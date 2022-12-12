«Милан» не продал Леау «Челси» за 70 млн евро. Рафаэл согласен на контракт с «россонери» максимум до 2024-го (Флориан Плеттенберг)
Нападающий Рафаэл Леау не хочет подписывать с «Миланом» долгосрочный контракт.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, португалец не готов заключать договор сроком более чем до 2024 года.
В его трансфере заинтересованы «Челси», «Реал» и «Манчестер Сити», и лондонцы даже предлагали «Милану» 70 млн евро, но получили отказ. «Россонери» хотят за Леау 150 миллионов евро.
В текущем сезоне 23-летний форвард провел 14 матчей в Серии А и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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