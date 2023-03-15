Маротта подтвердил, что Лукаку вернется в «Челси» летом: «Он уже не тот, что раньше»

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Беппе Маротта Ромелу Лукаку Футбол

Ромелу Лукаку вернется в «Челси» по окончании сезона – «Интер» не продлит аренду.

Об этом рассказал генеральный директор итальянского клуба Беппе Маротта.

«Аренда была рассчитана на один сезон, ее срок истекает 30 июня. Вне зависимости от выступлений до конца сезона Лукаку вернется в «Челси».

Я должен подчеркнуть, что сейчас идет аномальный сезон. С проблемами сталкиваемся не только мы, но и все остальные команды. Все из-за аномальной паузы на проведение чемпионата мира. Лукаку – это пример, Брозович тоже не играет так, как раньше. Оба страдали от травм и не до конца восстановились.

Лукаку не может обрести форму, которая была его главной силой. С этой точки зрения это уже не тот Лукаку, что в предыдущие годы», – сказал Маротта.

Ранее Лукаку уже выступал за «Интер» с 2019 по 2021 год и забил 64 гола в 95 матчах. В этом сезоне у него 5 мячей в 18 играх за клуб.

Полную статистику 29-летнего нападающего, которого «Челси» купил за 115 млн евро, можно найти здесь.

