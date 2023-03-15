Маротта подтвердил, что Лукаку вернется в «Челси» летом: «Он уже не тот, что раньше»

вернется в «Челси» по окончании сезона – «Интер» не продлит аренду.

Об этом рассказал генеральный директор итальянского клуба .

«Аренда была рассчитана на один сезон, ее срок истекает 30 июня. Вне зависимости от выступлений до конца сезона Лукаку вернется в «Челси».

Я должен подчеркнуть, что сейчас идет аномальный сезон. С проблемами сталкиваемся не только мы, но и все остальные команды. Все из-за аномальной паузы на проведение чемпионата мира. Лукаку – это пример, Брозович тоже не играет так, как раньше. Оба страдали от травм и не до конца восстановились.

Лукаку не может обрести форму, которая была его главной силой. С этой точки зрения это уже не тот Лукаку, что в предыдущие годы», – сказал Маротта.

Ранее Лукаку уже выступал за « » с 2019 по 2021 год и забил 64 гола в 95 матчах. В этом сезоне у него 5 мячей в 18 играх за клуб.

Полную статистику 29-летнего нападающего, которого « » купил за 115 млн евро, можно найти здесь.

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