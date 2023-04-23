Уэйн Руни: «Была эпоха Месси и Роналду, настало время Холанда. Нужно просто наслаждаться. Редко увидишь столь смертоносного игрока»
Уэйн Руни считает, что Эрлинг Холанд знаменует собой новую эру в футболе.
«У нас была эпоха Месси и Криштиану Роналду, теперь настало время Холанда. Это эпоха Холанда и Килиана Мбаппе.
Когда есть настолько талантливый футболист, нужно просто наслаждаться его игрой. Пусть даже он играет за «Манчестер Сити».
После матча за Суперкубок Англии, когда Холанда критиковали, я написал, что не сомневаюсь насчет него и того, что он сыграет решающую роль в борьбе за титул. Мне всегда казалось, что именно он был тем игроком, который сможет вывести «Сити» на новый уровень.
Но насчет одной вещи я ошибался. Я говорил, что Холанд способен забивать в АПЛ в среднем один гол за матч. Но у него 32 гола за 28 игр. Редко увидишь кого-то настолько смертоносного», – отметил главный тренер «Ди Си Юнайтед» и экс-форвард «Манчестер Юнайтед».
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при всем уважении, но они не стоят и мизинцев этих двоих в свои годы. не надо выдавать желаемое за действительное
С другой стороны, сколько их было новых: Азар, Неймар, Коутиньо и тд, все равно к великим даже подобраться толком никто не смог
Помню как Руни блестяще дебютировал и продолжал восхищать своими голами и результативностью . Поэтому ему так близок Холанд , который с молодых лет пишет историю и восхищает голами , как когда-то Уэйн 👍
Что будет дальше не известно, но пока расклады такие, что он машина.
С молодыми Роном и Лео команды строили футбол от их навыков и игры. За ними наблюдали, делали миллиард нарезок, их функционал был огромен. Холланд великолепный ... завершитель. В целом он проигрывает им очень сильно по всему остальному.
"Знаешь ли более талантливых игроков поколения" - ты уверен что хотел сказать это, а не "более медийных"?
Фоден по таланту как то уступает? Беллингем? Сака? Винисиус?
Ну ну)