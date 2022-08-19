«Челси» хочет подписать Нкунку, Леау или Калайджича в 2023-м. Обамеянг – временный вариант

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«Челси» не рассматривает Пьера-Эмерика Обамеянга как долгосрочный вариант в атаку.

По сведениям The Telegraph, «синие» рассчитывают следующим летом усилить состав одним из футболистов, трансфер которых почти невозможен на данный момент. Речь идет о форвардах Кристофере Нкунку («Лейпциг»), Рафаэле Леау («Милан») и Саше Калайджиче («Штутгарт»). Последний может быть подписан в качестве свободного агента.

Обамеянг, сейчас принадлежащий «Барселоне», считается «переходной» опцией и необходим в первую очередь для того, чтобы главный тренер «Челси» Томас Тухель имел возможность разнообразить нападение.

Сообщалось, что на этой неделе лондонцы проведут новые переговоры с «блауграной».

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