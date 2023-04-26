«Челси» и Почеттино согласовывают последние детали контракта. Они обсудили долгосрочный проект

«Челси» и Маурисио Почеттино согласовывают последние детали контракта.

Переговоры между тренером и лондонским клубом продвигаются успешно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В понедельник в Испании состоялась прошедшая в очень позитивном ключе встреча, где обсуждался долгосрочный проект.

Ожидается, что стороны достигнут полного соглашения в ближайшее время.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол