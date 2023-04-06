«Милан» и Леау устно договорились о продлении контракта. Клуб выплатит за игрока штраф «Спортингу» – около 19 млн евро (Relevo)

Теги Милан высшая лига Португалия Спортинг серия А Италия Рафаэл Леау Футбол

«Милан» близок к продлению контракта с Рафаэлом Леау

По информации Relevo, клуб и футболист достигли устной договоренности о продолжении сотрудничества. Зарплата вингера по новому контракту составит 5 миллионов евро в год после вычета налогов. 

Также «Милан» выплатит «Спортингу» около 19 миллионов евро – Леау оштрафовали на эту сумму за расторжение контракта с бывшим клубом в одностороннем порядке.

Действующий контракт Рафаэла с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. 

В текущем сезоне Серии А Леау провел 26 матчей, отличившись 10 голами и 6 ассистами. Подробную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь

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9 комментариев

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Павел Шилкин
ну, Милан постепенно переходит к практике удержания ключевых игроков. Не смотря на бесплатный уход важных игроков Доннарумы, Хакана, Кессье вроде бы получается добиваться каких-то результатов и местами находить отличные замены, это не всегда успешная практика. Рад, если Леао останется с мотивацией играть
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Милан 19
Теперь надо ещё Диаса выкупить у Реала за 25 млн ☝️ ...
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Макс Кидалов
Устно и мбаппе играет в Реале уже 2 год
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Милан 19
Хотя если бы продали Леао за 80 млн то могли бы сразу купить Окафора и Ланга и выкупить Диаса, сразу троих бы купили за него одного ...
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kaka10
Милан устно заплатит штраф Леавы Спортингу
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savik-A.M.
Ответ Антон Чугунов
Дорогое удовольствие продление контракта. И зарплату повышать и штраф платить. Но игрок талантливый и крутой. Факт
Вроде как с продлением и разовая не слабая сумма ( за верность ) выплат предусмотрена
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Милан 19
Неожиданно, молодцы, а я уже думал что он точно уйдёт ...
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Антон Чугунов
Дорогое удовольствие продление контракта. И зарплату повышать и штраф платить. Но игрок талантливый и крутой. Факт
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Евгений Кузнецов
норм , в следущем году впарим его псж за сотку
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