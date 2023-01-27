«Интер» хочет бесплатно подписать Фирмино летом на замену Лукаку. Зарплата – 8 млн евро в год

Теги Интер Челси Ливерпуль премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Роберто Фирмино деньги Футбол

«Интер» хочет подписать форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино бесплатно летом.

Контракт бразильского нападающего с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года.

По данным La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб хочет подписать Фирмино на правах свободного агента, чтобы заменить Ромелу Лукаку в случае, если его аренду из «Челси» не продлят. Отмечается, что Роберто очень заинтересован в возможном переходе в «Интер».

Сейчас Фирмино получает в «Ливерпуле» около 10 млн евро чистыми в год. «Интер» не готов столько платить. Однако если Роберто согласится снизить зарплату примерно до 8 млн евро чистыми в год, то «Интер» сможет позволить себе его переход (в таком случае до налогов клуб будет тратить 10,5 млн евро в год).

Такая зарплата поместит Фирмино в ряд самых высокооплачиваемых игроков «Интера». Эта сумма не превышает зарплату, которую сейчас получает Лукаку. 

В этом сезоне на счету Фирмино 9 голов и 4 результативные передачи в 21 игре за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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47 комментариев

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Евгений Фесенко
Губу подкатайте, хотят они, ага, много кто хочет😅
Бобби ещё 2-3 года в Ливерпуле попылит, наш красавчик
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Мужанов Дмитрий Александрович
Лучше бы Интер вместо всяких Фирмин и прочего "старья" которого они наподписывали в последнее время - своих лидеров удерживали. Того же Шкриньяра(жмут немного добавить з/п а в итоге он свободным уйдёт, так же и с Перишичем было)
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Виталик Кравченко
Очень хочется, чтобы Фирминбаев играл в Ливерпуле до конца карьеры, нереально ценный игрок!
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Е.Р.
Спорц нахренавертил с зарплатами
Фирмино получает 5.8 ЧИСТЫМИ.
С налогами это как раз 10.7 как здесь пишется

А вот если Интер будет платить ему 10.7, то как раз ЧИСТЫМИ за счет указа о росте Фирмино получит 8,3 уже на руки
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rigobersong
Ответ lauks89@mail.ru
А Шкриньяру 8 не дают
Шкриньяр еще подписной бонус просит:)
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Jade CAT Odessa
Ответ aseke
Хотелось бы, чтобы Фирмино остался в Ливерпуле. Полезен как игрок скамейки, может играть в нападении и подыгрыше. Но зп, наверное, ему уже столько не положат.
Боюсь, Бобби играть хочет, а в Ливерпуле очень большая конкуренция за место в составе будет. Впрочем, решение зависит только от него самого.
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Милан.Тэо
А Трехногий опять поедет назад в Челси 🤭😄😄😄
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Милан.Тэо
Ответ lauks89@mail.ru
А Шкриньяру 8 не дают
Наверное потому что ПСЖ даёт 12 ему ...
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Милан.Тэо
Все же лучше чем мёртвое полено Ориги у Милана, но зато и зп аж 8 лямов ☝️🤦‍♂️ ...
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corazón blanco
Ответ Блуждающий странник
Милан уже подписал одного лавочника из Ливерпуля. Фирмино уже откровенно доигрывает, плохой трансфер для Интера
Ну Вы сравнили, Ориги, который был "джокером" в рукаве Клоппа и Фирмино, который в свое время был одним из лучших на своей позиции в мире. Конечно эти времена уже позади, но у него есть класс и он вполне может выходить на замены и добавлять вариативности команде в атаке.
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deadjoker
Койку в лазарете можно не освобождать. :)
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lauks89@mail.ru
А Шкриньяру 8 не дают
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граф Якунин
Ответ Max Semenik
Лукаку - эксперт в доении Челси с Интером. Ждём движения обратно в Италию в 2024.
Зачем? И в Челси норм
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OldRedWhite
Ответ Sevuska
Разве Лукаку можно заменить !? Как он комически мазал в упор по пустым на ЧМ никто не умеет делать 😊
Не надо обобщать !
Он ещё и в штангу попадал !!!
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liv6
Жду, что Клопп сможет отпустить старую гвардию и найдется 200-250 лямов для начала перевооружению клуба. А Бобби, Милнеру и др. с истекающими контрактами удачи!
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Dan Kennedy
Все свободные агенты в опасности, кроме Шкриниара и де Врея, Интер вышел на охоту!
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Средний палец Кирана Тирни
Потрясающая возможная покупка. Несмотря на возраст Роберто способен выдать еще пару-тройку сезонов хай класса перед Бразильскими каникулами.
Лукаку слишком нерентабелен для итальянского клуба сейчас.
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Блуждающий странник
Милан уже подписал одного лавочника из Ливерпуля. Фирмино уже откровенно доигрывает, плохой трансфер для Интера
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Max Semenik
Ответ Alex1_Mason
Ждем третий приход Лакаки в Челси
Лукаку - эксперт в доении Челси с Интером. Ждём движения обратно в Италию в 2024.
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aseke
Хотелось бы, чтобы Фирмино остался в Ливерпуле. Полезен как игрок скамейки, может играть в нападении и подыгрыше. Но зп, наверное, ему уже столько не положат.
+2
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KMR
Логично валить. Ливер возвращается на свое место нулевых
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Alar Asus
Ответ russanov04@mail.ru
И менеджмент Челси в это поверит и подпишет это бревнышко
Он и так на контракте у Челси .
На очень жирном контракте )) Он ещё несколько лет может доить Челси, никто ему больше такие деньги платить не будет как они
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rej1sta
Ответ Arman FCSM
Лаутаро: "Я что, для тебя какая-то шутка?"
Ну, Лаутаро в Интере хоть забивать начал, а Лукаку нет
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Alar Asus
Ответ Любезный Коссутий
лучше, конечно, сохранить Лукаку.
Он не играет, а когда играет то думаешь "лучше бы не играл". Он в ужасной форме, нет времени спасать его карьеру, это слишком дорого, он очень много получает для лавочника
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Alar Asus
Ответ rigobersong
Кстати было бы очень круто, для Италии Фирмино с его головой и скорость не нужна будет:) Интер неплохо СА подписывает и они отлично выстреливают, очень был бы рад данному трансферу:))
Всё хорошо, но староват уже и кто даст гарантию что он не приедет в Интер кайфовать, он уже пару сезонов не играет в Ливерпуле стабильно
+4
-3
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