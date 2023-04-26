«Челси» и Почеттино согласовывают последние детали контракта. Они обсудили долгосрочный проект

Теги Челси премьер-лига Англия возможные трансферы Маурисио Почеттино Фабрицио Романо Футбол

«Челси» и Маурисио Почеттино согласовывают последние детали контракта.

Переговоры между тренером и лондонским клубом продвигаются успешно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В понедельник в Испании состоялась прошедшая в очень позитивном ключе встреча, где обсуждался долгосрочный проект. 

Ожидается, что стороны достигнут полного соглашения в ближайшее время.

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44 комментария

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Olajuvon
Челси, тренер, долгосрочный проект - вычеркните лишнее!
+69
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Ебздрогыч
Долгосрочный - это как у Талалаева в Химках?
+36
-1
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Andrey Kutashov
Кандидатам на эту должность стоит думать только о том, какую стоимость прописывать в контракте в качестве неустойки за разрыв контракта.
Остальное уже не важно
+13
0
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kaka10
Ответ Olajuvon
Челси, тренер, долгосрочный проект - вычеркните лишнее!
̶Ч̶е̶л̶с̶и̶
+13
-1
+12
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AmanEsen
Ответ Костя Киреев
Человек не справился с командой звезд, а его берут в команду где куча людей считающих себя звездами. Как бы не пришлось болельщикам Челси с тоской вспоминать Поттера.
Щас бы Поча с Поттером сравнивать.
+14
-3
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FRE3StYLER
Долгосрочный - это сколько? может для Челси уже 3 месяца это долгосрок)
+9
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Aleksey Yashin
Почелсино
+8
-1
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Павел Петров
Если и он провалится, то Боули в церковь нужно будет идти
+5
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Костя Киреев
Человек не справился с командой звезд, а его берут в команду где куча людей считающих себя звездами. Как бы не пришлось болельщикам Челси с тоской вспоминать Поттера.
+9
-6
+3
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Акира_1
Ответ Костя Киреев
Человек не справился с командой звезд, а его берут в команду где куча людей считающих себя звездами. Как бы не пришлось болельщикам Челси с тоской вспоминать Поттера.
Как можно с тоской вспоминать Поттера? 🤣🤣
+3
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Сергей Орлов
Слава богу, что не Энрике.
+2
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Konservator
Ответ Павел Петров
Если и он провалится, то Боули в церковь нужно будет идти
Можно ещё натальный гороскоп на тренера составить. Зарема подскажет, если что.
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serber23
Долгосрочный проект - значит длинный контракт и жирная неустойка не позднее, чем через год
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Дмитрий Турецкий
Ответ Burel
Оставьте Лэмперда
... вне клуба
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DpeMa111
Какая конченная у них работа с наймом, обычно сначала нанимают тренера, с которым готовы долгосрочно сотрудничать, а потом уже тратят сотни миллионов на игроков под этого тренера, которых он желает видеть в своей команде
+1
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Амир Габидуллин
Ответ Павел Петров
Если и он провалится, то Боули в церковь нужно будет идти
Терюшков подскажет, что к чему
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Dm Kznts
поч зря связывается с боули.
карму свою испортит.
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CONST_VAN_G
Долгосрочный проект на пару месяцев с солидной компенсацией
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HellLight
уже который долгосрочный проект при боули?
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lizarazu
А давайте на 8 лет!
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Burel
Оставьте Лэмперда
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Златан Лучший!
Лучше Магата позвать
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DonaldBrashear 2.0
ну что же, будет интересно посмотреть на его работу. Надо избавиться от нескольких человек летом, и думаю, что-то Поч да наладит.

Было бы здорово, конечно, долгосрочный проект действительно увидеть, все же американцы в этом плане, очень интересные проекты могут создавать ( в НБА, например), посмотрим, сработает ли в футболе.
Контракты игроков по 6-7-8 лет уже есть в Челси, теперь тренер, будет интересно.

Летом еще топ Нкунку придет, очень поможет.
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Дмитрий Турецкий
Ответ Павел Петров
Если и он провалится, то Боули в церковь нужно будет идти
не, надо свечки ставить, и чтобы батюшка осветил раздевалку
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Evgen_Hazard
А что с долгосрочным проектом с Поттером?
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