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44 комментария

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maximilian_15
Помароттил и бросил
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Тюменец
Ответ Dmitry Belikov
окажется Ромелу в Хотспур у Конте - и опять станет форвардом-убийцей.... если, конечно, Конте сам задержится в Тоттенхэме.....
Есть ощущение, что они пересекутся в ближайшем будущем, но не в "шпорах".
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Макс Y-O-Y
Ответ Iker El Santo
Компани в последние сезоны больше лечился,чем играл. Витцель переходом в Зенит/Китай убил свои претензии на топ-уровень (даже несмотря на переходы в Боруссию и Атлетико). Мертенс был местячковой звездой в Наполи. Тоби в 32 года уехал на пенсию на Ближний Восток,до этого промучался с травмами целый сезон. Разве что по Вертонгену соглашусь
Может и лечился, но играл и играл толково. Обузой на поле не был.
С Витселем у тебя топ аналитика - уехал в Китай значит сдулся. А приехал и начал бороться с Боруссией за чемпионство и регулярно играть в плей-офф ЛЧ это не топ уровень ?
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Екн Лор
Ответ Iker El Santo
Компани в последние сезоны больше лечился,чем играл. Витцель переходом в Зенит/Китай убил свои претензии на топ-уровень (даже несмотря на переходы в Боруссию и Атлетико). Мертенс был местячковой звездой в Наполи. Тоби в 32 года уехал на пенсию на Ближний Восток,до этого промучался с травмами целый сезон. Разве что по Вертонгену соглашусь
А Феллайни мегатоп типа был, да?😂
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Roman
Ответ DolJun
отправить за ненадобностью доигрывать в бчк, там под навесбол будет идеально, да и чави с удовольствием подбирает то, что другим не пригодилось)
Ну связка Лукаку-Левандовски вполне подойдет под навесы Хави. Тут согласен
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DolJun
Ответ Roman
Как же Интер поимел Челси. Впарили древесину за такую цену, а теперь синий бус не знает, что им делать с таким сокровищем
отправить за ненадобностью доигрывать в бчк, там под навесбол будет идеально, да и чави с удовольствием подбирает то, что другим не пригодилось)
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Vermont Bulatkin
Ответ Dmitry Belikov
окажется Ромелу в Хотспур у Конте - и опять станет форвардом-убийцей.... если, конечно, Конте сам задержится в Тоттенхэме.....
Конте уже всеми корректными словами намекает что ливнет из ТТХ.Да и при Кейне он там и не сдался.
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Iker El Santo
Ответ Екн Лор
Витсель, Вертонген, Алдервейрельд, Компани, Мертенс играли на топ-уровне после 30
Компани в последние сезоны больше лечился,чем играл. Витцель переходом в Зенит/Китай убил свои претензии на топ-уровень (даже несмотря на переходы в Боруссию и Атлетико).
Мертенс был местячковой звездой в Наполи.
Тоби в 32 года уехал на пенсию на Ближний Восток,до этого промучался с травмами целый сезон.
Разве что по Вертонгену соглашусь
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Sabyrzhan Sarbalayev
Пора в МЛС, давай Тодд сделай красиво
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Ан Кот
Ибра был прав: Лукака мамкин сынок(если кто не в курсе то это он сказал в матче Милан-Интер в 2021 году), а с таким характером даже имея большой талант многого не собьешься
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Антон Савельев
Все ведь прочитали Моратта? )
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Vermont Bulatkin
Ответ Michael none
Ну даже жалко Лукаку. Парень по крайней мере старается и хочет быть полезным. Многие получив такой контракт как у него "остаются верными клубу" на долгие годы просто сидя на лавке. Ромелу мог бы тоже сидеть на попе ровно и доить Челси, но пытается вернуть себе форму
Так он и так доит и будет доить,не думаю что в Челси на него рассчитывают даже как на игрока запаса,значит будет по арендам мотаться,а клуб платить личку.
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Wekil Halylow
Ответ Roman
Как же Интер поимел Челси. Впарили древесину за такую цену, а теперь синий бус не знает, что им делать с таким сокровищем
Шахтёр их круче имел чем Интер.
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Тюменец
Вообще, с учетом ухода Лукаку, всего скорее Джеко, наверняка Шкриньяра, надеюсь Ачерби и Думфриса, возможно Хандановича, стоило бы уже присмотреться к возможным "заменам".
Кстати в "Порту" в раме довольно неплохой вратарь Диего Кошта. По мне так Онана точно не тот, кто может занять пост номер один на перспективу. У портка каждый второй матч в чемпионате сухой, а возраст позволяет надеяться, что он еще и будет прогрессировать.
Вот в "Вольфсбурге", например, отличный вариант молодого ЦЗ - Микки Ван де Вен. Чувак хоть и высокий, но вполне неплохо выбирает позицию и обещает стать топовым игроком, а в сериАле уверен подтянет кондиции быстро.
В "Браге" играет Родригу Гомеш. Он может играть как атакующего полузащитника, так и оттянутого форварда. Да, "Брага" его, наверное, будет растить до бешенных отступных, но попробовать стоит.
Ну и есть еще один Родригу. Робейру. В "Спортинге" смотрится весьма недурно.
Как вариант Амин Гуири. Неплох был в "Ницце", сейчас в "Ренне" тоже вполне неплохо играет. Мне кажется самое время шагнуть вперед, хотя он больше оттянутого форварда играет на мой взгляд.
На балансе "Вулверхэмтона" неплохой нападающий, который год по арендам, правда, но он еще молод, так, что воплне для практики. Фабиу Силва. Везде, где не играет - забивает, и уже в еврокубках отметился.
Да и Себастьяно Эспозито уже 20, вполне можно попробовать подтянуть опять к основе.
Надо искать... уже искать... слухов много ходит, но, чую, разбирать завалы "сбитых летчиков" такое себе...
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Kipriot
Прошли в четвертьфинал, в четвёрке в чемпионате и его мотивация больше не нужна. Использовали и бросили. Предателей никто не любит
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Олег910
Великолепная Грановская мастерски перехватила этот кусок сала у конкурентов за скромную сумму. Простофиле Боули надо поучиться у профессионалов.
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здравия желаю
Ответ Roman
Как же Интер поимел Челси. Впарили древесину за такую цену, а теперь синий бус не знает, что им делать с таким сокровищем
Фанат Интера называет другую команду бусом, лол
+7
-4
+3
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Marcus-light
Ответ Екн Лор
Витсель, Вертонген, Алдервейрельд, Компани, Мертенс играли на топ-уровне после 30
Мертенс, можно сказать, до 28 лет и не играл на топ-уровня)
+4
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+4
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Curry30
так ему в реальности уже 35 лет, поэтому и сдал, все нормально
+6
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+6
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Le_Mogul
Что то Лукаку по кругу пускают .
+1
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кuraakula belov
Скорее уж в Эвертон вернётся
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Evgen_Hazard
Так или иначе, у Челси будет ЦФ, которого надо пробовать ставить в старт и извлекать из этого пользу
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Екн Лор
Ответ Iker El Santo
из всего "золотого" бельгийского поколения только КДБ и Куртуа не сдулись в районе 30 лет. Лукаку,Азар,Феллайни и другие начали терять форму и топ-уровень заметно раньше
Витсель, Вертонген, Алдервейрельд, Компани, Мертенс играли на топ-уровне после 30
+20
-1
+19
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frimpong
Будут с Мудриком на скамейке спорить за кого больше заплатили
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Dmitry Belikov
окажется Ромелу в Хотспур у Конте - и опять станет форвардом-убийцей.... если, конечно, Конте сам задержится в Тоттенхэме.....
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