Президент «Атлетико» выступил за возвращение Лионеля Месси и Криштиану Роналду в Ла Лигу.

Аргентинец, ранее игравший за «Барселону», сейчас находится в « », а португалец, представлявший « », выступает за « » из Эр-Рияда.

«Думаю, было бы прекрасно, если бы вернулся в Ла Лигу, как и .

Оба еще играют, и было бы здорово, если бы они вернулись», – отметил Энрике Сересо.

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