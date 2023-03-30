Предложение РПЛ и клубов по Fan ID для повышения спроса – пиво на стадионах и бесплатный проезд до и после игр. Всего – 15-17 пунктов
РПЛ и клубы сформировали предложения для стимулирования спроса на оформление Fan ID.
По данным «РБ Спорт», речь идет о 15-17 пунктах. Вот некоторые предложения:
– сделать так, чтобы пенсионеры, инвалиды и владельцы абонементов могли оформить карту болельщика в офлайн-кассе (при личном присутствии);
– возвращение алкогольного пива на стадионы клубов Мир РПЛ и разрешение рекламы брендов алкогольных напитков на соревнованиях под эгидой РФС;
– сделать бесплатным проезд на общественном транспорте по карте болельщика за 3 часа до матча и 3 часа после для всех владельцев билетов и абонементов на событие в городе;
– организация отделений МФЦ возле стадионов Москвы и Московской области.
Говорят, по посещаемости РПЛ бьет погода, а не только Fan ID. Проверим-проверим?
Может дожмëм бюрократов?
Один из пунктов гласит:
– возвращение алкогольного пива на стадионы клубов Мир РПЛ и разрешение рекламы брендов алкогольных напитков на соревнованиях под эгидой РФС.
Получается, что они предлагают отменить закон, который действует с 2005 года? Т.е. они считают, что этот закон вполне можно отменить?
Так в чем проблема отменить тот закон, из-за которого болельщики не ходят на стадионы? Зачем ещё что-то придумывать, если корень проблемы торчит на виду!
бесплатный прием -- круглые сутки.
ну и т. д.