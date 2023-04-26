Артемий Лебедев оформил Fan ID: «Я, #####, полчаса водил телефоном по паспорту – #####, не работает. То ли чип сломанный, то ли еще какая-то #####. Второй загран сработал за секунду»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия болельщики Артемий Лебедев Fan ID брань контент Футбол

Артемий Лебедев поделился впечатлениями от оформления Fan ID для похода на футбол.

«Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я сходил на футбольный матч ЦСКА – «Локомотив». Когда мне сказали, что есть возможность туда сходить, позвали в ложу знакомые, я решил: а че нет? Давно не был на футболе – несколько лет уже. Надо сходить, прикольно.

Но тут мне сказали: а, ##### [блин], нужен Fan ID для того, чтобы туда попасть. Типа даже министров без Fan ID не пускают, потому что ###### [капец] как строго, у нас теперь новые законы, и теперь без Fan ID нельзя попасть. А времени остается – пипец, два дня – и нужно как-то сделать… А уже выходные.

Я, короче, начал думать, как же мне сделать Fan ID. Захожу на «Госуслуги». Выясняется, что там достаточно просто сделать Fan ID. На «Госуслугах» нужно че-то куда-то загрузить. Но, оказывается, чтобы у тебя прошло гладко и хорошо, надо было ходить в МФЦ, надо, чтобы у тебя был паспорт заграничный на десять лет. У меня, слава Богу, два заграничных паспорта на десять лет. И пока этот паспорт физически у меня в руках не оказался, зарегистрировать Fan ID, оказывается, невозможно, потому что в паспорте встроен NFC-чип, айфон умеет его считывать, а считывая картинку с экрана ты ничего не получаешь, есть такая встроенная защита. В принципе, достаточно хороший способ авторизации. Непонятно, почему в обычном русском паспорте не встроить NFC-чип. Когда-то у нас их было достаточно много, можно было встроить везде. Хороший, нормальный, рабочий, годный вариант.

Одним словом сначала загружаешь, потом фоткаешься, потом все это делаешь, еще за каким-то #### [хреном] надо скачать отдельное приложение Fan ID – «Госуслуги Fan ID». Поэтому у меня теперь есть целая папка приложений «Госуслуг» – там все: «Автомобили», Fan ID, еще какая-то ##### [фигня]. Короче, «Госуслуги» множат количество своих приложений, хотя все это могло бы быть в одном супераппе.

Короче, в конечном итоге мне удалось с какой-то там попытки зарегистрироваться в этом Fan ID на «Госуслугах». Сначала я, ##### [блин], полчаса водил телефоном по своему паспорту – ##### [ничего], просто не работает. Оказалось, видимо, то ли чип там сломанный, то ли еще какая-то ##### [фигня], поэтому я догадался взять второй свой загранпаспорт, и он сработал за секунду.

После этого прошло какое-то время – полчаса или час – и мне приходит эсэмэсочка: типа, «Дорогой товарищ, поздравляем, у вас теперь есть Fan ID, все хорошо, вот ваш номерок». Потом мне друзья кидают билет на матч, и он #### [херак] – прям сразу в «Госуслуги» загружается, и тоже приходит пуш со словами «У вас теперь есть новый билет». Открываешь приложку – #### [херак], у тебя там есть билет. Нажимаешь на него – он показывает QR-код, а дальше с этим QR-кодом ты должен пойти на стадион.

В общем задумка неплохая. И все это даже достаточно удобно, быстро получилось. Не нужно было идти, в каких-то там МФЦ стоять в очередях, хотя там очереди по два человека. Но все равно я забыл, когда последний раз ходил в МФЦ и зачем, потому что все можно сделать через телефон», – рассказал дизайнер и блогер на своем YouTube-канале.

Как предлагают поменять Fan ID: нужен только на топ-матчах, полная отмена для детей и оформление как в каршеринге

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127 комментариев

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Aleksey Yashin
Ну оформил и оформил
+229
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+226
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Alex1104
"Пошли мы оформлять фанайди. Жена, #####, дочь, ##### и я, ####### в рот.
+207
-1
+206
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Нейтральный критик
Очень важная новость, #####.
+122
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sintenced
Во, еще и эту шавку подключили к рекламе ошейника.
+127
-24
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clapeyron
Ничего неожиданного: система хорошая и удобная, но плохие бояре реализовали плохо. Другого от синеволосого и не ждали.
+89
-10
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goshforever
Странно, что вот это не зацитировали в новости:

