Уверен, найдутся те, кто схавает.
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Neo
спортS . #####_ уя {зачем нам это} ?
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Иван Шуткин
Ответ Клирик
Это говорит человек, который всю навигацию в московском метро с ног на голову поставил и без бутылки не разберёшься.
В Метро все отлично и понятно, соображать надо быстрее
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melowchi
Я так понял этот деятель призван заиграть нежеление фан базы делать FUN ID. Сместить так сказать фокус на второстепенное. Что ж)
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Kirkoroff
Это ж каким надо быть полным ####### и абсолютно ####### человеком, чтобы заблудиться на стадионе ЦСКА?
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