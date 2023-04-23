Уэйн Руни: «Была эпоха Месси и Роналду, настало время Холанда. Нужно просто наслаждаться. Редко увидишь столь смертоносного игрока»

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Уэйн Руни считает, что Эрлинг Холанд знаменует собой новую эру в футболе.

«У нас была эпоха Месси и Криштиану Роналду, теперь настало время Холанда. Это эпоха Холанда и Килиана Мбаппе.

Когда есть настолько талантливый футболист, нужно просто наслаждаться его игрой. Пусть даже он играет за «Манчестер Сити».

После матча за Суперкубок Англии, когда Холанда критиковали, я написал, что не сомневаюсь насчет него и того, что он сыграет решающую роль в борьбе за титул. Мне всегда казалось, что именно он был тем игроком, который сможет вывести «Сити» на новый уровень.

Но насчет одной вещи я ошибался. Я говорил, что Холанд способен забивать в АПЛ в среднем один гол за матч. Но у него 32 гола за 28 игр. Редко увидишь кого-то настолько смертоносного», – отметил главный тренер «Ди Си Юнайтед» и экс-форвард «Манчестер Юнайтед».

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33 комментария

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atomio
«У нас была эпоха Месси и Криштиану Роналду, теперь настало время Холанда. Это эпоха Холанда и Килиана Мбаппе. (с)

при всем уважении, но они не стоят и мизинцев этих двоих в свои годы. не надо выдавать желаемое за действительное
+54
-24
+30
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Пако
Пока Холанду далековато до Месси или Роналду
+25
-9
+16
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Михаил Стентор
Ответ atomio
«У нас была эпоха Месси и Криштиану Роналду, теперь настало время Холанда. Это эпоха Холанда и Килиана Мбаппе. (с) при всем уважении, но они не стоят и мизинцев этих двоих в свои годы. не надо выдавать желаемое за действительное
Согласен полностью. Особенно, учитывая сопоставления возраста и личных достижений. Месси в 25 неоднократно награждён ЗМ и впереди по голам. Мбаппе до этих рекордов никогда не добраться. А превратиться в плеймейкера никогда и не получится, ибо нет навыков.
+20
-5
+15
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heyoka
Ответ atomio
«У нас была эпоха Месси и Криштиану Роналду, теперь настало время Холанда. Это эпоха Холанда и Килиана Мбаппе. (с) при всем уважении, но они не стоят и мизинцев этих двоих в свои годы. не надо выдавать желаемое за действительное
Да что уж мелочиться, ноготка на мизинце не стоят) Ну ведь великолепные игроки, статистика запредельная у обоих, каких мизинцев они не стоят-то?! Конечно, им нужно будет свой уровень держать лет 10-15, но почему нет
+16
-4
+12
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Tamara Tamara
Очень надеюсь, что эпоха Месси еще не прошла.
+18
-9
+9
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onegin2007
Ответ Пако
Пока Холанду далековато до Месси или Роналду
Почему, хорошо же идёт.
+7
-1
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Cearvm
Ответ Пако
Пока Холанду далековато до Месси или Роналду
В чем далековато? К чему эта попытка принизить молодого игрока? Или знаешь более талантливых игроков поколения, которые больше достойны этого сравнения? Очевидно, кроме Холанда и Мбаппе сейчас таких нет)
+7
-2
+5
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Moscwow
Ответ Tamara Tamara
Очень надеюсь, что эпоха Месси еще не прошла.
Где ж ты, Тамара, 8 лет была. Закончился тот Месси в 2015 году
+7
-3
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Michael_the_creator
Если мбаппе включит мозги и уменьшит эго с самолюбие - получится снова топ противостояние десятилетия.

