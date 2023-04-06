«Милан» и Леау устно договорились о продлении контракта. Клуб выплатит за игрока штраф «Спортингу» – около 19 млн евро (Relevo)
«Милан» близок к продлению контракта с Рафаэлом Леау
По информации Relevo, клуб и футболист достигли устной договоренности о продолжении сотрудничества. Зарплата вингера по новому контракту составит 5 миллионов евро в год после вычета налогов.
Также «Милан» выплатит «Спортингу» около 19 миллионов евро – Леау оштрафовали на эту сумму за расторжение контракта с бывшим клубом в одностороннем порядке.
Действующий контракт Рафаэла с итальянским клубом рассчитан до 2024 года.
В текущем сезоне Серии А Леау провел 26 матчей, отличившись 10 голами и 6 ассистами. Подробную статистику 23-летнего игрока можно найти здесь.
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