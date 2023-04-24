Зарема после 4:3: «Стервятникам, брызжущим ядом в адрес «Спартака» и Абаскаля, просьба заткнуться хотя бы на неделю»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Краснодар Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова призвала «стервятников» заткнуться после победы «Спартака».

Московский клуб сегодня дома одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче 24-го тура Мир РПЛ (4:3).

«Стервятникам, брызжущим ядом в адрес команды и тренера [Гильермо Абаскаля], просьба заткнуться хотя бы на неделю.

Особо хочется отметить Соболева, Зиньковского, Николсона, Джикию и великолепного Промеса. Сегодня я увидела прошлогодний «Спартак», который умеет побеждать.

Кстати, судья [Владислав Безбородов] тоже молодец, не повелся на мольбы «Краснодара» о несуществующем пенальти», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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102 комментария

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mrJerico
ага где ты была после Акрона?
+152
-10
+142
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Уинстон Синий
Вылезла
+119
-11
+108
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funnynerd21
Зерема напоминает Дзюбу, того тоже после победных матчей не заткнуть, но после поражений куда то пропадает....
+100
-10
+90
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Overkiller
Ответ mrJerico
ага где ты была после Акрона?
Так 3аткнулась же )))
+42
-4
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Старик Стариканов
безбородова поблагодари за победу
+48
-10
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Evgeny Trifonov
из судейской вылезла? где прошлую неделю сидела
+29
-5
+24
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Саша Пушкин
Ответ Уинстон Синий
Вылезла
Характерно, что после истории с Акроном в кубке ее особо видно не было. Заткнулась тогда на неделю.
+24
-1
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Данко Лазович
Ответ mrJerico
ага где ты была после Акрона?
говорительное техническое отверстие было несвободно.
+28
-5
+23
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Pb-SE
Ответ Михо
Все мы немного Зарема, иногда Дзюба😃
Думаю, что и Зарема тоже иногда Дзюба. Только видео не выкладывает.
+21
0
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Древний спартач
А где ты была сразу после матча с Акроном , балаболка медийная ?
+23
-3
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Михо
Ответ funnynerd21
Зерема напоминает Дзюбу, того тоже после победных матчей не заткнуть, но после поражений куда то пропадает....
Все мы немного Зарема, иногда Дзюба😃
+19
-5
+14
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luu
Вернулась править
+12
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СкептикК
Ответ Evgeny Trifonov
из судейской вылезла? где прошлую неделю сидела
Из-под стола в судейской.
+13
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Oleg Tsirushkin
Тупица!
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Metaphrast
Акрон
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Otto Kretschmer
ФК Спутница в своем репертуаре.
+9
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-Ancient-
А если бы мы проиграли сегодня,что бы ты сказала?Видимо ничего.Выиграли-хорошо,нечего остротой слов мериться сейчас.
+5
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Sashabolshoy
О вот она ,а где раньше то была? После игры с Акроном например
+3
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Alex_V69
Она даже победе просто порадоваться не может. Бяда…
+4
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Олег910
Раз уж всплыла снова в инфополе эта шальная императрица, то пусть сначала прокомментирует последние судейские решения после теплой встречи с арбитрами. И понравилась ли ей игра с могучим Акроном.
+5
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Виталий Желтоусов
Краснодар -через неделю желто синий отомстит за это недоразумение
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And-Rover
Абаскаль вылетел из кубка меньше недели назад. Где была в это время?
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Юрий Антонович
Ответ luu
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Целую неделю!
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ARIGAMI ARIGAMI
Когда все плохо, Заремы нет. Как все хорошо, она появляется первая. Кого это мне напоминает...
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edik-burimov2@mail.ru
Ответ Go-go-love
Не в тему. После 0:2, вообще было ощущение безысходности. Отскочили, чего уж там.
так в целом тренерская победа, сам намудрил с тактикой в начале, сам все и поправил
+2
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