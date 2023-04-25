Кокорин о «Зените»: «Всех кошмарят – по бюджету, много иностранцев осталось. Близки к тому, чтобы стать как «Бавария», Семаку должны поставить памятник на Крестовском»
Александр Кокорин высказался о лидерстве «Зенита» в российском футболе.
– Что ты думаешь о сегодняшнем «Зените»?
– Честно, я не смотрю. Здесь [на Кипре] не показывают, нужно искать в интернете.
– А тебе лень?
– Уровень очень сильно упал, и «Зенит» всех кошмарит. По своему бюджету. Много ребят иностранцев осталось, и они всех кошмарят с большими счетами.
Из команды, с кем я был на связи, за кого переживаю, остались Керж, Далер [Кузяев], тренерский штаб и мой любимый медицинский персонал.
– А что ты чувствуешь по отношению к «Зениту»?
– Любовь. Это прямо тот клуб, который близок к тому, чтобы стать как «Бавария» – ну, наверное, уже нет, потому что нет еврокубков, – которая на протяжении 10 лет не отдает чемпионство.
Богданович [Сергей Семак] пятое чемпионство выигрывает. На Крестовском должны поставить ему памятник. Кержу и Богдановичу – все.
– Брату моему [Михаилу] – пять чемпионств! – сказал Александр Кержаков.
– Так я про него и говорю (смеется). А у тебя сколько было с «Зенитом», Керж?
– Три.
– Тогда Кержакову-вратарю памятник. И Богдановичу, – сказал бывший нападающий «Зенита», выступающий за «Арис», в интервью Нобелю Арустамяну.
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Совокупные поступления первой и второй команды отличаются всего на 23% (17,6 млрд против 14,2 млрд), а трансферная стоимость команд различается в 2 раза.
Может что-то в консерватории подправить?
Вот это да, вот это ты блеснул умом
:)))
Но было и усиление - Маркизио ))
Просто рука лицо.