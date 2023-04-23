Уэйн Руни: «Как Месси и Роналду, Холанд может доминировать 10 лет. Мне нравится, насколько он отличается от почти всех игроков»

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Уэйн Руни предположил, что Эрлинг Холанд может стать доминирующим игроком на 10 лет.

«Больше всего мне нравится то, насколько он отличается от почти всех современных игроков. В наши дни все хотят получать мяч прямо в ноги, а он хочет действовать едва ли не старомодным образом: забежать за спину защитникам, за счет своей мощи освободиться от опеки и благодаря самообладанию переиграть вратаря.

Есть какая-то необузданность в его игре, его желание забивать велико. Как Месси и Роналду, он может доминировать в футболе на протяжении 10 лет», – написал главный тренер «Ди Си Юнайтед» в колонке для The Times.

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40 комментариев

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ChefJhonnyMorgan
Все таки пиковые Роналду и Месси гораздо сильнее Холанда были)
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+24
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Илья Храбров
Эпоха Холланда и Мбаппе вряд-ли сможет приблизиться по уровню напряжения к эпохе Роналду и Месси, но как же круто, что появились новые яркие игроки
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ChefJhonnyMorgan
Ответ Tun
Так и норг первый год в топ клубе, всё впереди
Не тот уровень игры у него)
Всё таки он сам себе моменты почти не создаёт, а Роналду с Месси могли сами придумать и решить)
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deadjoker
Ну если будет также мало ломаться как Месси и Рон то вполне.
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Экспертное мнение
Представляю как кринжефаны кайфуют от упоминания Роналду рядом с самим Месси)) Португалец будучи игроком намного слабее Суареса, благодаря силе инстаграма смог заставить поверить весь мир в какую-то там его эпоху, просто ор, как же легко люди ведутся на маркетинг, забывая о реальном соотношении сил в уровне игроков.
+19
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Евгений Лифшиц
Ответ Экспертное мнение
Представляю как кринжефаны кайфуют от упоминания Роналду рядом с самим Месси)) Португалец будучи игроком намного слабее Суареса, благодаря силе инстаграма смог заставить поверить весь мир в какую-то там его эпоху, просто ор, как же легко люди ведутся на маркетинг, забывая о реальном соотношении сил в уровне игроков.
ну это по факту, конечно. эпоха или уровень Месси-роналду немного по-идиотски звучит, как будто речь об игроках одного уровня
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ChefJhonnyMorgan
Ответ feelthedroom@mail.ru
Да, но пиковые Лео и Криш были старше, кто знает , каким будет Холланд к 25-27
Месси получил первый мяч в 22 года, а Роналду в 23)
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Андрей Хенто
В Холанде нет футбольной магии, есть просто сумасшедшая реализация. Он шикарный футболист, но он не сможет доминировать только за счет голов, ведь футбол это не только про голы.
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Евгений Лифшиц
Ответ Cristiano Ronaldo
Достало это глупое прогнозирование! Тоже самое говорили и о Ней аре с Паром, а по факту, н кто и близко не подо.рался к Рону и Месси, ни в плане игры, ни в плане влияния на команду и выигранных трофеев и наград.
🤢 🤢 🤢
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ChefJhonnyMorgan
Ответ Tun
Ему и не надо создавать моменты, не та задача, ему надо открываться и забивать, что он с легкостью делает в самой сложной(субъективно) лиге. Уровень игры у него как раз хай класс, тут вопросов нет, ваша претензия скорее по позиции
К Холанду у меня нет претензий) Человек делает то, что должен и делает это сейчас лучше всех в мире)
Но сравнивать его с Месси и Роналду, как минимум не правильно...
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Игорь Климов
Футбольная Эпоха Лео Месси.
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imeka21
Игрой Месси и Роналду восхищались, а сейчас поражаются лишь количеству (не качеству) забитых голов Холанда
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Cristiano Ronaldo
Достало это глупое прогнозирование! Тоже самое говорили и о Ней аре с Паром, а по факту, н кто и близко не подо.рался к Рону и Месси, ни в плане игры, ни в плане влияния на команду и выигранных трофеев и наград.
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ChampionSoccer
Проблема Холанда, что когда у него пропадёт скорость, он станет никем.
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Team_Coach
Новость, которая объединяет болел Месси и Криша))
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Number_2
Глоры Месси и Роналду всех стран - объединяйтесь😂
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Al561
Это как здоровье позволит
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Олег Ринкевич
Ответ Илья Храбров
Эпоха Холланда и Мбаппе вряд-ли сможет приблизиться по уровню напряжения к эпохе Роналду и Месси, но как же круто, что появились новые яркие игроки
они будут яркими, если смогут пройти сквозь травмы и не потерять форму! а вообще я думаю, что просто на Холланда не нашлось ещё защитника со хожими габаритами
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as009595@icloud.com
Ответ skywalker96
эпоху месси и роналду придумали сми. любому здоровому человеку было ясно, что месси намного лучше и значительнее.
Эпоха Негрейры) имеет еще большее значение и включает в себя эпоху Месси
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as009595@icloud.com
Ответ skywalker96
эпоху месси и роналду придумали сми. любому здоровому человеку было ясно, что месси намного лучше и значительнее.
Ну чисто по таланту Месси лучше, но вот по лидерским качествам Роналду лучше, а так равновеликие одни из лучших в истории
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Krauvec Cool
Некоторые уже не знают кто такие Месси и Роналду, но знают Мбаппе и Холанда
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Барсик Юрана
Холанд сильнее Кринжа
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