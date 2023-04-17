«Интер» не оставит Лукаку по окончании сезона. Клуб интересуется Фирмино, Тюрамом и Ретеги
Ромелу Лукаку не останется в «Интере».
Текущий сезон форвард проводит в миланской команде на правах аренды из «Челси». Летом он вернется в английский клуб – «Интер» принял решение не оставлять бельгийца в составе.
«Нерадзурри» считают, что общая сумма в 20 миллионов евро, которую клуб потратил на аренду Лукаку, не соответствует уровню его игры. «Интер» начал искать замену Ромелу.
Итальянцы проявляют интерес к нападающему «Ливерпуля» Роберто Фирмино и форварду менхенгладбахской «Боруссии» Маркусу Тюраму. Оба игрока станут свободными агентами по окончании сезона.
Также внимание «Интера» привлек игрок «Тигре» Матео Ретеги. 23-летнего форварда, недавно дебютировавшего в составе сборной Италии, можно будет купить за 18 миллионов евро.
Лучший бомбардир «Ланса» Лои Опенда тоже интересен «Интеру».
Он последний
10 зарплата