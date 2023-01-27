«Интер» хочет подписать форварда «Ливерпуля» бесплатно летом.

Контракт бразильского нападающего с « » рассчитан до лета 2023 года.

По данным La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб хочет подписать Фирмино на правах свободного агента, чтобы заменить в случае, если его аренду из « » не продлят. Отмечается, что Роберто очень заинтересован в возможном переходе в « ».

Сейчас Фирмино получает в «Ливерпуле» около 10 млн евро чистыми в год. «Интер» не готов столько платить. Однако если Роберто согласится снизить зарплату примерно до 8 млн евро чистыми в год, то «Интер» сможет позволить себе его переход (в таком случае до налогов клуб будет тратить 10,5 млн евро в год).

Такая зарплата поместит Фирмино в ряд самых высокооплачиваемых игроков «Интера». Эта сумма не превышает зарплату, которую сейчас получает Лукаку.

В этом сезоне на счету Фирмино 9 голов и 4 результативные передачи в 21 игре за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.