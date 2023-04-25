Кокорин о «Зените»: «Всех кошмарят – по бюджету, много иностранцев осталось. Близки к тому, чтобы стать как «Бавария», Семаку должны поставить памятник на Крестовском»

Теги Зенит Михаил Кержаков Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Нобель Арустамян Футбол

Александр Кокорин высказался о лидерстве «Зенита» в российском футболе.

– Что ты думаешь о сегодняшнем «Зените»?

– Честно, я не смотрю. Здесь [на Кипре] не показывают, нужно искать в интернете.

– А тебе лень?

– Уровень очень сильно упал, и «Зенит» всех кошмарит. По своему бюджету. Много ребят иностранцев осталось, и они всех кошмарят с большими счетами.

Из команды, с кем я был на связи, за кого переживаю, остались Керж, Далер [Кузяев], тренерский штаб и мой любимый медицинский персонал.

– А что ты чувствуешь по отношению к «Зениту»?

– Любовь. Это прямо тот клуб, который близок к тому, чтобы стать как «Бавария» – ну, наверное, уже нет, потому что нет еврокубков, – которая на протяжении 10 лет не отдает чемпионство.

Богданович [Сергей Семак] пятое чемпионство выигрывает. На Крестовском должны поставить ему памятник. Кержу и Богдановичу – все.

– Брату моему [Михаилу] – пять чемпионств! – сказал Александр Кержаков.

– Так я про него и говорю (смеется). А у тебя сколько было с «Зенитом», Керж?

– Три.

– Тогда Кержакову-вратарю памятник. И Богдановичу, – сказал бывший нападающий «Зенита», выступающий за «Арис», в интервью Нобелю Арустамяну.

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23 комментария

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Zenith forever
Ответ Ебздрогыч
Памятник надо не Семаку ставить, а Газпрому. Хотя он уже есть, Лахта-центр называется
Можно и Федуну с Алекперовым памятник в Питере поставить, ну или Лукойлу, как вам будет угодно. И место хорошее освободилось - двор тюрьмы Кресты.
+17
-4
+13
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Александр Беляков
Ответ St Fo
В когда читаешь его интервью в тестовом виде , вообще создаются другое впечатление , нежели когда смотрел их интервью с Кержем
Он нормальный парень , обычный футболист. Я не понимаю , что от него хотят местные комментаторы
+9
-1
+8
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St Fo
В когда читаешь его интервью в тестовом виде , вообще создаются другое впечатление , нежели когда смотрел их интервью с Кержем
+5
0
+5
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Eksperementator
Ответ Александр Беляков
Он нормальный парень , обычный футболист. Я не понимаю , что от него хотят местные комментаторы
что бы он сидел за компом и строчил по 100 комментов в день на спортс.ру) а чего) ишь какой на кипр устроился в футбол играет еще и бабки получает, нет так не пойдет, срочно захейтить)
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schwein
Ответ Алексий Бяконт
Какие заслуги у Семака? Домашние позоры с РБ Лейпциг, Брюгге, Бетисом и Вильярреалом... Поставь мою бабушку главным тренером Зенита - и о чудо. Она выиграет РПЛ, где трансферная стоимость первой и второй команды различается почти в 2 раза!
Вот вы мне скажите, загадка.
Совокупные поступления первой и второй команды отличаются всего на 23% (17,6 млрд против 14,2 млрд), а трансферная стоимость команд различается в 2 раза.
Может что-то в консерватории подправить?
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Zenith forever
Ответ Всё знаю
Уже на втором вопросе отвечает , почему зенит выигрывает. И потом предлагает поставить памятник Семаку с Кержаковым. Просто рука лицо. Уберите клуб от такой Gазовой кормушке и сразу чемпионом перестанет быть.
Уберите московские клубы от их кормушек и они вообще перестанут существовать. И начинать нужно с Локо с РЖД.
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KOTOV71
" Авторитетное" мнение.
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Eksperementator
Ответ ERNST
Футболисты, конечно, не очень блещут умом.
не то что ты да, взять хотя бы твой закрепленный коммент "МанЮ - позорный мешок без истории."
Вот это да, вот это ты блеснул умом
+1
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Ingvar Andreasson
Ответ Алексий Бяконт
Какие заслуги у Семака? Домашние позоры с РБ Лейпциг, Брюгге, Бетисом и Вильярреалом... Поставь мою бабушку главным тренером Зенита - и о чудо. Она выиграет РПЛ, где трансферная стоимость первой и второй команды различается почти в 2 раза!
Боаш, Луческу и Манчини, безусловно, в тренерском деле понимают гораздо меньше, чем твоя бабушка, раз (((даже она))) способна выиграть РПЛ. Так получается?
+3
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Кеша
Комментарий удален пользователем
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Князь из Питера
Странно, в этот раз ни кого, ни куда сажать не надо...
:)))
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Rundatgame
Насчёт памятника Семаку очень верное предложение. Просто напомню, Богданычу в его первом сезоне в Зените не покупали дорогих аргентинцев, бразильцев, российских звёзд РПЛ. А он сразу же стал чемпионом с Ригони, Краневиттером, Эрнани и Заболотным в составе. И Саней Кокориным, кстати.
Но было и усиление - Маркизио ))
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reddman
Ответ Алексий Бяконт
Какие заслуги у Семака? Домашние позоры с РБ Лейпциг, Брюгге, Бетисом и Вильярреалом... Поставь мою бабушку главным тренером Зенита - и о чудо. Она выиграет РПЛ, где трансферная стоимость первой и второй команды различается почти в 2 раза!
а твоя бабушка Спартак может тренировать начать, а то какие-то проблемы постоянно с тренерами и результатами
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Виталик Украинский
Ответ Алексий Бяконт
Какие заслуги у Семака? Домашние позоры с РБ Лейпциг, Брюгге, Бетисом и Вильярреалом... Поставь мою бабушку главным тренером Зенита - и о чудо. Она выиграет РПЛ, где трансферная стоимость первой и второй команды различается почти в 2 раза!
Как трансферная стоимость Акрона отличается от Спартака? Поставь мою бабушку тренировать КБ клуб и она так же бездарно проиграет...
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Виталик Украинский
Ответ Всё знаю
Уже на втором вопросе отвечает , почему зенит выигрывает. И потом предлагает поставить памятник Семаку с Кержаковым. Просто рука лицо. Уберите клуб от такой Gазовой кормушке и сразу чемпионом перестанет быть.
Уберите клуб от паравозной кормушки и он сразу перестанет быть.
Просто рука лицо.
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