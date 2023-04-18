Массажист Кокорина: «Саша легко поиграет до 35-36 лет на высшем уровне. Он выглядит моложаво, у него хорошие мышцы, ноги, не было серьезных травм»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Здоровье Футбол

Массажист Александра Кокорина считает, что форвард сможет играть до 35 лет.

«Саша легко поиграет еще года 3-4 на высшем уровне, до 35-36 лет точно. Кокорин пластичный, мышцы эластичные, у него бывает не так много травм, да и те чисто механические – въехали в колено, в спину.

Вспомните, в «Сочи» ни одной травмы, в «Динамо» почти без травм, в «Зените» то же самое. Потом был «Спартак» и надрыв передней поверхности мышцы бедра. В «Фиорентине» не играл, а человек, который сидит на скамейке, тренируется в два раза больше того, кто играет.

Саша выглядит моложаво, у него хорошие мышцы, ноги, у него не было серьезных травм», – сказал Сергей Колесников.

42 комментария

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Станислав Кривенко
не было травм? а кресты, с которыми он ещё и сидел в тюрьме, где восстановление было скомкано?
+48
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Ape1sin
правильно, кресты которые Кокоре завершили лучший сезон едва начавшись, массажисту не интересны, с мышцами всё ок. а Высший уровень это чемпионат Кипра или Мальдивы тоже?
+33
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alexsem69
Ответ Peguy Luyindula
Открыт новый персонаж, массажист Кокорина!
Он здесь давний эксперт😆
+16
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+16
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rasso
"не бит, не крашен"
+13
-1
+12
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evil
а ещё ямочки на щеках
+11
-1
+10
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DekiB
Ответ rasso
"не бит, не крашен"
Есть юридические ограничения
+9
0
+9
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Lev Kondratchik
А высший уровень - это высшая лига Кипра??
+10
-2
+8
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Dizzod
в Фиорентине он может до 70 играть. Главное что бы кресло было удобным.
+6
0
+6
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Yndestad
Это те самые мышцы ног, которые переутомлялись, когда он не играл?)
+5
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+5
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kilo_gilo
Ответ Lev Kondratchik
А высший уровень - это высшая лига Кипра??
лучшие ночные клубы Москвы
+3
0
+3
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a.panicheff
у него разрыв крестов был напомните этому дурачку

ну и мозг отсутствует, но это конечно не травма а данность )
+3
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+3
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Quiet Dad
Легко поиграет до 35....
--------
А зачем???
+1
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Pb-SE
Ответ Барыга блинами
Новый персонаж - массажист Кокорина. Скоро будут опрашивать водителя Кокорина.
Этот персонаж уже года 2 как раскрыт.
+2
-1
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Барыга блинами
Новый персонаж - массажист Кокорина. Скоро будут опрашивать водителя Кокорина.
+1
0
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Один живой
Ответ Владислав88
Дураки всегда моложаво выглядит. Улыбка и смех - лекарство от старости)))
Знаю массу людей, кто выглядит моложе своего возраста, при этом являются интеллигентными, образованными, воспитанными, всё вопрос генетики. Если она у тебя плохая, есть тенденция к вырождению, плюс в роду были генетические сбои в виду алкоголизма, сложных условий работы, плохого климата, то ты хоть обсмейся будешь выглядеть как сморщенное резиновое изделие № 2. Поэтому вы свои сбои на других не переносите.
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Александр2207
Ответ rasso
"не бит, не крашен"
автотека показывает что была авария,в марте 18года,лонджерон правый хоть и хорошо восстановлен,но был все же порван. зачем вы мне врёте?;-)
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Dark.Babysitter
Саша на высшем уровне может пару лет от силы отыграл. Все данные были для прекрасной карьеры. Но ему мозгов не хватило это понять. В итоге к 40 годам сопьется и будет бредить, как Мостовой и Канчельскис.
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Алексей Юрьевич
Легендарный массажист Кокорина. Почти как его агент всегда.
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Pb-SE
Вот с кого надо брать пример молодым игрокам. Держит прекрасную форму, соблюдает режим, в скверные истории не попадает.
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Tigo_Volchara93
Ну начнем с того что Сашка переписанный, и сейчас ему уже 34, а с учетом травм и плохого восстановления в тюрьме, думаю еще 1-2 года максимум поиграет без травм, дальше уже мучится будет
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Торна
Кресты не в счет?
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sigurd
Играющая реклама эффективности и гуманности пенитенциарной системы РФ.
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utsh44psmr
Травма головы
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Ковид 07.10.52
Если Кипр - это высший уровень, то Кокорин - второй Роналду с мышцами....
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ВладимирНеПутин
Все понятно с этим массажистом. Травма связок коленных - это не серьезная травма, всего-то полгода пропустил, а как вернулся, так за решеткой год прошел, без тренировок. Компетенция на уровне.
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