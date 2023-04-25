Кокорин о «Зените»: «Всех кошмарят – по бюджету, много иностранцев осталось. Близки к тому, чтобы стать как «Бавария», Семаку должны поставить памятник на Крестовском»

Александр Кокорин высказался о лидерстве «Зенита» в российском футболе.

– Что ты думаешь о сегодняшнем « »?

– Честно, я не смотрю. Здесь [на Кипре] не показывают, нужно искать в интернете.

– А тебе лень?

– Уровень очень сильно упал, и «Зенит» всех кошмарит. По своему бюджету. Много ребят иностранцев осталось, и они всех кошмарят с большими счетами.

Из команды, с кем я был на связи, за кого переживаю, остались Керж, Далер [Кузяев], тренерский штаб и мой любимый медицинский персонал.

– А что ты чувствуешь по отношению к «Зениту»?

– Любовь. Это прямо тот клуб, который близок к тому, чтобы стать как «Бавария» – ну, наверное, уже нет, потому что нет еврокубков, – которая на протяжении 10 лет не отдает чемпионство.

Богданович [ ] пятое чемпионство выигрывает. На Крестовском должны поставить ему памятник. Кержу и Богдановичу – все.

– Брату моему [ ] – пять чемпионств! – сказал .

– Так я про него и говорю (смеется). А у тебя сколько было с «Зенитом», Керж?

– Три.

– Тогда Кержакову-вратарю памятник. И Богдановичу, – сказал бывший нападающий «Зенита», выступающий за « », в интервью Нобелю Арустамяну.

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