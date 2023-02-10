«Интер» хочет арендовать Лукаку на следующий сезон за 4 млн евро при условии, что он будет в хорошей физической форме

«Интер» хочет сохранить в команде еще на один сезон.

«Нерадзурри» заинтересованы в продолжении сотрудничества с форвардом « », сообщает La Gazzetta dello Sport. Бельгиец тоже хочет остаться в миланском клубе.

« » готов продлить аренду Лукаку, если 29-летний игрок покажет хорошую физическую форму во второй половине сезона.

«Нерадзурри» хотят арендовать Ромелу на один сезон, но за 4 млн евро – вдвое дешевле, чем в первый раз, когда они заплатили 8 млн евро.

Лукаку забил 1 гол в 9 матчах этого сезона Серии А. Его статистика – здесь.

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