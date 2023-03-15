Маротта подтвердил, что Лукаку вернется в «Челси» летом: «Он уже не тот, что раньше»
Ромелу Лукаку вернется в «Челси» по окончании сезона – «Интер» не продлит аренду.
Об этом рассказал генеральный директор итальянского клуба Беппе Маротта.
«Аренда была рассчитана на один сезон, ее срок истекает 30 июня. Вне зависимости от выступлений до конца сезона Лукаку вернется в «Челси».
Я должен подчеркнуть, что сейчас идет аномальный сезон. С проблемами сталкиваемся не только мы, но и все остальные команды. Все из-за аномальной паузы на проведение чемпионата мира. Лукаку – это пример, Брозович тоже не играет так, как раньше. Оба страдали от травм и не до конца восстановились.
Лукаку не может обрести форму, которая была его главной силой. С этой точки зрения это уже не тот Лукаку, что в предыдущие годы», – сказал Маротта.
Ранее Лукаку уже выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год и забил 64 гола в 95 матчах. В этом сезоне у него 5 мячей в 18 играх за клуб.
Полную статистику 29-летнего нападающего, которого «Челси» купил за 115 млн евро, можно найти здесь.
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С Витселем у тебя топ аналитика - уехал в Китай значит сдулся. А приехал и начал бороться с Боруссией за чемпионство и регулярно играть в плей-офф ЛЧ это не топ уровень ?
Мертенс был местячковой звездой в Наполи.
Тоби в 32 года уехал на пенсию на Ближний Восток,до этого промучался с травмами целый сезон.
Разве что по Вертонгену соглашусь
Кстати в "Порту" в раме довольно неплохой вратарь Диего Кошта. По мне так Онана точно не тот, кто может занять пост номер один на перспективу. У портка каждый второй матч в чемпионате сухой, а возраст позволяет надеяться, что он еще и будет прогрессировать.
Вот в "Вольфсбурге", например, отличный вариант молодого ЦЗ - Микки Ван де Вен. Чувак хоть и высокий, но вполне неплохо выбирает позицию и обещает стать топовым игроком, а в сериАле уверен подтянет кондиции быстро.
В "Браге" играет Родригу Гомеш. Он может играть как атакующего полузащитника, так и оттянутого форварда. Да, "Брага" его, наверное, будет растить до бешенных отступных, но попробовать стоит.
Ну и есть еще один Родригу. Робейру. В "Спортинге" смотрится весьма недурно.
Как вариант Амин Гуири. Неплох был в "Ницце", сейчас в "Ренне" тоже вполне неплохо играет. Мне кажется самое время шагнуть вперед, хотя он больше оттянутого форварда играет на мой взгляд.
На балансе "Вулверхэмтона" неплохой нападающий, который год по арендам, правда, но он еще молод, так, что воплне для практики. Фабиу Силва. Везде, где не играет - забивает, и уже в еврокубках отметился.
Да и Себастьяно Эспозито уже 20, вполне можно попробовать подтянуть опять к основе.
Надо искать... уже искать... слухов много ходит, но, чую, разбирать завалы "сбитых летчиков" такое себе...