«Милан» не продал Леау «Челси» за 70 млн евро. Рафаэл согласен на контракт с «россонери» максимум до 2024-го (Флориан Плеттенберг)

Нападающий Рафаэл Леау не хочет подписывать с долгосрочный контракт.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, португалец не готов заключать договор сроком более чем до 2024 года.

В его трансфере заинтересованы , и , и лондонцы даже предлагали «Милану» 70 млн евро, но получили отказ. «Россонери» хотят за Леау 150 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний форвард провел 14 матчей в Серии А и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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