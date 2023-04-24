«Спартак» обыграл «Краснодар» дважды в сезоне, забив по 4 гола оба раза

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Футбол

«Спартак» дважды обыграл «Краснодар» в сезоне-2022/23.

В 24-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 4:3.

В июле прошлого года во 2-м туре РПЛ «Спартак» обыграл «Краснодар» в гостях со счетом 4:1.

Таким образом, «Спартак» дважды в сезоне обыграл «Краснодар», забив 4 мяча.

Кроме того, 6 февраля команды провели товарищеский матч, завершившийся победой «Спартака» со счетом 4:0.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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58 комментариев

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Peter Parker
Не валидол, ВАЛИДОЛИЩЕ!
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Никита Самарин
Команды совершенно забыли про защиту, просто караул.
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Spartak ist besser
Гол Промеса это исполнение большого мастера!
+30
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Лига Мастеров
Ответ Lux_Vid Александров
Да фиг с ней с защитой, до каких пор судьи будут решать исход игры?
ты тоже думаешь что Безбородов должен свиснуть когда Сперцян решил порвать футболку на Товарише?
+15
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+14
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ken2ki
Ответ Lux_Vid Александров
Да фиг с ней с защитой, до каких пор судьи будут решать исход игры?
А что конкретно в этом матче порешали судьи?
+15
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Лига Мастеров
Ответ Андрей Хенто
Проход игрока Краснодара и его удар, вот это действительно эффектно и эффективно, самый красивый момент в матче. Промес тоже здорово разобрался в моменте с голом.
это не проход это пробежка! в которой ему не кто не мешал приве селекции Спартака!
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Peter Parker
Ответ Лига Мастеров
ты тоже думаешь что Безбородов должен свиснуть когда Сперцян решил порвать футболку на Товарише?
Не, наверное, он про тот эпизод, когда защитник Краснодара в маске заехал рукой Промесу в лицо, но не получил отложенную Жк
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Андрей Хенто
Ответ Spartak ist besser
Гол Промеса это исполнение большого мастера!
Проход игрока Краснодара и его удар, вот это действительно эффектно и эффективно, самый красивый момент в матче. Промес тоже здорово разобрался в моменте с голом.
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инок
Веселая игра. Спартак и его болел с победой!
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Лёха Максимов
Это не камбЭк, камбЭкище))
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TheSportNik
Матч огонь, просто не оторваться было и Безбородов отсудил нормально, на провокации не поддавался игроков.
В матче Урал-ЦСКА его подставили на ВАРе, когда пенальти в ворота Урала поставил судья на ВАРе. Здесь не лез ВАР и игра нормальная была.
Если сравнивать Спартак и Ростов по игре, то команде Карпина надо играть в ФНЛ и как их тащат на 2 место просто фантастика. Спартак по сравнению с Ростовом, как МС по сравнению с амкалом.
Когда арбитр не лезет в игру и понимает , что почем, тогда интересно смотреть, а Кукуян начинает помогать Ростову, даже Бикфалди и тот , спокойный парень, начал истерить от тупости армянина.
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seka@
Игра без обороны, Спартак очень много пропускает
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Peter Parker
Ответ bevooch
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Выздоравливай
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Лига Мастеров
Ответ Снежана Цветкова
Безбородова благодарить за эти 4 мяча в каждой игре, господа эксперты?
Безбородов виноват что Дуарте не бежит. Рамирес хочет ножкой потрогать Дельфина. А "лучший" вратарь России Сафонов отбивает исключительно перед собой?
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Гриша
Промес настоящий капитан, вышел и завел команду!!!
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Снежана Цветкова
Ответ Подлый Интригант
Отскок 🐷, Краснодар молодцы
Чем молодцы? Спартак почти весь второй тайм давил. И два раза сравнивал, а потом выиграл. Л0xи твои краснодар, по 4 мяча в каждой игре им отгружаем.
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wonderwall
а какие собственно вопросы к судье? Краснодар не первый раз упускает такие игры,это вина исключительно игроков Краснодара
после 60 минуты на поле был только Спартак
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Милан 737..
Спартак красавцы ! 👏👏👏
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Spartak ist besser
Ответ Андрей Хенто
Проход игрока Краснодара и его удар, вот это действительно эффектно и эффективно, самый красивый момент в матче. Промес тоже здорово разобрался в моменте с голом.
Я согласен, что тот гол смотрелся эффектнее. Но как в жутком цейтноте Промес разобрался и положил в нужный угол, это дорогого стоит.
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Виталий Желтоусов
Сафонова преподносят как наследника Акинфеева, но когда же он наконец то научится руководить защитниками???!!!
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EuhenioV
Спартак с победой.Кто бы мог подумать после 1-го тайма,но мы ЖИВЫ!!!!🤩🤩🤩
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Иван Царь
Ответ bevooch
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Судя по тому, как ты произносишь слово "гол", у тебя еще и нос заложен
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Андрей Корнилов
Ответ Peter Parker
Не валидол, ВАЛИДОЛИЩЕ!
На одном дыхании пачку валидола корвалолом запил после 0:2, уже решил, что всё не игры ни желания не видно было и тут...хочется верить, что вернулись а игру наконец-то!
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Peter Parker
Ответ Андрей Корнилов
На одном дыхании пачку валидола корвалолом запил после 0:2, уже решил, что всё не игры ни желания не видно было и тут...хочется верить, что вернулись а игру наконец-то!
А я завтрак готовил, видел бы ты как я резал капусту
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Arman FCSM
Ответ Камбоджа Иванов
С незабудкой на аватарке или в статусе посидел сегодня?
С надписью "дурачок" на твоём лбу. Так пойдёт?
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