С другой стороны, сколько их было новых: Азар, Неймар, Коутиньо и тд, все равно к великим даже подобраться толком никто не смог
+3
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Синий туман
Слишком ярко начинает Холанд. Как бы так же быстро не погас. Тем более скандинав.Великим стать безусловно может, но лучшим из лучших вряд ли.
+2
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Sevuska
Руни , конечно, восхищается Холландом как игроком своего амплуа . И Эрлинг заслуживает этого восхищения.
Помню как Руни блестяще дебютировал и продолжал восхищать своими голами и результативностью . Поэтому ему так близок Холанд , который с молодых лет пишет историю и восхищает голами , как когда-то Уэйн 👍
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Михаил Стентор
В смысле? А Тихоновецкий?
+2
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Невский баклан
Это должна быть новая эпоха Холланда и Мбаппе, только у Холланда все хорошо, второй играет во Франции. Пусть Месси красиво завершит карьеру в Барсе, как он уйдет, Мбаппе поймет что играя в помойке не будет великим, хотя он один из 2х лучших на сегодня, пусть не обязательно Реал, пусть Барса, МС или Бавария, там с его вкладом он возьмет многое в отличие от позорного сен жермена.
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onegin2007
Холанд и Мбаппе посоревнуются, в ближайшие 10 лет. Имхо.
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Верховный Лорд
Ответ Фанат Лионеля Месси
Месси еще не сказал свое последнее слово :)
Мне не особо нравится Месси, а еще больше мне не нравятся его ярые фанаты и прошлый клуб, но разве после финала чм ему еще что то надо доказывать?
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Natsunoss
Ответ onegin2007
Ну как бэ подождать надо.
О чем и речь. Месси и Роналду именно этим и круты. Они с малых лет и до пенсии держат запредельно высокий уровень. Мы помни игроков, которые моментами могли с ними быть на равных или чуть лучше. Но третьего такого на горизонте не предвидится.
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HoratioH
Ответ Фанат Лионеля Месси
Месси еще не сказал свое последнее слово :)
Он уже лет пять как на пенсии
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Катя Авейру.
Ответ Фанат Лионеля Месси
Месси еще не сказал свое последнее слово :)
Даже почему после ЧМ?
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rej1sta
Ответ onegin2007
Месси повезло сразу оказаться в топ клубе, Роналду можно начать отсчёт с МЮ, а Холанда можно сравнивать после перехода в Сити и он выглядит очень хорошо. Что будет дальше не известно, но пока расклады такие, что он машина.
Как может повезти с тем, что оказался в большом клубе? Для начала надо быть настолько талантливым, чтобы тебя в этот клуб взяли, а потом доказывать и получать место в старте, когда у тебя в конкурентах другие звезды.
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Fox_Mulder_12
Ответ atomio
«У нас была эпоха Месси и Криштиану Роналду, теперь настало время Холанда. Это эпоха Холанда и Килиана Мбаппе. (с) при всем уважении, но они не стоят и мизинцев этих двоих в свои годы. не надо выдавать желаемое за действительное
И почему же? Если и тот, и другой к своим годам наколотили больше голов, чем Лео и Месси?
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onegin2007
Ответ Natsunoss
О чем и речь. Месси и Роналду именно этим и круты. Они с малых лет и до пенсии держат запредельно высокий уровень. Мы помни игроков, которые моментами могли с ними быть на равных или чуть лучше. Но третьего такого на горизонте не предвидится.
Месси повезло сразу оказаться в топ клубе, Роналду можно начать отсчёт с МЮ, а Холанда можно сравнивать после перехода в Сити и он выглядит очень хорошо.
Что будет дальше не известно, но пока расклады такие, что он машина.
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arspurs9
Ответ Cearvm
В чем далековато? К чему эта попытка принизить молодого игрока? Или знаешь более талантливых игроков поколения, которые больше достойны этого сравнения? Очевидно, кроме Холанда и Мбаппе сейчас таких нет)
Что за чушь? Может быть, примерно во всем, нет? Ладно, кроме навыков завершения. При всех звездах того МЮ, там был очевидный лидер, фронтмен и первая скрипка - Роналду. В Барсе так же Лео крайне быстро вышел на первые роли. Холланд является лидером Сити? Ну если подумать. Не КДБ, Гюндоган или Бернарду с Фоденом, а Холланд?
С молодыми Роном и Лео команды строили футбол от их навыков и игры. За ними наблюдали, делали миллиард нарезок, их функционал был огромен. Холланд великолепный ... завершитель. В целом он проигрывает им очень сильно по всему остальному.
"Знаешь ли более талантливых игроков поколения" - ты уверен что хотел сказать это, а не "более медийных"?
Фоден по таланту как то уступает? Беллингем? Сака? Винисиус?
Ну ну)
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onegin2007
Ответ Пако
Комментарий удален пользователем
Ну как бэ подождать надо.
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Пако
Ответ onegin2007
Почему, хорошо же идёт.
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leon01
Прям не игрок а коронавирус
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