Зарема после 4:3: «Стервятникам, брызжущим ядом в адрес «Спартака» и Абаскаля, просьба заткнуться хотя бы на неделю»

Зарема Салихова призвала «стервятников» заткнуться после победы «Спартака».

Московский клуб сегодня дома одержал волевую победу над « » в матче 24-го тура Мир РПЛ (4:3).

«Стервятникам, брызжущим ядом в адрес команды и тренера [ ], просьба заткнуться хотя бы на неделю.

Особо хочется отметить Соболева, Зиньковского, Николсона, Джикию и великолепного Промеса. Сегодня я увидела прошлогодний «Спартак», который умеет побеждать.

Кстати, судья [ ] тоже молодец, не повелся на мольбы «Краснодара» о несуществующем пенальти», – сказала супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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