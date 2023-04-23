Уэйн Руни предположил, что Эрлинг Холанд может стать доминирующим игроком на 10 лет.

«Больше всего мне нравится то, насколько он отличается от почти всех современных игроков. В наши дни все хотят получать мяч прямо в ноги, а он хочет действовать едва ли не старомодным образом: забежать за спину защитникам, за счет своей мощи освободиться от опеки и благодаря самообладанию переиграть вратаря.

Есть какая-то необузданность в его игре, его желание забивать велико. Как Месси и , он может доминировать в футболе на протяжении 10 лет», – написал главный тренер « » в колонке для The Times.

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