«Интер» не оставит Лукаку по окончании сезона. Клуб интересуется Фирмино, Тюрамом и Ретеги

Ромелу Лукаку не останется в «Интере».

Текущий сезон форвард проводит в миланской команде на правах аренды из « ». Летом он вернется в английский клуб – «Интер» принял решение не оставлять бельгийца в составе.

«Нерадзурри» считают, что общая сумма в 20 миллионов евро, которую клуб потратил на аренду , не соответствует уровню его игры. «Интер» начал искать замену Ромелу.

Итальянцы проявляют интерес к нападающему « » и форварду менхенгладбахской «Боруссии» Маркусу Тюраму. Оба игрока станут свободными агентами по окончании сезона.

Также внимание «Интера» привлек игрок «Тигре» Матео Ретеги. 23-летнего форварда, недавно дебютировавшего в составе сборной Италии, можно будет купить за 18 миллионов евро.

Лучший бомбардир «Ланса» Лои Опенда тоже интересен « ».