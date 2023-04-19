Роналду схватил себя за пах в ответ на выкрики «Месси, Месси!» фанатов «Аль-Хилаля»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду неприличным жестом ответил на провокации фанатов соперника.

В 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср», за который выступает Роналду, потерпел поражение от «Аль-Хилаля» со счетом 0:2.

Когда португалец уходил с поля в подтрибунное помещение, болельщики «Аль-Хилаля» скандировали: «Месси, Месси!»

В ответ на это 38-летний футболист схватил себя за пах.

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113 комментариев

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rigobersong
И это в 38 лет!:) Да еще и мусульманам:))
+133
-20
+113
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Hella black
Когда заканчиваются аргументы,в ход идут слёзы,истерика и вот такие вот жесты !
+84
-22
+62
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TiNO
Это он о своем ненаглядном Пирсе Моргане думал)))
+41
-6
+35
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rigobersong
Ответ AC_Milan_7
Роналду таким поведением,признал поражение в споре за лучшего игрока всех времен)
Одно дело не выиграть ЧМ с Норвегией или Северной Ирландией, но если ты считаешь себя лучшим в мире, то как минимум за 5 ЧМ с сильной сборной Португалии можно было хотя бы до финала дойти, он же этого не сделал, провалился в ПО ЧМ 0 голов, 0 ассистов, 0 медалей:))
+47
-17
+30
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riverman1980
Криштианка наивно думал, что те славословия, которые лились ему в уши из уст арабов перед подписанием контракта, это их искреннее отношение к нему ) его ждет еще много неприятных сюрпризов.
+32
-3
+29
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Трусики Бочкаревой
Ответ riverman1980
Криштианка наивно думал, что те славословия, которые лились ему в уши из уст арабов перед подписанием контракта, это их искреннее отношение к нему ) его ждет еще много неприятных сюрпризов.
Так шейхи и заплатили за него , чтоб на этот зоопарк с вип трибуны посмотреть
+29
-1
+28
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Игорь Климов
Ответ AC_Milan_7
Роналду таким поведением,признал поражение в споре за лучшего игрока всех времен)
А он разве в нём когда-то на полном серьёзе учавствовал?
+42
-16
+26
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Alcibiades
Ответ rigobersong
И это в 38 лет!:) Да еще и мусульманам:))
"Да еще и мусульманам" (с) Это типа отягчающее обстоятельство? Всем остальным - еще куда ни шло, а вот мусульманам - это совсем плохо?)))
+30
-8
+22
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ rigobersong
И это в 38 лет!:) Да еще и мусульманам:))
Ещё и в Рамадан. Очень халяльно🤗
+22
-3
+19
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Dr.Gebbelsss
Возбудился что ли?)
+24
-6
+18
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А.Э.РАСИМ
До прихода Рона 1 поражение, за полтора сезона, с Роном уже больше, за малое время.
+18
-3
+15
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Vatikan
Рефлексы остались. Дзюба на орзул,а Рон на Месси наяривает
+13
0
+13
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AC_Milan_7
Роналду таким поведением,признал поражение в споре за лучшего игрока всех времен)
+24
-12
+12
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Пирс Морган
Ответ TiNO
Это он о своем ненаглядном Пирсе Моргане думал)))
Вот это жесть
+20
-8
+12
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Чемпион Людей
Ответ Милан 737..
Полезные действия Роналду - 0 голов, 0 пасов, 1 удушающий, схватился за ___ 🤭😄 ...
Получается, два удушающих
+12
0
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Пирс Морган
Показал, куда ему вкачали ботокс
+12
-1
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Liquidozz
Новость из разряда "побольше срача вам в ленту"
+17
-6
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VERBLYUD
Ответ AC_Milan_7
Роналду таким поведением,признал поражение в споре за лучшего игрока всех времен)
Как он мог участвовать в споре за лучшего игрока, если он уступает даже Модричу? На клубном уровне они +- равны, но благодаря своему тащерству на ЧМ(серебро, бронза, ЗМ ЧМ) Лука уходит в отрыв.
+11
-1
+10
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Милан 737..
Полезные действия Роналду - 0 голов, 0 пасов, 1 удушающий, схватился за ___ 🤭😄 ...
+12
-3
+9
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Подкат Пенальтьевич
Школа Мадрида видна сразу
+13
-5
+8
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VERBLYUD
Нормально так его унижают в Аравии)) Он, наверное, думал, что все будут только восхищаться им, а тут постоянно кричат имя Отца футбола))
+11
-4
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Glukinho
У него привстал, что ли?
+5
-1
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vital_and_89@icloud.com
Как такой профессионал может себя так вести? Неужели нельзя было пройти мимо?
+6
-2
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Мадрид наказывает!
Ответ А.Э.РАСИМ
В Аравии этого не поймут.Будут санкции.
ничего не будет, схавают
+7
-3
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**Iscander**
Вроде бы взрослый человек, но продолжает закапывать себя всё больше и больше. Хорошо что МЮ избавился от этого днаря.
+5
-1
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