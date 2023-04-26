Артемий Лебедев оформил Fan ID: «Я, #####, полчаса водил телефоном по паспорту – #####, не работает. То ли чип сломанный, то ли еще какая-то #####. Второй загран сработал за секунду»

Артемий Лебедев поделился впечатлениями от оформления Fan ID для похода на футбол.

«Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что я сходил на футбольный матч – « ». Когда мне сказали, что есть возможность туда сходить, позвали в ложу знакомые, я решил: а че нет? Давно не был на футболе – несколько лет уже. Надо сходить, прикольно.

Но тут мне сказали: а, ##### [блин], нужен Fan ID для того, чтобы туда попасть. Типа даже министров без Fan ID не пускают, потому что ###### [капец] как строго, у нас теперь новые законы, и теперь без Fan ID нельзя попасть. А времени остается – пипец, два дня – и нужно как-то сделать… А уже выходные.

Я, короче, начал думать, как же мне сделать Fan ID. Захожу на «Госуслуги». Выясняется, что там достаточно просто сделать Fan ID. На «Госуслугах» нужно че-то куда-то загрузить. Но, оказывается, чтобы у тебя прошло гладко и хорошо, надо было ходить в МФЦ, надо, чтобы у тебя был паспорт заграничный на десять лет. У меня, слава Богу, два заграничных паспорта на десять лет. И пока этот паспорт физически у меня в руках не оказался, зарегистрировать Fan ID, оказывается, невозможно, потому что в паспорте встроен NFC-чип, айфон умеет его считывать, а считывая картинку с экрана ты ничего не получаешь, есть такая встроенная защита. В принципе, достаточно хороший способ авторизации. Непонятно, почему в обычном русском паспорте не встроить NFC-чип. Когда-то у нас их было достаточно много, можно было встроить везде. Хороший, нормальный, рабочий, годный вариант.

Одним словом сначала загружаешь, потом фоткаешься, потом все это делаешь, еще за каким-то #### [хреном] надо скачать отдельное приложение Fan ID – «Госуслуги Fan ID». Поэтому у меня теперь есть целая папка приложений «Госуслуг» – там все: «Автомобили», Fan ID, еще какая-то ##### [фигня]. Короче, «Госуслуги» множат количество своих приложений, хотя все это могло бы быть в одном супераппе.

Короче, в конечном итоге мне удалось с какой-то там попытки зарегистрироваться в этом Fan ID на «Госуслугах». Сначала я, ##### [блин], полчаса водил телефоном по своему паспорту – ##### [ничего], просто не работает. Оказалось, видимо, то ли чип там сломанный, то ли еще какая-то ##### [фигня], поэтому я догадался взять второй свой загранпаспорт, и он сработал за секунду.

После этого прошло какое-то время – полчаса или час – и мне приходит эсэмэсочка: типа, «Дорогой товарищ, поздравляем, у вас теперь есть Fan ID, все хорошо, вот ваш номерок». Потом мне друзья кидают билет на матч, и он #### [херак] – прям сразу в «Госуслуги» загружается, и тоже приходит пуш со словами «У вас теперь есть новый билет». Открываешь приложку – #### [херак], у тебя там есть билет. Нажимаешь на него – он показывает QR-код, а дальше с этим QR-кодом ты должен пойти на стадион.

В общем задумка неплохая. И все это даже достаточно удобно, быстро получилось. Не нужно было идти, в каких-то там МФЦ стоять в очередях, хотя там очереди по два человека. Но все равно я забыл, когда последний раз ходил в МФЦ и зачем, потому что все можно сделать через телефон», – рассказал дизайнер и блогер на своем YouTube-канале.

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