"Самый прикол – ты можешь свой QR-код со своим Fan ID послать любому чуваку. Просто сделать скриншот, послать его и сказать: «Иди за меня на стадион». Совершенно непонятно, зачем такая свистопляска с Fan ID, чтобы получить документ, который никто не проверяет. Я пока ехал, думал: «Блин, я же забыл паспорт, как меня пустят на футбол?» Оказалось, что абсолютно всем пое*ать. На стадион может пройти любой человек за тебя" — дизайнер Артемий Лебедев
+75
-1
+74
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Igorpon
Ответ Alex1104
"Пошли мы оформлять фанайди. Жена, #####, дочь, ##### и я, ####### в рот.
На #####?
+42
0
+42
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Vvild
"В общем задумка неплохая."
Да, офигенная прям задумка - организовать геморрой на пустом месте. Сам же накатал простыню из бесполезных действий, которые был вынужден совершать, но вывод - всё круто, на самом деле. Татьяныч уже не может не лизать походу.
+42
-3
+39
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Alex1104
Всё, #####, в стилистике этого #####, #####.
Опять у него ни ### не получилось.
+17
-1
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RezhCab
Ответ Aleksey Yashin
Ну оформил и оформил
😂
+14
-1
+13
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kulik13
Не стал даже новость читать до конца.
Пусть дальше ####
+12
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Vvild
Ответ окечуква
В этой новости больше всего меня удивило то, что Татьяныч в России.
А кому он нужен вне России? Тут у него всё на мази.
+11
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Dark V
Это вообще что за х е р?
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Groondler
Он сто раз признавался, что футбол не любит... странно
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BenderRodri
Ответ Groondler
Он сто раз признавался, что футбол не любит... странно
За определённое кол-во ден.знаков он не только футбол готов полюбить, но и фигурку
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Glyb Aleksey
на этом ресурсе прям тренд цитировать разных клоунов, которые никакого отношения к спорту не имеют, но зато через слово используют ###.
+10
-3
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Дмитрий
Ответ goshforever
Странно, что вот это не зацитировали в новости: "Самый прикол – ты можешь свой QR-код со своим Fan ID послать любому чуваку. Просто сделать скриншот, послать его и сказать: «Иди за меня на стадион». Совершенно непонятно, зачем такая свистопляска с Fan ID, чтобы получить документ, который никто не проверяет. Я пока ехал, думал: «Блин, я же забыл паспорт, как меня пустят на футбол?» Оказалось, что абсолютно всем пое*ать. На стадион может пройти любой человек за тебя" — дизайнер Артемий Лебедев
Так это главная новость из всей этой клоунады поо фауйди. Это же доказательство бессмысленности всех слов всех должностных лиц и их прихвостней🤦🏻
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Михайло Данилов
Продано! (НЕТ!)
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9wkbc9rjcb
Кто это? Сразу понятно, что ###, а может и ####, хотя точно ###.
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Bartez1986
дочитал до фразы "министров не пускают". Представляю, приходит такой Мишустин на игру, а его охранник не пускает. И тот покорно идёт в сторону МФЦ, в очереди посидеть
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Vvild
Ответ ARTEM PROKAZOV
Блин, он же говорит об этой задумке в контексте закона, лол. Вы читать умеете?
Чего?) Неплохая задумка всех ещё раз переписать и заставить делать бесполезные действия, чтобы организовать локальный репрессивный инструмент, ну и бонусом - просто за****ь народ? В каком контексте это может оказаться "неплохой задумкой"? В контексте диктатуры?
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Игорь Пичугин
Вы потом не забудьте сообщить, что когда А. Лебедев в ресторане сходил в сортир, у него не получилось смыть за собой, потому что унитаз был неисправен.
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banchik1
Татьяныч максимально мерзкий типчик.
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Prokuror Prokurorov
Если вам лень читать, то короткой строкой: ##### ### #### #### ##### ФАН АЙДИ ЗБС #### ##### ######

Лебедев не принимает во внимание тот факт, что загранники в этой стране есть от силы у 33% населения, половина из которых, скорее всего на 5 лет, которые дешевле и в которых нет необходимого чипа.
Ну и смешно смотреть как он со знанием дела заявляет про "два тела в очереди в МФЦ", не иначе как каждый день ходит и никаких проблем с очередями не испытывает.
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sega megabitovich
наконец то интересные статьи начали печатать в сайте 👏
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