Уэйн Руни: «Как Месси и Роналду, Холанд может доминировать 10 лет. Мне нравится, насколько он отличается от почти всех игроков»
Уэйн Руни предположил, что Эрлинг Холанд может стать доминирующим игроком на 10 лет.
«Больше всего мне нравится то, насколько он отличается от почти всех современных игроков. В наши дни все хотят получать мяч прямо в ноги, а он хочет действовать едва ли не старомодным образом: забежать за спину защитникам, за счет своей мощи освободиться от опеки и благодаря самообладанию переиграть вратаря.
Есть какая-то необузданность в его игре, его желание забивать велико. Как Месси и Роналду, он может доминировать в футболе на протяжении 10 лет», – написал главный тренер «Ди Си Юнайтед» в колонке для The Times.
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Всё таки он сам себе моменты почти не создаёт, а Роналду с Месси могли сами придумать и решить)
Но сравнивать его с Месси и Роналду, как минимум не правильно...