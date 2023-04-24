Президент «Атлетико»: «Если бы Месси и Роналду вернулись в Ла Лигу, было бы прекрасно»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Атлетико Лионель Месси лига 1 Франция Энрике Сересо высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Президент «Атлетико» выступил за возвращение Лионеля Месси и Криштиану Роналду в Ла Лигу.

Аргентинец, ранее игравший за «Барселону», сейчас находится в «ПСЖ», а португалец, представлявший «Реал», выступает за «Аль-Наср» из Эр-Рияда.

«Думаю, было бы прекрасно, если бы Месси вернулся в Ла Лигу, как и Криштиану Роналду.

Оба еще играют, и было бы здорово, если бы они вернулись», – отметил Энрике Сересо.

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27 комментариев

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Андрей Хенто
Что не говори, а именно их противостояние было одним из украшений Примеры. А когда командами руководили Жозе и Пеп - это был просто кайф. Столько огня было, столько футбольной эстетики.
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Tun
Что бы там фанбои не писали, но Ла Лигу в стратосферу вывели эти двое, настолько мощной Испанию ни до, ни после не помню
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Екн Лор
Уход Роналду по сути повлёк за собой падение уровня Ла Лиги и как следствие уход Месси. Всё-таки их соперничество было главной драмой Ла Лиги.
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MADRiD_00
Даа, Роналду и Месси, две легенды. Думаю такие будут раз в сто лет.
+6
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Lionel Andres Messi 10
Только с медийной точки зрения это прекрасно, а так они уже не те игроки, что способны поднять уровень Ла Лиги. Для этого нужны молодые звёзды, как Мбаппе и Холанд.
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Екн Лор
Ответ Леван Мкртчян
Падение уровня Ла-лиги , исключительно, заслуга Тебаса с его финансовыми правилами и всеми вытекающими из этого последствиями. Уход Роналду тут вообще не причем .
а Бартомеу, который раздул бюджет и слил сотни лямов в унитаз не причём?)
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Roni7730
Жаль что в своё время Роналду ушёл 🥺🥺🥺🥺
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Ansu Fati
Хитрюга)) хочет выиграть Ла Лигу))
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David Becker
Ответ Екн Лор
а Бартомеу, который раздул бюджет и слил сотни лямов в унитаз не причём?)
Слил сотни лямов на одного игрока.
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Arthurino
Ответ Tun
Что бы там фанбои не писали, но Ла Лигу в стратосферу вывели эти двое, настолько мощной Испанию ни до, ни после не помню
Это был пик чемпионата конечно, учитывая, что еще и Атлетико был грозной силой в Европе, но спад лиги произошел не только из-за ухода Рона и Лео. Тогда спокойно можно было включать условный матч Севильи с Атлетиком и кайфовать от футбола и с эстетической точки зрения, и с тактической. Сейчас без боли такие матчи не посмотришь, абсолютно стерильная игра на счет почти в каждом матче середняков, про дно таблицы я молчу, кромешный ад. Все это началось после начала ковидной эры, сложно точно сказать почему именно. Возможно, проблемы с финансами заставляют играть осторожнее и на счет
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EminenceGrise
А кто столько денег Роналду в Примере платить будет? По его нынешнему уровню игры - ему скорее в Сегунду! И там надо, чтобы шейх какой-то завелся.
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Леван Мкртчян
Ответ Екн Лор
а Бартомеу, который раздул бюджет и слил сотни лямов в унитаз не причём?)
1)К падению общего уровня лиги и самой Барселоны( в игровом плане), как относится факт раздутия бюджета господином Бартомеу?
2)Посмострите с какого года работают нынешний Испанский ФФП. И , далее, отчетность лиги( в целом) и клубов, по годам
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Леван Мкртчян
Ответ Екн Лор
Уход Роналду по сути повлёк за собой падение уровня Ла Лиги и как следствие уход Месси. Всё-таки их соперничество было главной драмой Ла Лиги.
Падение уровня Ла-лиги , исключительно, заслуга Тебаса с его финансовыми правилами и всеми вытекающими из этого последствиями.
Уход Роналду тут вообще не причем .
+6
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Iuasamotu
Барса, это больше, чем клуб, а Месси это больше, чем Барса) Понятно, что Лео и после скитаний пригодится клубу, но если он из раздевалки сядет в кресло одного из руководителей, это будет гармоничнее.
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Pb-SE
Хитрый какой - желать конкурентам возвращения 35-летнего пешехода и 38-летнего токсика, который будет требовать, чтобы команде засчитывали только его голы.
Щас Барселона схватить Холанда, а Реал Мбаппе - тоже будешь говорить, что это здорово?
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Wellerman
Ничего приход двух пенсионеров, кроме разорения их клубов, не даст. Проблемы ЛаЛиги структурные, в голове Тебаса и неравенстве клубов.
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А.Э.РАСИМ
Месси еще пригодился бы в Барселоне.
А вот Роналду как может Реалу помочь?
К тому же Рончик испортит атмосферу.
Да и Анчелотти жаль, честно говоря.
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Pb-SE
Ответ Екн Лор
Уход Роналду по сути повлёк за собой падение уровня Ла Лиги и как следствие уход Месси. Всё-таки их соперничество было главной драмой Ла Лиги.
Между этими событиями так-то 3 года прошло.
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Iuasamotu
Ответ Иван Иванов
Согласен, было бы прикольно увидеть Месси в Кадисее а Роналду в Жироне - это их нынешний уровень.
И много чемпионов мира играет в Кадисе, чтобы сравнивать уровень этого клуба с Месси?
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