Кокорин о словах про тюрьму: «Спортсмены не совсем умные ребята, как все считают – делайте скидку. Я говорил про тех, кого понесло по жизни, кто считает себя лучше других»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Нобель Арустамян Футбол

Александр Кокорин объяснил свои слова про тюрьму как хорошую школу.

– Ты сказал о тюрьме: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти. Ребята чуть поплыли – на месяц-два в СИЗО».

– Все прекрасно знают, что спортсмены, как все любят сказать, не совсем умные ребята, скажем так. Ну все так считают.

– Я так не считаю.

– Ну все, кто пишут комментарии. Поэтому делайте тогда скидку (смеется).

– Хорошо, мы сделали скидку и даем тебе второй шанс. Объясни.

– Я имел в виду, тех людей, которых чуть понесло по жизни, которые считают себя лучше других, которые «поплыли», не чувствуют землю под ногами – вот таких людей можно посадить для переосмысление месяца на два.

– То есть не каждого?

– Не каждого! Если все подумали, что я, #####, призываю всех нарушать закон и потом сидеть, то я это не имел в виду, – сказал форвард «Ариса» Нобелю Арустамяну.

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26 комментариев

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ChefJhonnyMorgan
Ну хотя бы с самоиронией у него проблем нет
+86
-4
+82
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DeGrig
С такой поправкой сложно не согласиться.
+45
-2
+43
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Ебздрогыч
Ну, может и не совсем он отбитый
+47
-6
+41
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Alex1104
Хорошо бы сразу более-менее формулировать свои мысли, а не постфактум, когда тебе умные люди подсказали, что сморозил глупость, но вот если переформулировать так и так, то получится вполне неплохо.
Есть ещё вариант: помалкивать на темы, не связанные с футболом и модными шмотками.
+15
-1
+14
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whereissuso
Ответ Ебздрогыч
Ну, может и не совсем он отбитый
Да нет, показалось
+7
-1
+6
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Сэйлор Мун
Да ладно тебе Сань, че ты )))
+3
0
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Bashibuzuck
Ответ Granero-24
Комментарий удален пользователем
Да неее, наоборот в себя пришел
+4
-1
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KaPZeN43
Мне кажется, Кокорину кто-то подсказал, как лучше выкрутиться. Это хорошо, но лучше бы они это сделали сразу, а не через два месяца после интервью.
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Трент Резнор
Ответ KaPZeN43
Мне кажется, Кокорину кто-то подсказал, как лучше выкрутиться. Это хорошо, но лучше бы они это сделали сразу, а не через два месяца после интервью.
Кто-то?) Нобель и подсказал
+1
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Alex Alex
ну если так - то ладно
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Max Bochkov
Вообще, вот эта кокоринская фраза теперь может стать лидером в рейтинге цитируемости. Она подходит в комментариях к интервью с большинством спортсменов. Как бы многое объясняет...)
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Илья Храбров
Самокритично)
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Marcus-light
Ответ ChefJhonnyMorgan
Ну хотя бы с самоиронией у него проблем нет
Вроде есть
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leon74
У Саши своего личного мнения нет что ли.
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MonkeyMeister
Кто так считает? Сами спортсмены что ли?
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Marat_NJL
Ответ Alex1104
Хорошо бы сразу более-менее формулировать свои мысли, а не постфактум, когда тебе умные люди подсказали, что сморозил глупость, но вот если переформулировать так и так, то получится вполне неплохо. Есть ещё вариант: помалкивать на темы, не связанные с футболом и модными шмотками.
Если бы он умел это делать и думать сразу, то стульями бы не швырялся и этого разговора вообще бы не было в природе)
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Mr.Oizo
Ответ Alex1104
Хорошо бы сразу более-менее формулировать свои мысли, а не постфактум, когда тебе умные люди подсказали, что сморозил глупость, но вот если переформулировать так и так, то получится вполне неплохо. Есть ещё вариант: помалкивать на темы, не связанные с футболом и модными шмотками.
Откровенно говоря, уверен, что он это и имеел в виду! Высказаться не смог, да и поди подумал что народ поймет правильно. Кокорин, ну что сказать?)
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Granero-24
Комментарий удален пользователем
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