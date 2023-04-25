Александр Кокорин объяснил свои слова про тюрьму как хорошую школу.

– Ты сказал о тюрьме: «Хорошая школа. Каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтоб чуть в себя прийти. Ребята чуть поплыли – на месяц-два в СИЗО».

– Все прекрасно знают, что спортсмены, как все любят сказать, не совсем умные ребята, скажем так. Ну все так считают.

– Я так не считаю.

– Ну все, кто пишут комментарии. Поэтому делайте тогда скидку (смеется).

– Хорошо, мы сделали скидку и даем тебе второй шанс. Объясни.

– Я имел в виду, тех людей, которых чуть понесло по жизни, которые считают себя лучше других, которые «поплыли», не чувствуют землю под ногами – вот таких людей можно посадить для переосмысление месяца на два.

– То есть не каждого?

– Не каждого! Если все подумали, что я, #####, призываю всех нарушать закон и потом сидеть, то я это не имел в виду, – сказал форвард « » Нобелю Арустамяну.

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