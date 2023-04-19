Роналду схватил себя за пах в ответ на выкрики «Месси, Месси!» фанатов «Аль-Хилаля»
Криштиану Роналду неприличным жестом ответил на провокации фанатов соперника.
В 25-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср», за который выступает Роналду, потерпел поражение от «Аль-Хилаля» со счетом 0:2.
Когда португалец уходил с поля в подтрибунное помещение, болельщики «Аль-Хилаля» скандировали: «Месси, Месси!»
В ответ на это 38-летний футболист схватил себя за пах.
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