Марио Балотелли: «Райола говорил, что Месси и Роналду выигрывают «Золотой мяч» каждый год, потому что я проявил только 20% от своего потенциала. И он был прав»

Марио Балотелли рассказал о разговоре с Мино Райолой насчет «Золотого мяча».

«Мой агент , по которому я очень скучаю, говорил, что и выигрывают « » каждый год, потому что я проявил только 20% от своего потенциала. И он был прав.

Я – растраченный впустую талант? Что ж, я, конечно, мог бы сделать больше, но я выиграл все с клубами.

Мне хватает только победы на чемпионате Европы или чемпионате мира со сборной», – сказал нападающий « » в интервью Muschio Selvaggio.

Мино Райола скончался в апреле 2022 года.

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