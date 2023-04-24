«Милан» интересуется Уокером. Клуб хочет усилиться для борьбы за скудетто в следующем сезоне

Теги Милан Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Кайл Уокер Давиде Калабрия Футбол

Кайл Уокер может продолжить карьеру в «Милане».

Итальянский клуб проявляет интерес к 32-летнему защитнику после того, как он потерял место в стартовом составе «Манчестер Сити», сообщает The Telegraph.

«Милан» рассматривает Уокера как игрока, который может составить конкуренцию Давиде Калабрии на позиции правого защитника, а также сможет играть в одном темпе с левым защитником Тео Эрнандесом.

Отмечается, что «россонери» ищут варианты усиления состава, чтобы побороться за скудетто в следующем сезоне.

Контракт Уокера с «Манчестер Сити» рассчитан до 2024 года. Статистику защитника можно найти здесь

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39 комментариев

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паувэр данкер
Ответ Syog1010
Можно пихнуть им Канселу в обмен на Тео, а на сдачу взять Леау
🤣🤣🤣🤣 фантазёры
+33
-1
+32
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Павел Шилкин
он такую ЗП запросит, что получают Леао и Тео вместе взятые
+26
0
+26
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№7
Ответ Сэйлор Мун
ну какой Уокер? у Милана в нападении бегает 37 летняя мумия на 3 фронта, на правом фланге Строитель и Курица безголовая. опорка вообще проваливается раз за разом что уже и Крунич на их фоне выглядит сверх надежным игроком. сменщика Тео на фланге нет. А им нужен Уокер... при Калабрии, Флоренци и Калюлю. Мальдини клоуна Деста уже взял на 5 млн лички в аренду. Сильно помог? )))
крутой уокер
+15
0
+15
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SergioRamos92
Ответ Дмитрий_Олегович
Слабо верится, что Лысый захочет отдавать еще одного крайнего вслед за Канселу
Уокер уже довольно возрастной для позиции латераля
Поэтому не исключено
+4
0
+4
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Syog1010
Ответ artish186
только если СкайУокер
пусть Диня Грогу подписывают, перспективный малый
+2
0
+2
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untilofend
Ответ Syog1010
Можно пихнуть им Канселу в обмен на Тео, а на сдачу взять Леау
на сдачу ?? леау?
+1
0
+1
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паувэр данкер
Ответ Никанор Еселев
Обмен на Леау
🤣🤣😅🤣 еще 60 доплатите
+4
-3
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Дмитрий_Олегович
Слабо верится, что Лысый захочет отдавать еще одного крайнего вслед за Канселу
+2
-1
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ман сити фейк
Нельзя продать Уокера. Трудно найти взамен качественного правого защитника
+2
-1
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Lucky Happy
Ответ Demyan Grachev
там две мумии в нападении,с ними понятно,а вот строитель и курица....Вы про кого?🤯😳
Строитель это Мессиас, а курица скорее всего Сламакерс. Про второго не уверен, не миланист.
+1
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Сэйлор Мун
ну какой Уокер? у Милана в нападении бегает 37 летняя мумия на 3 фронта, на правом фланге Строитель и Курица безголовая. опорка вообще проваливается раз за разом что уже и Крунич на их фоне выглядит сверх надежным игроком. сменщика Тео на фланге нет.

А им нужен Уокер... при Калабрии, Флоренци и Калюлю.

Мальдини клоуна Деста уже взял на 5 млн лички в аренду. Сильно помог? )))
+5
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Сэйлор Мун
Ответ Demyan Grachev
там две мумии в нападении,с ними понятно,а вот строитель и курица....Вы про кого?🤯😳
Мессиас и Салемэкерс.
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Игорь Новиков
Утка. Старый, дорогой.
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Бродяга-симпатяга
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Эшли Коул, Эшли Янг - на очереди Уокер. Если захочет сменить обстановку, то тут еще три-четыре года сможет пылить.
Попердеть если что. Что один что второй клоуна поизображали сезончик и уехали. Не понимаю те итальянские клубы которые ведутся на эту просрочку
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Максим Яблонский
Ответ Дмитрий_Олегович
Слабо верится, что Лысый захочет отдавать еще одного крайнего вслед за Канселу
Уокер плохо сезон отбыл, уже не основной, тем более он никакой не крайний. Наоборот время Уокера подошло к концу, хотя и уровень Милана, мне кажется, он не потянет (да и вообще серию А, это просто немного другпя вселенная).
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Усатая Козляра
Ответ Павел Шилкин
он такую ЗП запросит, что получают Леао и Тео вместе взятые
Он и в Сити то получает не сильно много, тем более возраст
Но такая корова самим нужна, тем более с английским паспортом, вряд ли Сити его продаст
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Mercucio
Ответ Павел Шилкин
он такую ЗП запросит, что получают Леао и Тео вместе взятые
Возможно и не запросит, вариант для него отличный
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Mercucio
Ответ Павел Шилкин
он такую ЗП запросит, что получают Леао и Тео вместе взятые
Возможно и не запросит, вариант отличный, а в его возрасте немного кто его захочет подписать из
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Бродяга-симпатяга
Ответ Валера Петров
Если в италии какой то тормознутый грузин в ореоле бога, то это комета всех взорвет
О бл я, глорик Шити

Это как трансгендер в мире футбола. Здорово существо
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ya_za_ac_milan
Трансферы не в стиле нового Милана. Я ещё верю в то, что Милан может подписать возрастного нападающего вроде Фирмино, но чтобы старого защитника, да и ещё с Сити где он гребет по 150-200 тысяч фунтов за неделю- неправда. Из трансферов Милана скорее всего купим молодого форварда за 40-60 млн, талантливого, хорошего в прессинге. Выкупим Браима Диаса. Найдём сменщика Тео Эрнандесу- да и всё. Даже правого вингера скорее всего не будем брать- этот фланг Браим Диас может закрыть, да и Салемакерс стал сильнее за сезон.
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Коля Питерский
Правосудие по Милански.
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Иван Иванов
Милану больше подошёл бы по возрасту Чак Норрис в роли крутого Уолкера.
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MajestySport
Когда последний раз англ игрок заигрывал вне АПЛ, мне так сразу и не вспомнится? Томори не в счет.
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untilofend
уокер еше крут но 32 года уже не шутки
максимум отыграет на топ уровне 2 года
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internazionale_nerazzurri
Такое себе усиление честно говоря…
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