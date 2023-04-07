Кокорин считает Кержакова круче себя: «Голы и титулы сами за себя говорят. Он более профессиональный, плюс хорошая банда вокруг. У меня из русских – так себе костяк»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Нобель Арустамян Футбол

Александр Кокорин считает Александра Кержакова круче себя

– Кержаков и Кокорин – кто круче? – спросил Нобель Арустамян.

Александр Кокорин: Ну, Керж, конечно. Давай объективно. И голы, и титулы сами за себя говорят. 

– Сравни Кержакова и Кокорина как нападающих. 

Александр Кержаков: Мы разноплановые.

Александр Кокорин: Правда, разноплановые. Керж в свое время – это образец нападающего. Наконечник. Дайте мяч – все удары его. Он постоянно там. Я за карьеру поиграл слева, справа, в центре, где угодно.

– Для меня Кержаков – это футболист, который сумело себе сделать имя сам. Он, может, не был самым техничным и габаритным нападающим России, но он благодаря трудолюбию, напору, желанию шел вперед, забивал – лучший бомбардир, поехал в Испанию и так далее. Кокорин – на мой взгляд, главный талант русского футбола за 20 лет, ладно, за 10. Но ты Саша, извини, себя не реализовал, тебе не хватило качеств Кержакова. 

Александр Кокорин: Я согласен, что Керж упертый, что характер. Но я не согласен, что неталантливый. Неталантливый человек 200 голов не забьет.  

– Талантливый.

Александр Кокорин: Я скажу так, где-то, может, в свое время он более профессиональный, чем я. Плюс хорошая банда вокруг. Если бы у меня был такой костяк – я не знаю.  

– А у тебя были плохие костяки?

Александр Кокорин: Ну, из русских – так себе. Но когда попал в «Зенит»... Я всегда говорю, что это самая образцовая команда для меня, где я играл. Которая могла конкурировать в Европе, она с именем большим. Это прямо футбол в России, да.

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18 комментариев

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Alex Qwer
Ответ Паша
Брали, потому что играли 4-4-2 и нужно было 4 нападающих. Четвертым был еще уругваец, забыл фамилию. Тоже не без таланта
Чевантон
0
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Maricone
Ответ Паша
Брали, потому что играли 4-4-2 и нужно было 4 нападающих. Четвертым был еще уругваец, забыл фамилию. Тоже не без таланта
Чевантон. За Лечче очень мощно играл
0
0
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Паша
Ответ savik-A.M.
Кстати не так и плохо он там отыграл , восемь забил , , но там были в нападение Кануте и Луис Фабиано , два лучших бомбардира в истории Севильи , игроки сборных Бразилии и Мали . Зачем они вобще его брали , из не возможно было усадить на лавку
Брали, потому что играли 4-4-2 и нужно было 4 нападающих. Четвертым был еще уругваец, забыл фамилию. Тоже не без таланта
+1
0
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DinGo
Ответ demai
Гомер, Мильтон и Паниковский
«Прелестная пара: Балаганов в весе петуха, Паниковский в весе курицы!» сюда больше подходит
+3
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Ilya Mukhachev
Какой уж из Мамаева костяк... )))
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Trash Talking
Нерусские банды Кержакова и Кокорина - где они сейчас?
Сравнение полезности банд по иксДжи - новый материал от Спортс.Ру
0
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demai
Гомер, Мильтон и Паниковский
+2
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savik-A.M.
Ответ ЛеваяНогаХалка
На полном серьезе сравнивают Кокорина и Кержа, или я что то не понимаю??
У Кокорина спросили , он ответил , в чем вопрос ?
+2
0
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Кто составил коспекты Лобановского?
Да тут без вариантов, как бэ. В сколько раз больше Керж голов забил за карьеру?
0
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savik-A.M.
Ответ Balt
Кержаков был близок к величию. И такое ощущение что недосказанность осталась. Очень жаль что ужасно рано вернулся в РПЛ. Мог и дальше пытаться играть и играть в топ-лигах после Севильи ведь тогда ему было всего 25 лет когда он вернулся в Динамо!
Кстати не так и плохо он там отыграл , восемь забил , , но там были в нападение Кануте и Луис Фабиано , два лучших бомбардира в истории Севильи , игроки сборных Бразилии и Мали . Зачем они вобще его брали , из не возможно было усадить на лавку
+6
0
+6
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Sevuska
И это правда - Кержаков был покруче игрок - и на уровне клуба , и сборной 👍
+1
0
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ЛеваяНогаХалка
На полном серьезе сравнивают Кокорина и Кержа, или я что то не понимаю??
+18
-3
+15
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Balt
Кержаков был близок к величию. И такое ощущение что недосказанность осталась. Очень жаль что ужасно рано вернулся в РПЛ. Мог и дальше пытаться играть и играть в топ-лигах после Севильи ведь тогда ему было всего 25 лет когда он вернулся в Динамо!
+9
0
+9
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Exciter
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0
-12
-12
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Bashibuzuck
Главная разница между ними это то, что Керж ходил в "Кофеманию", чтобы кофе попить, и ничего более😁
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jonnysilverhand01
Кержакова уважаешь … молодец Саня, в ЧВК Вагнер уже точно не попадаешь в случае чего
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Metalloid
Ну логично, ты-то вообще никто, легенда мэмов и уголовник, а Керж легенда, лучший наш нап в своём поколении.
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Ну надо же, вот это похвала от легенды!
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