Предложение РПЛ и клубов по Fan ID для повышения спроса – пиво на стадионах и бесплатный проезд до и после игр. Всего – 15-17 пунктов

РПЛ и клубы сформировали предложения для стимулирования спроса на оформление Fan ID.

По данным «РБ Спорт», речь идет о 15-17 пунктах. Вот некоторые предложения:

– сделать так, чтобы пенсионеры, инвалиды и владельцы абонементов могли оформить карту болельщика в офлайн-кассе (при личном присутствии);

– возвращение алкогольного пива на стадионы клубов Мир РПЛ и разрешение рекламы брендов алкогольных напитков на соревнованиях под эгидой ;

– сделать бесплатным проезд на общественном транспорте по карте болельщика за 3 часа до матча и 3 часа после для всех владельцев билетов и абонементов на событие в городе;

– организация отделений МФЦ возле стадионов Москвы и Московской области.

Говорят, по посещаемости РПЛ бьет погода, а не только Fan ID. Проверим-проверим?