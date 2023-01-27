«Интер» хочет бесплатно подписать Фирмино летом на замену Лукаку. Зарплата – 8 млн евро в год
«Интер» хочет подписать форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино бесплатно летом.
Контракт бразильского нападающего с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2023 года.
По данным La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб хочет подписать Фирмино на правах свободного агента, чтобы заменить Ромелу Лукаку в случае, если его аренду из «Челси» не продлят. Отмечается, что Роберто очень заинтересован в возможном переходе в «Интер».
Сейчас Фирмино получает в «Ливерпуле» около 10 млн евро чистыми в год. «Интер» не готов столько платить. Однако если Роберто согласится снизить зарплату примерно до 8 млн евро чистыми в год, то «Интер» сможет позволить себе его переход (в таком случае до налогов клуб будет тратить 10,5 млн евро в год).
Такая зарплата поместит Фирмино в ряд самых высокооплачиваемых игроков «Интера». Эта сумма не превышает зарплату, которую сейчас получает Лукаку.
В этом сезоне на счету Фирмино 9 голов и 4 результативные передачи в 21 игре за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.
Бобби ещё 2-3 года в Ливерпуле попылит, наш красавчик
Фирмино получает 5.8 ЧИСТЫМИ.
С налогами это как раз 10.7 как здесь пишется
А вот если Интер будет платить ему 10.7, то как раз ЧИСТЫМИ за счет указа о росте Фирмино получит 8,3 уже на руки
Он ещё и в штангу попадал !!!
Лукаку слишком нерентабелен для итальянского клуба сейчас.
На очень жирном контракте )) Он ещё несколько лет может доить Челси, никто ему больше такие деньги платить не будет как они