«Интер» не оставит Лукаку по окончании сезона. Клуб интересуется Фирмино, Тюрамом и Ретеги

Теги Боруссия Менхенгладбах Ланс Интер Челси Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия высшая лига Аргентина возможные трансферы Тигре Ромелу Лукаку Роберто Фирмино Маркус Тюрам Лои Опенда Матео Ретеги Футбол

Ромелу Лукаку не останется в «Интере».

Текущий сезон форвард проводит в миланской команде на правах аренды из «Челси». Летом он вернется в английский клуб – «Интер» принял решение не оставлять бельгийца в составе. 

«Нерадзурри» считают, что общая сумма в 20 миллионов евро, которую клуб потратил на аренду Лукаку, не соответствует уровню его игры. «Интер» начал искать замену Ромелу.

Итальянцы проявляют интерес к нападающему «Ливерпуля» Роберто Фирмино и форварду менхенгладбахской «Боруссии» Маркусу Тюраму. Оба игрока станут свободными агентами по окончании сезона.

Также внимание «Интера» привлек игрок «Тигре» Матео Ретеги. 23-летнего форварда, недавно дебютировавшего в составе сборной Италии, можно будет купить за 18 миллионов евро. 

Лучший бомбардир «Ланса» Лои Опенда тоже интересен «Интеру». 

61 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Бесплатно нападающий для Челси подъехал. Выкусите, хейтеры Боэли
+110
-5
+105
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HellLight
придется в коридоре постоять пока какой-нибудь шкафчик освободится в раздевалке.
+69
0
+69
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Скоро Лукаку расскажет, что он все это время скучал по Челси и только в Англии его дом.
+62
-1
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FanLFC
Ответ ConorNite
Ромелу неплохо играет в последнее время.. Возьмут по итогу сдавшего Фирмино.. Тюрам хочет в Барсу, а Ретеги и Опенда - коты в мешке
«Сдавший» Фирмино один из лучших в АПЛ по минутам на гол
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Марго Робби
Ответ DolJun
жаль конечно, но это было предсказуемо. надо было оставлять этого пассажира в челси чтобы он мучился в этом сезоне как и все.
Да ладно тебе, мне вот очень нравится как челси играет, надеюсь боэли продлит супер лэмпси лет на 10 и мы продолжим наслаждаться этим зрелищем
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartak Forever
Ответ ConorNite
Ромелу неплохо играет в последнее время.. Возьмут по итогу сдавшего Фирмино.. Тюрам хочет в Барсу, а Ретеги и Опенда - коты в мешке
Фирмино не кривоногий как переписанный бельгиец
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Галынский
Ответ HellLight
придется в коридоре постоять пока какой-нибудь шкафчик освободится в раздевалке.
Мудрик очередь занял уже
Он последний
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
snegoviq
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Бесплатно нападающий для Челси подъехал. Выкусите, хейтеры Боэли
Пригодится на стандартах в своей штрафной
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ConorNite
Ромелу неплохо играет в последнее время.. Возьмут по итогу сдавшего Фирмино.. Тюрам хочет в Барсу, а Ретеги и Опенда - коты в мешке
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Semenik
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Бесплатно нападающий для Челси подъехал. Выкусите, хейтеры Боэли
Они игроков атаки будут штабелями складировать.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Люблю Марго Робби
Да ладно тебе, мне вот очень нравится как челси играет, надеюсь боэли продлит супер лэмпси лет на 10 и мы продолжим наслаждаться этим зрелищем
о, так ты наконец притопил за приличный честный клуб? я просто помню тебя еще глором разных судейских мешков. с ними покончено?)
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Carver
Клуб, который выберет Фирмино, сорвет джекпот. Он по-прежнему в огромном порядке, в Серии А точно разорвет. Условному Ювентусу он тоже бы очень сильно пригодился.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arspurs9
Ну говоря откровенно, в этом сезоне Лукаку занимается лишь вредительством. Вообще не понимаю, когда топовый в прошлом игрок теряет форму, он может быть бесполезным, ненужным и тд, но так или иначе хоть какие то признаки класса остаются. Посмотреть на Лукаку, так вообще сейчас сомнения, что это игрок, который выступал на высоком уровне.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Партизанен
Почему-то кажется, что Лукаку уйдёт в Атлетико
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Бесплатно нападающий для Челси подъехал. Выкусите, хейтеры Боэли
Точно, летом ещё же и Лукаку в Челси вернется))) Уже от осознания этого факта хочется ржать , даже ничего не дописывая))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Лаврушин
В доки грузчику пора.Очень дорогое эбеновое дерево.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рука Ноги
Источник был не очень, чуть лучше Бильда, но всё-таки я читал, что Лукакой интересуется Бавария. Не поверил, но запомнил.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Juninho P.
Ретеги-это интересно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
жаль конечно, но это было предсказуемо. надо было оставлять этого пассажира в челси чтобы он мучился в этом сезоне как и все.
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SLEVIN
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Бесплатно нападающий для Челси подъехал. Выкусите, хейтеры Боэли
они у интера его почти за сотку купили раньше))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joey Ramone
Ответ HellLight
придется в коридоре постоять пока какой-нибудь шкафчик освободится в раздевалке.
Он половину состава Челси сам в шкафчик упакует.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Богдан Трач
Ответ SLEVIN
они у интера его почти за сотку купили раньше))
Покупал не Боули - не в счёт
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dilshod Kasimov
Ответ Люблю Марго Робби
Да ладно тебе, мне вот очень нравится как челси играет, надеюсь боэли продлит супер лэмпси лет на 10 и мы продолжим наслаждаться этим зрелищем
смотреть противно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е.Р.
Ответ Tigo_Volchara93
20 млн за аренду ?😳 Плюс еще зарплату платили, менеджмент Интер знатно обо###лся
8 аренда
10 зарплата
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgen_Hazard
20 мультов с него отбили, понятное дело это мало но больше, чем ноль. Еще придется 3 года пылить за синих.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий