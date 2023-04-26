«Челси» и Почеттино согласовывают последние детали контракта. Они обсудили долгосрочный проект
«Челси» и Маурисио Почеттино согласовывают последние детали контракта.
Переговоры между тренером и лондонским клубом продвигаются успешно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
В понедельник в Испании состоялась прошедшая в очень позитивном ключе встреча, где обсуждался долгосрочный проект.
Ожидается, что стороны достигнут полного соглашения в ближайшее время.
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Остальное уже не важно
карму свою испортит.
Было бы здорово, конечно, долгосрочный проект действительно увидеть, все же американцы в этом плане, очень интересные проекты могут создавать ( в НБА, например), посмотрим, сработает ли в футболе.
Контракты игроков по 6-7-8 лет уже есть в Челси, теперь тренер, будет интересно.
Летом еще топ Нкунку придет, очень поможет.