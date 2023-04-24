Зарема после 4:3: «Стервятникам, брызжущим ядом в адрес «Спартака» и Абаскаля, просьба заткнуться хотя бы на неделю»
Зарема Салихова призвала «стервятников» заткнуться после победы «Спартака».
Московский клуб сегодня дома одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура Мир РПЛ (4:3).
«Стервятникам, брызжущим ядом в адрес команды и тренера [Гильермо Абаскаля], просьба заткнуться хотя бы на неделю.
Особо хочется отметить Соболева, Зиньковского, Николсона, Джикию и великолепного Промеса. Сегодня я увидела прошлогодний «Спартак», который умеет побеждать.
Кстати, судья [Владислав Безбородов] тоже молодец, не повелся на мольбы «Краснодара» о несуществующем пенальти», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
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