Роналду схватил себя за пах в ответ на выкрики «Месси, Месси!» фанатов «Аль-Хилаля»

Криштиану Роналду неприличным жестом ответил на провокации фанатов соперника.

В 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии « », за который выступает , потерпел поражение от « » со счетом 0:2.

Когда португалец уходил с поля в подтрибунное помещение, болельщики «Аль-Хилаля» скандировали: « , Месси!»

В ответ на это 38-летний футболист схватил себя за пах.

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