Президент «Атлетико»: «Если бы Месси и Роналду вернулись в Ла Лигу, было бы прекрасно»
Президент «Атлетико» выступил за возвращение Лионеля Месси и Криштиану Роналду в Ла Лигу.
Аргентинец, ранее игравший за «Барселону», сейчас находится в «ПСЖ», а португалец, представлявший «Реал», выступает за «Аль-Наср» из Эр-Рияда.
«Думаю, было бы прекрасно, если бы Месси вернулся в Ла Лигу, как и Криштиану Роналду.
Оба еще играют, и было бы здорово, если бы они вернулись», – отметил Энрике Сересо.
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2)Посмострите с какого года работают нынешний Испанский ФФП. И , далее, отчетность лиги( в целом) и клубов, по годам
Уход Роналду тут вообще не причем .
Щас Барселона схватить Холанда, а Реал Мбаппе - тоже будешь говорить, что это здорово?
А вот Роналду как может Реалу помочь?
К тому же Рончик испортит атмосферу.
Да и Анчелотти жаль, честно говоря.