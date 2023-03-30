Предложение РПЛ и клубов по Fan ID для повышения спроса – пиво на стадионах и бесплатный проезд до и после игр. Всего – 15-17 пунктов

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ болельщики Динамо Москва Краснодар Fan ID алкоголь и спорт Футбол

РПЛ и клубы сформировали предложения для стимулирования спроса на оформление Fan ID.

По данным «РБ Спорт», речь идет о 15-17 пунктах. Вот некоторые предложения: 

– сделать так, чтобы пенсионеры, инвалиды и владельцы абонементов могли оформить карту болельщика в офлайн-кассе (при личном присутствии);

– возвращение алкогольного пива на стадионы клубов Мир РПЛ и разрешение рекламы брендов алкогольных напитков на соревнованиях под эгидой РФС;

– сделать бесплатным проезд на общественном транспорте по карте болельщика за 3 часа до матча и 3 часа после для всех владельцев билетов и абонементов на событие в городе;

– организация отделений МФЦ возле стадионов Москвы и Московской области. 

Говорят, по посещаемости РПЛ бьет погода, а не только Fan ID. Проверим-проверим?  

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73 комментария

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Раменки за Динамо
Ответ Владимир Былкин
Как будто сейчас нет бесплатного проезда) Каждый раз, заходя на гостевой сектор Санкт-Петербургской арены, понимаешь, что вместо того, чтобы пешком дойти до дома, ты уедешь на московский вокзал.
Не просто уедешь, а колонной в сопровождении.
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Владимир Бегляков
Ответ Виталик Украинский
Промесу ведь дали.
Пьянице Радимову тоже дали не 15 суток а Fan ID
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Mypta3uh23
Ответ Oleg A.A.
Хаха, маршрутичики и всякие транспортные организации, как минимум в регионе, ХРЕН поддержать такую инициативу бесплатного проезда))) Ну или пустят один дохленький автобус после матча)))
это же совок, сказали бесплатно и оплатили всей страной
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Владимир Бегляков
Ответ Николай Викторо
Как стыкуецо пиво на стадионах и полная безопасность? Не могу понять.
А ты че, с пива разносишь все вокруг. Ну тогда тебе только квас
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Verhovn
Вот и плюшки подъехали))
Может дожмëм бюрократов?
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Marcus Varro
Вот ведь странные люди в российском футболе работают…

Один из пунктов гласит:
– возвращение алкогольного пива на стадионы клубов Мир РПЛ и разрешение рекламы брендов алкогольных напитков на соревнованиях под эгидой РФС.
Получается, что они предлагают отменить закон, который действует с 2005 года? Т.е. они считают, что этот закон вполне можно отменить?

Так в чем проблема отменить тот закон, из-за которого болельщики не ходят на стадионы? Зачем ещё что-то придумывать, если корень проблемы торчит на виду!
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Владимир Лапин
Клубы и РПЛ и о себе любимых не забывают - реклама пива для пенсионеров, детей, женщин? Или для казны клубов? Ох, блин, желаю бОльшего снижения посещаемости. Стадион это атмосфера, не спорю, но за стоимость пары билетов покупается весь сезон в Окко, например. А фанайди исключительно препятствие.
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Ильдар Фарукшин
Стадионы в РПЛ есть. Все покрыты зеленью. "Абсолютно" все.. Там живут несчастные. Люди фанатики. На лицо разные. Добрые внутри. Вроде не бездельники. И могли бы жить. Им бы фан айди. Взять бы отменить 😊
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Виталик Украинский
Ответ Юра Коленко
Человек под следствим-дадут файн ди?
Промесу ведь дали.
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Slavnov
Ответ Андрей Синецкий
Помните мем, где после этой фразы автор вылетает в окно ?)) Они будут до последнего юлить , но естественно его отменят после некоторых событий . Пока просто ждем
Конечно,конечно))) отменят,расписав бюджет на 3 года и при том,что уже оформлено пол ляма айди
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flash166
Ответ Oleg A.A.
Хаха, маршрутичики и всякие транспортные организации, как минимум в регионе, ХРЕН поддержать такую инициативу бесплатного проезда))) Ну или пустят один дохленький автобус после матча)))
бесплатный проезд, это означает не совсем бесплатный,а то что он будет бесплатен для болельщиков,но расходы покроет из бюджета города
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Борис Лопатин
Друзья, на самом деле это прорыв! Сколько лет вообще не реагировали, а тут хоть какой-то движ. 10 лет назад представить себе не мог, что единственная группа граждан, способная отстаивать свои права - футбольные фанаты! Респект всем, кто поддерживает!
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гилберт
Ответ Андрей Синецкий
Помните мем, где после этой фразы автор вылетает в окно ?)) Они будут до последнего юлить , но естественно его отменят после некоторых событий . Пока просто ждем
Не отменят. Без шансов.
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Twisty
Ответ d.xoxlov
А почему в банках не может быть моча?)
Может,но там хотя бы видишь,что берешь)
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Совесть Черданцева
"Да, интересное предложение... У меня к вам встречное: ИДИТЕ НАХРЕН!!"
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Igorrr
И ипотека 0%
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d.xoxlov
Ответ Twisty
будет ценник около 300 и не моча, а в банках
А почему в банках не может быть моча?)
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Spartakus1984
Пиво будут пить женщины и дети отдавая по руб. 500 за стакан?Нет вы не купите фанатов.
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bo_larson
Ответ Recreated
Мы не продаёмся за бутылку пива!
мы стоим как минимум трёх!
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Владислав Романов
fan id + бухло= безопасность😁
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Николай Викторо
Как стыкуецо пиво на стадионах и полная безопасность? Не могу понять.
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nmnackjbxkasbk
Ответ Салман Барахоев
лищь бы не убрать фануйди они могут даже на стадионе разрешить курить мариhyану
могут, если захотят. И контроль и превенция!
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Александр Шайкин
Ответ =KoT=
Та я могу и сидя на диване дома попить пиво (1-х ДЕШЕВЛЕ. 2-х вкуснее) чем на стадионе!
Так дома ещё и матом можно говорить.
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nmnackjbxkasbk
Ответ Recreated
И бесплатную проститутку!
(...) горисполкоме будут жить проститутки
бесплатный прием -- круглые сутки.
ну и т. д.
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Twisty
Ответ Блистательно
Ага , моча за 500 рублей будет, дабы компенсировать отсутствие фанатов
будет ценник около 300 и не моча, а в банках
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