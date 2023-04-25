Марио Балотелли: «Райола говорил, что Месси и Роналду выигрывают «Золотой мяч» каждый год, потому что я проявил только 20% от своего потенциала. И он был прав»
Марио Балотелли рассказал о разговоре с Мино Райолой насчет «Золотого мяча».
«Мой агент Мино Райола, по которому я очень скучаю, говорил, что Месси и Роналду выигрывают «Золотой мяч» каждый год, потому что я проявил только 20% от своего потенциала. И он был прав.
Я – растраченный впустую талант? Что ж, я, конечно, мог бы сделать больше, но я выиграл все с клубами.
Мне хватает только победы на чемпионате Европы или чемпионате мира со сборной», – сказал нападающий «Сьона» в интервью Muschio Selvaggio.
Мино Райола скончался в апреле 2022 года.
Что теперь с клиентами Райолы? Кто помогал ему с трансферами? Переходы Холанда и Погба подвисли?
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Говоря о 20-ти %, он (или Райола) близок к истине.
Жозе про него хорошо говорил.
Марио проиграл битву с манишкой.
Кто ему доктор?)
Андронов на игре с Рубин правильно всё сказал.