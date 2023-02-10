«Интер» хочет арендовать Лукаку на следующий сезон за 4 млн евро при условии, что он будет в хорошей физической форме

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Футбол

«Интер» хочет сохранить Ромелу Лукаку в команде еще на один сезон.

«Нерадзурри» заинтересованы в продолжении сотрудничества с форвардом «Челси», сообщает La Gazzetta dello Sport. Бельгиец тоже хочет остаться в миланском клубе.

«Интер» готов продлить аренду Лукаку, если 29-летний игрок покажет хорошую физическую форму во второй половине сезона.

«Нерадзурри» хотят арендовать Ромелу на один сезон, но за 4 млн евро –  вдвое дешевле, чем в первый раз, когда они заплатили 8 млн евро.

Лукаку забил 1 гол в 9 матчах этого сезона Серии А. Его статистика – здесь.

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14 комментариев

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avcgloronalduMU
им Лукаку нужен как центр нападающий, остальных они закупили, Челси должен его оставить на следующиц сезон
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Российский пользователь
По разводу Лукаку=Кокорин
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Малек2705
Ответ Михаил1970
На Кипр.
К картавому
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Moe joe
Как же ******, свою карьеру. выиграть лишь одно скудетто и всё
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Febos_
ручные сми итальянских клубов могут говорить всё что угодно, они уже 2 года как ведут думфриса в Челси за 50 лямов, но никак не могут превратить желаемое в действительное )) сказочники конечно
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Джейме Ланнистер
Опять клоунада в Интере. Могли вместо этого мешка накинуть парочку миллионов Шкриньяру прошлым летом. Но, этому мешку дали его 12 млн ЗП и ещё за аренду платят.
Не удивительно что Шкриньяр выбрал место где его услуги оценили выше.
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Михаил1970
Ответ Акира_1
Капец у Челси на контракте просто 2 никчёмных бревна в лице Обамеянга и Лукаку. Куда теперь девать эти сокровища? 😵
На Кипр.
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Акира_1
Капец у Челси на контракте просто 2 никчёмных бревна в лице Обамеянга и Лукаку. Куда теперь девать эти сокровища? 😵
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like a boss
Ответ Ice Cold
Это полено даже второму миланскому не нужно
Так у второго миланского его и нет. Он ведь в Интере, а не в "Милане".
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maftunakramov3@gmail.com
ЛУКАКУ🦏🦏🦏
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deadjoker
Пока намеков на хорошую физическую форму совсем не видно.
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Ice Cold
Это полено даже второму миланскому не нужно
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psixyec
Ахахах, развели мешок английский на 90 лямов, так ещё продолжают пользоваться как дешёвой девушкой, Маротта гений.
+15
-9
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Антон Родионов
Получили деньги и оставили игрока у себя. Красиво
+12
-1
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