«Милан» интересуется Уокером. Клуб хочет усилиться для борьбы за скудетто в следующем сезоне
Кайл Уокер может продолжить карьеру в «Милане».
Итальянский клуб проявляет интерес к 32-летнему защитнику после того, как он потерял место в стартовом составе «Манчестер Сити», сообщает The Telegraph.
«Милан» рассматривает Уокера как игрока, который может составить конкуренцию Давиде Калабрии на позиции правого защитника, а также сможет играть в одном темпе с левым защитником Тео Эрнандесом.
Отмечается, что «россонери» ищут варианты усиления состава, чтобы побороться за скудетто в следующем сезоне.
Контракт Уокера с «Манчестер Сити» рассчитан до 2024 года. Статистику защитника можно найти здесь.
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Поэтому не исключено
А им нужен Уокер... при Калабрии, Флоренци и Калюлю.
Мальдини клоуна Деста уже взял на 5 млн лички в аренду. Сильно помог? )))
Но такая корова самим нужна, тем более с английским паспортом, вряд ли Сити его продаст
Это как трансгендер в мире футбола. Здорово существо
максимум отыграет на топ уровне 2 года