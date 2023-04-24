«Милан» интересуется Уокером. Клуб хочет усилиться для борьбы за скудетто в следующем сезоне

Кайл Уокер может продолжить карьеру в «Милане».

Итальянский клуб проявляет интерес к 32-летнему защитнику после того, как он потерял место в стартовом составе «Манчестер Сити», сообщает The Telegraph.

« » рассматривает Уокера как игрока, который может составить конкуренцию на позиции правого защитника, а также сможет играть в одном темпе с левым защитником Тео Эрнандесом.

Отмечается, что «россонери» ищут варианты усиления состава, чтобы побороться за скудетто в следующем сезоне.

Контракт Уокера с « » рассчитан до 2024 года. Статистику защитника можно найти здесь.

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