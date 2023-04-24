«Спартак» обыграл «Краснодар» дважды в сезоне, забив по 4 гола оба раза
«Спартак» дважды обыграл «Краснодар» в сезоне-2022/23.
В 24-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 4:3.
В июле прошлого года во 2-м туре РПЛ «Спартак» обыграл «Краснодар» в гостях со счетом 4:1.
Таким образом, «Спартак» дважды в сезоне обыграл «Краснодар», забив 4 мяча.
Кроме того, 6 февраля команды провели товарищеский матч, завершившийся победой «Спартака» со счетом 4:0.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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В матче Урал-ЦСКА его подставили на ВАРе, когда пенальти в ворота Урала поставил судья на ВАРе. Здесь не лез ВАР и игра нормальная была.
Если сравнивать Спартак и Ростов по игре, то команде Карпина надо играть в ФНЛ и как их тащат на 2 место просто фантастика. Спартак по сравнению с Ростовом, как МС по сравнению с амкалом.
Когда арбитр не лезет в игру и понимает , что почем, тогда интересно смотреть, а Кукуян начинает помогать Ростову, даже Бикфалди и тот , спокойный парень, начал истерить от тупости армянина.
после 60 минуты на поле был только Спартак