Кокорин считает Кержакова круче себя: «Голы и титулы сами за себя говорят. Он более профессиональный, плюс хорошая банда вокруг. У меня из русских – так себе костяк»

Александр Кокорин считает Александра Кержакова круче себя

– Кержаков и Кокорин – кто круче? – спросил Нобель Арустамян.

Александр Кокорин: Ну, Керж, конечно. Давай объективно. И голы, и титулы сами за себя говорят.

– Сравни Кержакова и Кокорина как нападающих.

Александр Кержаков: Мы разноплановые.

Александр Кокорин: Правда, разноплановые. Керж в свое время – это образец нападающего. Наконечник. Дайте мяч – все удары его. Он постоянно там. Я за карьеру поиграл слева, справа, в центре, где угодно.

– Для меня Кержаков – это футболист, который сумело себе сделать имя сам. Он, может, не был самым техничным и габаритным нападающим России, но он благодаря трудолюбию, напору, желанию шел вперед, забивал – лучший бомбардир, поехал в Испанию и так далее. Кокорин – на мой взгляд, главный талант русского футбола за 20 лет, ладно, за 10. Но ты Саша, извини, себя не реализовал, тебе не хватило качеств Кержакова.

Александр Кокорин: Я согласен, что Керж упертый, что характер. Но я не согласен, что неталантливый. Неталантливый человек 200 голов не забьет.

– Талантливый.

Александр Кокорин: Я скажу так, где-то, может, в свое время он более профессиональный, чем я. Плюс хорошая банда вокруг. Если бы у меня был такой костяк – я не знаю.

– А у тебя были плохие костяки?

Александр Кокорин: Ну, из русских – так себе. Но когда попал в «Зенит»... Я всегда говорю, что это самая образцовая команда для меня, где я играл. Которая могла конкурировать в Европе, она с именем большим. Это прямо футбол в России, да.