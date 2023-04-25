Марио Балотелли: «Райола говорил, что Месси и Роналду выигрывают «Золотой мяч» каждый год, потому что я проявил только 20% от своего потенциала. И он был прав»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция Сьон высшая лига Швейцария Золотой мяч высшая лига Саудовская Аравия Марио Балотелли Аль-Наср Эр-Рияд Мино Райола Футбол

Марио Балотелли рассказал о разговоре с Мино Райолой насчет «Золотого мяча».

«Мой агент Мино Райола, по которому я очень скучаю, говорил, что Месси и Роналду выигрывают «Золотой мяч» каждый год, потому что я проявил только 20% от своего потенциала. И он был прав.

Я – растраченный впустую талант? Что ж, я, конечно, мог бы сделать больше, но я выиграл все с клубами.

Мне хватает только победы на чемпионате Европы или чемпионате мира со сборной», – сказал нападающий «Сьона» в интервью Muschio Selvaggio. 

Мино Райола скончался в апреле 2022 года.

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29 комментариев

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Денис Олегович
Ответ Temp LC
самоуверенность ему не занимать)
По потенциалу, физухе и скиллам Марио в свои 18 уже сильно выделялся. При должном отношении мог бы быть как Холланд или даже лучше (Бало уж точно техничнее). Но в итоге реализовал себя процентов на 30 от силы. В любом случае карьера запоминающаяся получилась со своими взлётами и падениями)
+51
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Temp LC
самоуверенность ему не занимать)
+31
-1
+30
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Kanan Jarrus
Лионель Давыдов: «Федун говорил, что Месси и Роналду выигрывают «Золотой мяч» каждый год, потому что я проявил только 20% от своего потенциала. И он был прав»
+28
-3
+25
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zzzeeerrrooo
Ответ Денис Олегович
По потенциалу, физухе и скиллам Марио в свои 18 уже сильно выделялся. При должном отношении мог бы быть как Холланд или даже лучше (Бало уж точно техничнее). Но в итоге реализовал себя процентов на 30 от силы. В любом случае карьера запоминающаяся получилась со своими взлётами и падениями)
терпение и труд
поэтому Эрлинг так хорош
+9
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Дима Берин
Так в этом и весь прикол. Эти двое играют на 100% много лет подряд, а не один раз проявляют его
+7
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Batitotti
Беда Балотелли в том, что он слишком талантливый и слишком тупой одновременно.
+7
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Dark_Darkin
Супер Марио сам угробил свой талант…
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Slavick Nemkovsky
- Да, они получали золотые мячи, но и у меня был момент славы: я сделал дубль и показал торс!
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Lionel Van Damme
А я использовал 0.001% от своего потенциала… поэтому только на чемп города гонял… а так, конечно, был бы лучше их всех
+4
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Пако
Когда Марио Балотелли объявился в топ-футболе, многим показалось, что - вот он, новая мега-звезда и оттеснит кого угодно! Но парень все свои таланты и преимущества небрежно растранжирил.
Говоря о 20-ти %, он (или Райола) близок к истине.
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Metalloid
Ответ Блуждающий странник
Марио был талантливым, но никогда не был уровня Месси или Роналду. Мог зацепить 1 ЗМ при должной работе и везении, но не более. Можно его сравнить с Кавани или Игуаином, но не с этими двумя
Не согласен, эти двое впахивали как не в себя, если сравнивать его с кем-то из его поколения, то это Робиньо. Возможно Тевез. Но это тоже не то, он реально мог быть лучшим в мире...
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Блуждающий странник
Марио был талантливым, но никогда не был уровня Месси или Роналду. Мог зацепить 1 ЗМ при должной работе и везении, но не более. Можно его сравнить с Кавани или Игуаином, но не с этими двумя
+4
-2
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Rio (BLR)
Талантливый был чертяка. Но одной извилины все-таки маловато.
Жозе про него хорошо говорил.
Марио проиграл битву с манишкой.
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Дуойка Бубнова
Марио Балотелли: Райола говорил, что Месси и Роналду выигрывают «Золотой мяч» каждый год, потому что я использую только 20% от своего мозга
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Экспертное мнение
Ответ Денис Олегович
По потенциалу, физухе и скиллам Марио в свои 18 уже сильно выделялся. При должном отношении мог бы быть как Холланд или даже лучше (Бало уж точно техничнее). Но в итоге реализовал себя процентов на 30 от силы. В любом случае карьера запоминающаяся получилась со своими взлётами и падениями)
Сказки всё это, Бало всегда был переоцененным игроком. За всю карьеру выдал единственный перформанс - против Германии в полуфинале Евро, всё. В остальном игрок слабее праймовых Смолова и Дзюбы, это не шутка, очень сильно переоцененный игрок Марио, один из самых точно.
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Omar Omaroff
Ответ Batitotti
Беда Балотелли в том, что он слишком талантливый и слишком тупой одновременно.
Вот с этим согласен))). Даже больше не тупой,а избалованный что-ли.Не требующий от себя. Решивший что птицу счастья поймал за яйца.
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DeutschesFußballFan
Сам себе злобный Буратино

Кто ему доктор?)
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Balt
Кокорин на максималках. В башке всё дело. Оценка потенциала это так, первичное. Был бы умным и адекватным со стабильной и качественной психикой + его физическое способности и умение играть в футбол, то может и стал бы суперзвездой. А так, с такой башкой хорошо что ещё не влип куда по-крепче чем попасть к 32 годам в чемпионат Швейцарии в Сьон. Это Бало ещё хорошо устроился.
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Заборостроитель
Пошел вон! Ты приехал, чтобы мешать людям играть в футбол. Иди в раздевалку, думай.©
Андронов на игре с Рубин правильно всё сказал.
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MK
Талант был, но такой лентяй
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гилберт
А я реализовал себя на 1 процент и что дальше? Смысл в потенциале если он не реализован? И у Марио хотя бы все возможности были в отличие от российских пацанов в 90х.
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MstAndreev
Нет. Он просто в мягкой форме сообщал тебе, что ты контуженный дол-бой-оп
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Василий Леонов
Вы только подумайте: Ливерпуль купил этого клоуна на замену Суаресу!
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Omar Omaroff
Ответ Экспертное мнение
Сказки всё это, Бало всегда был переоцененным игроком. За всю карьеру выдал единственный перформанс - против Германии в полуфинале Евро, всё. В остальном игрок слабее праймовых Смолова и Дзюбы, это не шутка, очень сильно переоцененный игрок Марио, один из самых точно.
Да нет,как раз получилось так что наблюдал за ним с самого начала пути. Был великолепен. А потом....
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vova123456
Ответ Экспертное мнение
Сказки всё это, Бало всегда был переоцененным игроком. За всю карьеру выдал единственный перформанс - против Германии в полуфинале Евро, всё. В остальном игрок слабее праймовых Смолова и Дзюбы, это не шутка, очень сильно переоцененный игрок Марио, один из самых точно.
Согласен, только его перформанс не против Италии а за Италию.
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