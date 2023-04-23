Уэйн Руни: «Была эпоха Месси и Роналду, настало время Холанда. Нужно просто наслаждаться. Редко увидишь столь смертоносного игрока»

Уэйн Руни считает, что Эрлинг Холанд знаменует собой новую эру в футболе.

«У нас была эпоха и , теперь настало время Холанда. Это эпоха Холанда и .

Когда есть настолько талантливый футболист, нужно просто наслаждаться его игрой. Пусть даже он играет за « ».

После матча за Суперкубок Англии, когда Холанда критиковали, я написал, что не сомневаюсь насчет него и того, что он сыграет решающую роль в борьбе за титул. Мне всегда казалось, что именно он был тем игроком, который сможет вывести «Сити» на новый уровень.

Но насчет одной вещи я ошибался. Я говорил, что Холанд способен забивать в в среднем один гол за матч. Но у него 32 гола за 28 игр. Редко увидишь кого-то настолько смертоносного», – отметил главный тренер «Ди Си Юнайтед» и экс-форвард «Манчестер Юнайтед».

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