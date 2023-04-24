«Спартак» обыграл «Краснодар» дважды в сезоне, забив по 4 гола оба раза

«Спартак» дважды обыграл «Краснодар» в сезоне-2022/23.

В 24-м туре Мир « » обыграл « » со счетом 4:3.

В июле прошлого года во 2-м туре РПЛ «Спартак» обыграл «Краснодар» в гостях со счетом 4:1.

Таким образом, «Спартак» дважды в сезоне обыграл «Краснодар», забив 4 мяча.

Кроме того, 6 февраля команды провели товарищеский матч, завершившийся победой «Спартака» со счетом 4:0.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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