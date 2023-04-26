Артемий Лебедев о стадионе ЦСКА: «Навигация – полный ######, абсолютно ######. Нужен вход №11, подхожу, а это «1.1». Кому пришла в голову такая ########## идея, у вас цифры кончаются?»

Артемий Лебедев считает навигацию на стадионе ЦСКА крайне неудобной.

«Настал день, когда нужно было идти на футбол. Прихожу туда. Стадион « ». Никогда там не был. Достаточно такой свежий, интересный. Находится прям посреди жилых кварталов. Неплохо вписался. Такая европейская тема, я бы сказал. И там такая атмосфера – немножко как станция метро. Такой огромный пандус идет наверх, по которому можно асфальтоукладчиками парад устраивать.

Подхожу к стюарду. Говорю: «Вот у меня такая-то ложа. Куда идти?» Он говорит: «А вам наверх, на пандус». Поднимаюсь наверх, прикладываю к турникету свой билет, а мне говорят: «Вам, товарищ, не сюда». Там стюарды говорят: «Вам нужно спуститься вниз, обогнуть и, короче, ######### [топать] еще долго». Если бы мне приятели, которые до меня успели попасть на трибуну, не прислали инструкцию, наверное, я бы попадал в нужное место примерно полчаса…

Навигация – полный ###### [капец], абсолютно ###### [разнос]. Я не знаю, кто ее создавал, но явно человек, который никогда в жизни не пользовался навигацией по назначению. Они, наверное, сидели, на плане смотрели, расставляли там буквочки, но не думали о том, что бывает пользовательский сценарий, и о том, что можно было бы сразу на билете написать, куда идти, и сразу дать мне схему стадиона, чтобы я заходил с нужного сектора.

Короче, я спустился вниз, пошел. А там начинается полный ###### [капец], потому что мне нужен был вход №11. Идешь-идешь-идешь – смотришь, написано «11». Подходишь к нему, а это, оказывается, «1.1». Кому пришла в голову такая ########## [дурацкая] идея – глубочайшая загадка. ###### [зачем] вам вход «1.1»?! У вас, что, цифры кончаются? Сделайте пятьсот цифр – хватит до конца жизни на всех. Главное, чтобы они не путались! Так же, как с автомобильными номерами в Европе. Там никогда нету буквы «O». Потому что это ноль. Соответственно, чтобы не путать букву с нулем, ее никогда не будет в автомобильном номере, просто на всякий случай.

Пятнадцать минут у меня все это заняло – чтобы я понял, догадался, обошел с нужной стороны. Потом заходишь внутрь, и там выясняется самое прикольное. Ты не просто должен показать билет, который у тебя есть в «Госуслугах Fan ID». А ты еще должен показать билет на сам матч, который у тебя есть. И ты, значит, должен вспомнить, где он лежит – что его прислали тебе в почту, кто прислал, откуда и когда, найти этот билет. Там есть другой штрих-код – его надо засунуть в автомат. Автомат считает, скажет: «Все хорошо», – рассказал дизайнер и блогер на своем YouTube-канале.

Артемий Лебедев оформил Fan ID: «Я, #####, полчаса водил телефоном по паспорту – #####, не работает. То ли чип сломанный, то ли еще какая-то #####. Второй загран сработал за секунду»